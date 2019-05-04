ຄວາມຫວັງສຳລັບເສລີພາບໃນການຂ່າວ ແມ່ນຖືກບົດບັງໃນຈີນ ແລະຜົນອອກມາ
ແມ່ນກາຍມາເປັນການເພີ້ມຄວາມຂີ້ຮ້າຍ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງປະທານປະເທດ
Xi Jinping.
ໃນຮອບຫຼາຍປີ ຜ່ານມາ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ໄດ້ກ້າວຂຶ້ນໃນການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ
ແລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເຂັ້ມງວດ ໃນການກີດກັນ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫ່ງຂ່າວ
ການສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນກະທັ້ງແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆ
ທາງສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ທີ່ຖືກກີດກັນໃນປະເທດຈີນ ເຊັ່ນ ທວິດເຕີຣ໌ ເປັນຕົ້ນ.
ການເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ ອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ບັນດາອິນເຕີຣ໌ແນັດ ຫຼາຍພັນແວັບໄຊຕ໌
ແມ່ນຖືກກີດກັນ ທີ່ຮວມມີ Facebook, Gmail, Google, Instagram, ແລະແມ່ນແຕ່ Pinterest. ແວັບໄຊຕ໌ຂ່າວສານ ເຊັ່ນ VOAພາສາອັງກິດ ແລະພາສາຈີນ, BBC,
The New York Times, Bloomberg ແລະອື່ນໆໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ຂ້າງນອກລະບົບ
ຂອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ກຳແພງໄຟ ເມືອງຈີນ ຫຼື Great Firewall of China.
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