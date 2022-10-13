ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງສະຫະລັດ ພວມທຳການຊຸກຍູ້ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດມາເປັນເວລາດົນນານຂອງສະຫະລັດ ປະເຊີນກັບຜົນທີ່ຕິດຕາມມາ ໃນການຕົກລົງທີ່ຈະຫຼຸດການຜະລິດນ້ຳມັນ.
ອົງການຂອງບັນດາປະເທດທີ່ສົ່ງອອກນ້ຳມັນ ຫຼື OPEC ຊຶ່ງຮວມທັງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນຈະຕັດການຜະລິດນ້ຳມັນລົງ 2 ລ້ານຖັງຕໍ່ມື້ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທັງໆທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດຄ້ານຈາກສະຫະລັດ.
ສະມາຊິກສະພາບາງທ່ານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດເຊົາການຂາຍອາວຸດໃຫ້ແກ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍາໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ເວລາສະພາກັບຄືນມາຈາກການໄປພັກຜ່ອນ ໃນເດືອນໜ້ານີ້.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະສະແດງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະພວກເຮົາກຳລັງປຶກສາຫາລືກັນເວລາພວກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາ. ພວກເຮົາຈະເອົາມາດຕະການ.”
ປະທານຄະນະກຳມາທິການຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ທ່ານບອບ ເມີນານເດສ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ໃນມື້ວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງຊາອຸດີແມ່ນເທົ່າກັບເປັນຜູ້ຄ້ຳປະກັນຕໍ່ການເຮັດສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ. ສະຫະລັດກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອລົງໂທດຕໍ່ການສົ່ງອອກນ້ຳມັນຂອງຣັດເຊຍ ສຳລັບການລົງໂທດໃນການບຸກໂຈມຕີແບບບໍ່ມີການເກາະຜິດຕໍ່ຢູເຄຣນໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ.
ທ່ານເມີນານເດສ ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ມີບ່ອນສຳລັບທີ່ສະໜັບສະໜຸນທັງສອງຝ່າຍຢູ່ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງ - ເຈົ້າມີແຕ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ໂລກເສລີທັງໝົດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຢຸດອາຊະຍາກອນສົງຄາມ ຈາກການໂຈມຕີຢ່າງຮຸນແຮງ ເພື່ອທຳລາຍໝົດທັງປະເທດອອກຈາກແຜນທີ່ ຫຼືເຈົ້າໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນລາວ. ຣາຊາອານາຈັກຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ເລືອກເອົາການສະໜັບສະໜຸນ ໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ໂດຍເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດສ່ວນໂຕ.”