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ໂຄງ​ການ​ໝູນ​ໃຊ້​ ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ ນຳ​ເອົາ​ປັດ​ສະ​ວະ ​ມະ​ນຸດ​ ມາ​ເປັນ​ປຸຍ​ພືດ

Project Recycles Human Urine as Fertilizer
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Project Recycles Human Urine as Fertilizer

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ລິງໂດຍກົງ

ເຊີນ​ຊົມ​ວິ​ດີ​ໂອ ກ່ຽວ​ກັບ ລາຍ​ງານນີ້.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປຸຍແມ່ນເຮັດມາຈາກສານລໍ່ລ້ຽງຄື ແກັສໄນໂຕເຈັນ ແລະ ຟົດສະຟໍ. ປຸຍເຄມີ ຕ້ອງໄດ້​
ໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຜະລິດມັນ. ແຕ່ມັນມີກໍແຫຼ່ງພະລັງ ງານອື່ນໆຈາກທຳມະຊາດທີ່ມີພ້ອມຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ. ໂຄງການນຶ່ງຢູ່ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ມິຊິແກັນ ໄດ້ແນ
ໃສ່ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາສະອາດຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການ
ກະສິກຳຂອງພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນຄົງຂຶ້ນຕື່ມ ດ້ວຍ. ການໃຊ້ນຶ່ງໃນແຫຼ່ງພະລັງງານ
ພວກນັ້ນ ແທນທີ່ຈະກົດລ້າງມັນຖິ້ມໄປ ໃນຫົວສ້ວມ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ນາງ ເຟທ໌
ລາປີດັສ ເປັນຜູ້ອະທິບາຍເລື້ອງນີ້ໃນລາຍງານຂອງເຮົາ ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍ
ລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ຕໍ່ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ໂຄງ​ການ​ໝູນ​ໃຊ້​ ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ ນຳ​ເອົາ​ປັດ​ສະ​ວະ ​ມະ​ນຸດ​ ມາ​ເປັນ​ປຸຍ​ພືດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ທີ່ມີ​ອາ​ກາດ​ອົບ​ເອົ້າຂອງ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ ຢູ່​ນອກ​ເມືອງ​ ແບ​ຣັດ​ໂທ​ໂບ​ໂຣ,
ລັດ ເວີມັອນ, ທ້າວ ດີນ ແຮມິລຕັນ ເຊິ່ງແມ່ນຊາວນາ, ລາວ ໄດ້ຕິດຈັກລົດຕຣັກເຕີ
ຂອງລາວ ແລ້ວ ໂຮຍຝຸ່ນໃສ່ທົ່ງຫຍ້າ ສຳລັບເກືອສັດ ເຊິ່ງເຮັດຈາກປັດສາວະ ຫຼື ນ້ຳ
ຍ່ຽວຂອງມະນຸດ. ມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍນຶ່ງ ເພື່ອທຳຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບມັນ ອີງ
ຕາມນັກວິສະວະກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເລີຟ.

ທ່​ານ​ນາງ ແນນ​ຊີ ເລີ​ຟ ນັກ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ມິ​ຊິ
ແກັນ ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕົກໃຈທີ່ວ່າ ຫຼາຍຄົນ ແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ
ເປັນຫ່ວງກັບມັນຂ້ອນຂ້າງໄວ. ແລະ ມີຄວາມສະໝັກໃຈທີ່ຈະຟັງ.”

ສະ​ຖາ​ບັນ Rich Earth ທີ່ບໍ່​ປະ​ສົງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ທ່ານ​ນາງ ເລີ​ຟ ແລະ
ທີມຂອງລາວ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກມູນນິທິວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ເຂົາ
ເຈົ້າກຳລັງປັບປຸງວິທີການໃໝ່ເພື່ອໝູນໃຊ້ນ້ຳຍ່ຽວໃຫ້ເປັນປຸຍ.

ທ່ານ ອາ​ບ​ຣາ​ຮຳ ໂນ-ເຮ​ສ໌, ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ Rich Earth ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ມີ​ຄຳ​ເວົ້າ​ດີໆ​
ຂອງທ່ານ ບັກມິສເຕີ ຟູລເລີ ແຖວນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ວ່າມົນລະພິດແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງ ແຕ່ແຫຼ່ງ
ທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເກັບກ່ຽວ, ແລະ ວ່າພວກເຮົາໄດ້ປ່ອຍ
ໃຫ້ມັນຫາຍໄປຍ້ອນວ່າ ພວກເຮົາເມີນເສີຍຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງມັນ.”

ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ຍ່ຽວ, ເຊິ່ງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ແມ່ນ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສານ
ບຳລຸງ ຄືກັບປຸຍເຄມີນັ້ນ, ຈະໄປຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາສອງຢ່າງ ໃນເວລາດຽວເຊັ່ນຄື
ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຜະລິດປຸຍທຳມະຊາດ.

