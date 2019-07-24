ລາຍງານທີ່ອອກມານຶ່ງມື້ ກ່ອນກອງປະຊຸມເລື້ອງໂຣກເອດສ໌ລະຫວ່າງ ຊາດ ທີ່ເມັກຊິ
ໂກ ພົບເຫັນວ່າ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອ ເອັດສ໌ໄອວີເອດສ໌ແມ່ນພວມຫລຸດໜ້ອຍ
ຖອຍລົງ. ໂຄງການຮ່ວມມື ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາ ຊາດເລື້ອງເອັດສ໌ໄອວີເອດສ໌ ຊຶ່ງຮູ້ກັນວ່າ ຢູແອັນເອດສ໌ເຕືອນວ່າ ຄວາມກ້າວ ໜ້າ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອ
ໃໝ່ຂອງເອັດສ໌ໄອວີແມ່ນພວມເປັນໄປຢ່າງ ຊ້າໆຍ້ອນພວກປະເທດທັງຫຼາຍ ຂາດການ
ຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເມືອງທີ່ຈຳ ເປັນເພື່ອລະງັບ ໂຣກທີ່ຮ້າຍກາດອັນນີ້. Lisa
Schlein ສົ່ງລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາໃຫ້ ວີໂອເອຈາກສູນກາງໃຫຍ່ ຂອງ ຢູແອັນເອດສ໌ ທີ່
ນະຄອນເຈນິວາ ດັ່ງ ສາລີ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໂຕເລກຫລ້າສຸດຂອງອົງການຢູແອັນເອດສ໌ ພົບເຫັນວ່າ ຜູ້ຄົນ 1 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ຫາ
ກໍໄດ້ຕິດເຊື້ອ HIV/AIDS ໃນປີ 2018 ແລະ 770,000 ຄົນໄດ້ ເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັສ
ດັ່ງກ່າວ. ລາຍງານສະບັບນີ້ພົບວ່າ 23 ລ້ານຄົນພວມໄດ້ ຮັບການຮັກສາປິ່ນປົວ ຕ້ານ
ໂຣກດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວ່າ 15 ລ້ານຄົນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ ການປິ່ນປົວ ເພື່ອກອບກູ້ຊີວິດນີ້ໄວ້
ເທື່ອ.
ທ່ານນາງກູນິລາ ຄາສັນ ຜູ້ວ່າການອຳນວຍການຊົ່ວຄາວຂອງຢູແອັນເອດສ໌ ກ່າວ
ວ່າ ລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັບເປັນເທື່ອທຳອິດ ພວກປະຊາຊົນ ຜູ້ ທີ່ມີສ່ວນທີ່
ສຳຄັນກັບຄູ່ຮ່ວມເພດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເປັນພວກທີ່ຕິດເຊື້ອເອັດສ໌ໄອວີເທື່ອໃໝ່ຫຼາຍ
ກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງ. ທ່ານນາງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ 54% ຂອງການຕິດ ຕໍ່ເທື່ອໃໝ່ແມ່ນໄດ້ແຜ່
ລາມມາຈາກການຄ້າປະເວນີ ພວກໃຊ້ຢາເສບຕິດ ພວກ ຜູ້ຊາຍທີ່ຮ່ວມເພດກັບຜູ້ຊາຍ ພວກປ່ຽນເພດ ແລະພວກນັກໂທດ.
ທ່ານນາງໄດ້ບອກວີໂອເອວ່າ ຄົນຈຳພວກນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຍ້ອນຄວາມ ເຊື່ອ
ໃນທາງບໍ່ດີ ທີ່ມີຕິດໂຕແລະການຈຳແນກ ແລະຕໍ່ມາ ນາງກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີ ການເຂົ້າ
ເຖິງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນລະດັບທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຢຸດຢັ້ງການແຜ່ຜາຍເຊື້ອ ໂຣກເອັດສ໌ໄອ
ວີນີ້ ຊຶ່ງທ່ານນາງເວົ້າວ່າ:
“ການສ່ຽງທີ່ພວກຄົນດັ່ງກ່າວທີ່ຖືກປ່ອຍປະ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຕາມທາງ ທີ່
ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນດ້ານສິດທິ ແຕ່ແມ່ນເລື້ອງການປິ່ນປົວແລະການຮັກສາ ຖ້າບໍ່
ໃຫ້ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງມັນ ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ສາມາດ ແກ້ໄຂໄດ້. ຢູ່ໃນບາງ ເຂດ ເລື້ອງ
ນີ້ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເປັນພິເສດ.
ທ່ານນາງ ແກຣິສສັນກ່າວວ່າ ການຕິດເຊື້ອເທື່ອໃໝ່ນີ້ໄດ້ມີເພີ້ມຂຶ້ນ 29% ນັບ ຕັ້ງແຕ່
ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ກັບເອເຊຍກາງ. ໃນເວ ລາດຽວກັນການ
ຕິດເຊື້ອເອັດສ໌ໄອວີກໍໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ 10% ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງແລະພາກເໜືອ
ຂອງອາຟຣິກາ.
ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ແຜນທີ່ເອັດສ໌ໄອວີເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບ ປະ
ປົນກັນໄປ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າບາງຢ່າງ ຢູ່ທາງພາກຕາ ເວັນຕົກ
ຂອງຢູໂຣບແລະອາເມຣິກາເໜືອ ເຖິງແມ່ນ ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຣກໃໝ່ ແລະຜູ້ຕາຍຍັງຄົງສູງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອກໍຕາມ.
ດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາ ລາຍງານດັ່ງກ່າວພົບເຫັນວ່າຄົນສ່ວນຫລາຍທີ່ຕິດເຊື້ອເອັດສ໌ ໄອວີ ແລະພວກທີ່ຫາກໍຕິດໃໝ່ແມ່ນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກແລະຕອນໃຕ້ຂອງ ອາຟຣິກາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ມັນໄດ້ມີການສັງເກດວ່າການເຂົ້າໄປພົວພັນຢູ່ບ່ອນ ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຣກນີ້
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ຮັບຜົນເຮັດໃຫ້ການຕິດ ເຊື້ອໂຣກນີ້ ຫລຸດລົງ
ເຖິງ 40%.ທ່ານນາງແກຣິສສັນ ກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະ
ບາດ ຂອງເຊື້ອເອັດສ໌ໄອວີເອດນີ້ຫລຸດລົງ ຈະລົ້ມແຫລວຖ້າບໍ່ມີເງິນພຽງພໍ. ທ່ານນາງ
ກ່າວວ່າ ແຫລ່ງຊ່ອຍເຫລືອທີ່ມິໄວ້ໃຫ້ເພື່ອຕອບສະໜອງໂຣກເອດສ໌ໄດ້ຫລຸດລົງ ເກືອບ
1 ພັນລ້ານໂດລາ. ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງຍັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໂຄງການຢູ ແອນເອດສ໌ ແມ່ນ
ຂາດເງິນຢູ່ 7 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນຈຳນວນທີ່ຄຳນວນໄວ້ 26 ພັນ 2 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາທີ່ຈຳ
ເປັນ ສຳລັບປີ 2020.
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