​ຄວາມ​ຫວັງ​ສຳລັບ​ເສ​ລີ​ພາ​ບ​ໃນ​ການ​ຂ່າວ ແມ່ນ​ຖືກ​ບົດ​ບັງໃນ​ຈີນ ແລະ​ຜົນ​ອອກ​ມາ

ແມ່ນ​ກາຍ​ມາ​ເປັນການ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ຂີ້​ຮ້າຍ ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ

Xi Jinping.

ໃນ​ຮອບ​ຫຼາຍ​ປີ ຜ່ານ​ມາ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນ ໄດ້​ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ

ແລະ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ ໃນ​ການກີດ​ກັນ ​ບໍ່​ໃຫ້ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫ່ງ​ຂ່າວ

ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ເຫັນ ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ​ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວຕ່າງໆ

ທາງ​ສື່ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ໄລ​ນ໌ ທີ່​ຖືກ​ກີດ​ກັນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ​ເຊັ່ນ ທວິດ​ເຕີ​ຣ໌ ເປັນ​ຕົ້ນ.

​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ ອັນ​ດັບ 2 ຂອງ​ໂລກ ບັນ​ດາ​ອິນ​ເຕີ​ຣ໌​ແນັດ ຫຼາຍ​ພັນແວັບ​ໄຊ​ຕ໌

ແມ່​ນ​ຖືກ​ກີດ​ກັນ ທີ່​ຮວມ​ມີ Facebook, Gmail, Google, Instagram, ແລະ​ແມ່ນ​ແຕ່ Pinterest. ແວັບ​ໄຊ​ຕ໌ຂ່າວ​ສານ ເຊັ່ນ VOA​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ແລະ​ພາ​ສາ​ຈີນ, BBC,

The New York Times, Bloomberg ແລະ​ອື່ນໆ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຢູ່ຂ້າງນອກ​ລະ​ບົບ

ຂອງ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ກຳ​ແພງໄຟ ​ເມືອງ​ຈີນ ຫຼື Great Firewall of China.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