ສະ​ຖາ​ບັນ Rich Earth ໄດ້​ໃຊ້​ຍ່ຽວ​ເປັນ​ປຸຍ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2012 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ. ເຂົາ​ເຈົ້າ
ໄດ້ເກັບນ້ຳຍ່ຽວໄວ້ປະມານ 26 ພັນລິດຕໍ່ປີ, ຈາກການບໍລິຈາກຂອງກຸ່ມຜູ້ສະໜັບ
ສະໜູນທີ່ຫວັງດີກຸ່ມນຶ່ງ.

ທ່ານ​ນາງ ຄິມ ເນ​ສ໌ ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັ​ນ Rich Earth ເວົ້າ​ວ່າ “ຕອນນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄົນ​ຜູ້​
ທີ່ມີສ້ວມທີ່ແບ່ງສານບຳລຸງບາງຢ່າງອອກຈາກກັນ ຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກ
ເຮົາຍັງມີຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ເກັບນ້ຳຍ່ຽວໄດ້ຖັງລະ 200 ລິດແລ້ວເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້
ເກັບ ແລະ ສົ່ງມັນໄປທົ່ງນາຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ພວກເຮົາກໍຍັງມີສາງເກັບນ້ຳຍ່ຽວ
ຂະໜາດໃຫຍ່ດ້ວຍ.”

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທຳ​ການ​ຂ້າ​ເຊື້ອ​ຂອງນ້ຳຍ່ຽວ​ນັ້ນ ເພື່ອ​ຂ້າ​ເຊື້ອ​ຈຸ​ລິນ​ຊີ​ທຸກໆ​ໂຕ, ແລ້ວ​ມັນ​ກໍ​
ຈະຖືກໃຊ້ຢູ່ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດໂດຍກົງ.

ຕອນນີ້ ເຊິ່ງເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ມະຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ມິ​ຊິ​ແກັນ ນັ້ນ, ທ່ານ​ນາງ ເລີ​ຟ
ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າຈະກ້າວໄປສູ່ຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ​ນາງ ເລີ​ຟ ເວົ້າ​ວ່າ “ມັນ​ມີ​ສາມ​ຢ່າງ ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ແທ້ໆ​ກັບ​
ນ້ຳຍ່ຽວ ໃນໄລຍະການດຳເນີນງານແບບນີ້ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມ
ເຮັດໃຫ້ມັນເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກິ່ນ,
ແລະ ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຮັບມື ກັບຮ່ອງຮອຍຂອງສານປົນເປື້ອນຄືຢາທີ່ໄດ້ຮັບ
ມາຈາກທຳມະຊາດ.”

ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ “ຢາ​ທີ່​ໄດ້ມາ​ຈາກ​ທຳ​ມະ​ຊາດ” ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ. ການ​ຕົ້ມນ້ຳຍ່ຽວ​
ຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດຕາຍ, ແຕ່ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ສານເຄມີຕ່າງໆຄື ຢາທີ່ຜ່ານເຂົ້າໃນຮ່າງ
ກາຍຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານ​ນາງ ແນນ​ຊີ ເລີ​ຟ ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ ຢາ​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ລັບ​ສິ່ງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​
ນ້ຳ ຫຼື ລະບົບນ້ຳ. ມັນສາມາດໂຕ້ແຍ້ງໄດ້ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂອງມັນທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະ
ພາບຂອງມະນຸດໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ. ຖ້າບໍ່ມີມັນ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່
ຈະເລືອກ ບໍ່ໃຫ້ມັນມີຢູ່ໃນອາຫານຂອງພວກເຮົາເລີຍ.”

ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ນາງ ເລີ​ຟ, ທັງ​ໝົດ​ນີ້ ​ແມ່ນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ອອກ​ແບບ​ຄືນ​ໃໝ່ ໃນ​ໂຄງ​ລ່າງ​
ພື້ນຖານນ້ຳເສຍຂອງພວກເຮົາ ສຳລັບສັດຕະວັດທີ 21 ນີ້. ການມີສານບຳລຸງຢູ່ໃນ
ນ້ຳຫຼາຍໂພດ ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ທີ່ເປັນສາເຫດການແຜ່ລາມຂອງແໜ
ນ້ຳ.

ທ່ານ​ນາງ ແນນ​ຊີ​ ​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ປ່ອຍ​ສານ​ພິດ​ລົງ​ໃນ​ນ້ຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແມ່ນໄດ້​ໄຫຼ​
ເຂົ້າໄປໃນລຳນ້ຳຕ່າງໆທີ່ລະອຽດອ່ອນຫຼາຍ ເຊິ່ງມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຂະ​ໜາດ​ສານ​ບຳ​
ລຸງພວກນີ້. ພວກເຮົາຕ້ອງປ່ຽນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ແລະຖ້າພວກເຮົາຄວບ
ຄຸມມັນໄດ້ ແລະ ໃຊ້ມັນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ, ນັ້ນກໍແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງພະຍາ
ຍາມຈະເຮັດຢູ່.”

ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ອາດຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ​ສະ​ອາດ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ
ແລະ ລຳແມ່ນ້ຳຂອງພວກເຮົາ ກໍຈະສະອາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າເຊັ່ນກັນ.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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