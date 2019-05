ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາເວົ້າ​ວ່າ ນັກ​ໂທດ 29 ຄົນເ​ສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ຕຳ​ຫຼວດ 19 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີການ​ປະ​ທະ​ກັນ ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ​ ຂອງ​ເທດ​ສະ​ບານ ​ເມືອງອາ​ຄາ​ຣີກວາ (Acarigua) ຂອງ​ລັດ​ປອກ​ຕູ​ເກ​ສ​ຊາ (Portuguesa) ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້.

ທ່ານ ອອ​ສ​ກາ ວາ​ເລ​ໂຣ (Oscar Valero) ຫົວ​ໜ້າພະ​ແນກ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ເວົ້າ​ວ່າ "ມີ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຫລົບ​ໜີ ແລະມີ​ການຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ຂຶ້ນລະ​ຫວ່າງ​ແກັ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ​ກັນ."



ທ່ານ ວາ​ເລ​ໂຣ (Valero) ເວົ້າ​ວ່າ ຕຳ​ຫລວດ​ໄດ້​ໄປທີ່ນັ້ນ ​ແລະ​ຖືກ​ຕ້ານ​ຢັນ

ດ້ວຍ "​ການຍິງ​ປືນ​ໃສ່ປານ​ຮ່າ​ຝົນ," ລວມ​ທັງ​ແກວ່ງ​ລະ​ເບີດ​ມືເຂົ້າ​ໃສ່ຫຼາຍ​ລູກ.



ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ຄຸກ​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ມາ ​ເພື່ອ​ຂັງ​ນັກ​ໂທດ 60 ຄົນ ແຕ່​ວ່າ ຜັດ​ມີ​ຄົນ​ຂັງຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ​ຫລາຍກວ່າ 500 ຄົນ.



ມີ​ບ່ອນ​ຂັງ​ຄົນ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ນີ້ 500 ແຫ່ງ ​ຢູ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ບັນ​ຈຸ 8,000 ຄົນ​ ແຕ່​ວ່າຄຸກ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ​ຜັດ​ມີນັກ​ໂທດ​ປະ​ມານ 55,000 ​ຄົນ ຂັງ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ.



ອົງ​ການບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານທີ່​ສັງ​ເກດ​ການ​ເບິ່ງພວກ​ນັກ​ໂທດໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ເອີ້ນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່າ ເປັນ​ການ "ສັງ​ຫານ​ໝູ່."

Venezuelan authorities say 29 prisoners were killed and 19 police were wounded in a clash in a municipal jail Friday in the town of Acarigua in Portuguesa state.



Portuguesa Citizen Security Secretary Oscar Valero said, "There was an attempted escape and a fight broke out among (rival) gangs,"



Valero said the police were met with "a hail of gunfire," including exploding grenades.



Officials say the municipal facility was designed to hold 60 inmates, but instead is holding over 500.



There are 500 similar cell blocks around the country with a capacity of 8,000, but instead the facilities are housing about 55,000 prisoners.



The Venezuelan Prisoners Observatory NGO called Friday's clash a "massacre."