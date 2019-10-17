ຫຼັງຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກີດກັ້ນທ່ານ ຈາກການປາກົດຕົວໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທ່ານ ກໍດອນ ຊັນແລນດ໌ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະໄປປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນການດຳເນີນການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການພົວພັນຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກັບ ຢູເຄຣນ.
ຄະກຳມະການສືບລັບ, ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກວດກາສະພາຕ່ຳ ຈະຈັດການສືບສວນແບບປິດລັບ ເຊິ່ງທ່ານ ຊັນແລນດ໌ ຖືກຄາດວ່າຈະເວົ້າວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ມີແຕ່ສະເໜີການຢ້ຽມຢາມ ທຳນຽບຂາວ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ ຖ້າທ່ານຖືກບັງຄັບໃຫ້ເວົ້າຕໍ່ການສືບສວນສອບສວນທີ່ປະກອບມີຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານ ຊັນແລນດ໌, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ບໍລິຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ, ແມ່ນນຶ່ງໃນນັກການທູດຫຼາຍຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການປຶກສາແກ່ການນຳ ຢູເຄຣນ ກ່ຽວກັບ ວິທີດຳເນີນການຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ທຣຳ ຫຼັງຈາກການລົມໂລລະສັບຂອງທ່ານກັບທ່ານ ເຊເລັນສກີ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນການລົມໂທລະສັບນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຜູ້ນຳລັດຖະບານ ກີຢິບ ໃຫ້ ຢູເຄຣນ ທຳການສືບສວນສອບສວນຕໍ່ຜູ້ທ້າຊິງຕຳແໜ່ງລະດັບສູງສຸດຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ແລະ ການເຮັດທຸລະກິດຂອງລູກຊາຍຂອງທ່ານ, ທ່ານ ຮັ້ນເຕີ ໄບເດັນ.
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ແຈ້ງຄວາມນັ້ນ, ທ່ານ ຊັນແລນດ໌ ແລະ ນັກການທູດອີກສີ່ຄົນໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາກັນຫຼາຍຄັ້ງ ເຊິ່ງບັນດານັກການທູດນັ້ນສົງໄສວ່າ ເປັນຫຍັງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ປະມານ 400 ລ້ານໂດລາຈຶ່ງຖືກກັກໄວ້.
ລາຍງານເວົ້າວ່າ ມັນມີຊ່ອງຫວ່າງສີ່ຊົ່ວໂມງໃນລະຫວ່າງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ເຊິ່ງ ໃນເວລານັ້ນທ່ານ ຊັນແລນດ໌ ໄດ້ໂທລະສັບຫາທ່ານ ທຣຳ.
ຂໍ້ຄວາມຕໍ່ມາ ໄດ້ໃຫ້ການຮັບປະກັນຕໍ່ນັກການທູດຄົນນຶ່ງວ່າ ມັນບໍ່ມີ “ສິ່ງຕອບແທນກັນ” ໃດໆກັບ ຢູເຄຣນ, ລຸນຫຼັງທ່ານ ຊັນແລນດ໌ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະເໜີວ່າ ພວກເຮົາຄວນຢຸດສົ່ງຂໍ້ຄວາມກັບໄປກັບມາຫາກັນ.”
ໃນວັນພຸດວານນີ້, ອະດິດຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳວ່າ ທ່ານຂໍລາອອກເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ພໍໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ການຫຼິ້ນການເມືອງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມກັບການໝົດຄວາມອົດທົນ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປົດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເອເມຣິກັນ ປະຈຳ ຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກເຄົາລົບເປັນຢ່າງສູງ, ທ່ານນາງ ມາຣີ ໂຢວາໂນວິຈ໌ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ໃນການໃຫ້ການຕໍ່ສະພາຕ່ຳຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ທ່ານ ໄມເກິລ ແມັກຄິນລີ, ໄດ້ຕິຕຽນຄວາມບໍ່ເຕັມໃຈຂອງກະຊວງ ທີ່ຈະປົກປ້ອງອາຊີບຂອງນັກການທູດ ຄືທ່ານນາງ ໂຢວາໂນວິຈ໌ ຈາກການຖືກກົດດັນທາງການເມືອງ.