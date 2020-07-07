ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເວົ້າວ່າ ການຕໍ່ສູ້ກັບ HIV/AIDS ແມ່ນບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ເປົ້າໝາຍ HIV/AIDS ໃນທົ່ວໂລກສຳລັບປີ 2020 ຈະບໍ່ບັນລຸ ຜົນສຳເລັດ, ແລະ ວ່າຄວາມກ້າວໜ້າບາງອັນອາດສູນເສຍ ໄປ, ສ່ວນນຶ່ງກໍແມ່ນຍ້ອນໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຮັບມືກັບ HIV/AIDS ຢ່າງຮຸນແຮງ.
ທ່ານນາງ ວິນນີ ບຽນຢີມາ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການ UNAIDS ໄດ້ກ່າວໃນລາຍງານທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນນະຄອນ ເຈນີວາ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ລາຍງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ COVID ແມ່ນກຳລັງເປັນໄພ ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ບໍ່ເປັນໄປຕາມທິດທາງຂອງພວກເຮົາ. COVID ແມ່ນເຊື້ອໂຣກ ທີ່ຍາດເອົາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ, ຫ້ອງທົດລອງ, ນັກວິທະຍາ ສາດ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກອອກຈາກວຽກງານ HIV. ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ລັດຖະບານຕ່າງໆໃຊ້ວິທີການທີ່ສ້າງສັນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໂຣກທັງສອງຕໍ່ໄປ. ເຊື້ອໂຣກນຶ່ງບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບອີກໂຣກນຶ່ງ.”
COVID-19 ແມ່ນເຊື້ອໂຣກທີ່ມີສາເຫດມາຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່.
ອົງການ UNAIDS ເວົ້າວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະມີປະກັນໄພປິ່ນປົວ HIV ຢ່າງກວ້າງຂວາງກໍຕາມ, ປະຊາ ຊົນປະມານ 25 ລ້ານຄົນຈາກ 38 ລ້ານຄົນທີ່ກຳລັງໃຊ້ຊີວິດກັບເຊື້ອ HIV ໃນເວລານີ້ ແມ່ນບໍ່ສາ ມາດເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວຕໍ່ຕ້ານໄວຣັສ, ເຊິ່ງຂະບວນການດັ່ງກ່າວກຳລັງຢຸດຊະງັກລົງ. ໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ການຕິດເຊື້ອໃໝ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ທີ່ ນຶ່ງລ້ານເຈັດແສນຄົນຕໍ່ປີ ແລະ ການ ເສຍຊີວິດແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງໜ້ອຍນຶ່ງຈາກ 730,000 ຄົນໃນປີ 2018 ເປັນ 690,000 ຄົນໃນປີກາຍນີ້.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ອ້າງເຫດຜົນນີ້ຕໍ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ການບໍລິການກວດໂຣກວ່າ ໄປບໍ່ເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງລວມມີຄົນຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ຜູ້ສີດຢາເສບຕິດເຂົ້າໃນເສັ້ນເລືອດ, ນັກໂທດ ແລະ ຜູ້ຊາຍຮັກຄົນເພດດຽວກັນ.
COVID-19 ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ການຮັບມືກັບ HIV/AIDS ເພາະວ່າມັນສາມາດປ້ອງກັນປະຊາຊົນຈາກການເຂົ້າຫາການປິ່ນປົວ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄາດຄະເນວ່າ ຖ້າຄົນໄຂ້ຕິດເຊື້ອ HIV ຖືກຕັດອອກຈາກການປິ່ນປົວເປັນເວລາຫົກເດືອນ, ມັນອາດນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຕື່ມອີກເຄິ່ງລ້ານຄົນ ໃນເຂດໃຕ້ທະເລຊາຍ ຊາຮາຣາ ອາຟຣິກາ ໃນປີໜ້າ, ເຮັດໃຫ້ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ກັບຄືນໄປຢູ່ໃນລະດັບການເສຍຊີວິດ ຈາກໂຣກ AIDS ຂອງປີ 2008. ແມ່ນກະທັ້ງການຢຸດຊະ ງັກ 20 ເປີເຊັນກໍອາດນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດເພີ່ມເຕີມ 110,000 ຄົນ.
ຄົນໄຂ້ HIV/AIDS ທີ່ຕິດ COVID-19 ຍັງມີຄວາມສ່ຽໃນການເສຍຊີວິດທີ່ສູງຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ຈະເລືອກໂຈມຕີລະບົບພູມຕ້ານທານທີ່ອ່ອນແອ.
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