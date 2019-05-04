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ເສ​ລີ​ພາ​ບ​ ໃນ​ການລາຍງານ​ຂ່າວ ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍປະການ ໃນ​ຈີນ

ຊາຍ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ຖື​ໂທ​ລະ​ສັບ ທີ່​ຂຽນ​ບົດ​ຄວາມ​ລົງ ໃນ Shanghai, ຈີນ, 29 ພຶດ​ສະ​ພາ 2012.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

​ຄວາມ​ຫວັງ​ສຳລັບ​ເສ​ລີ​ພາ​ບ​ໃນ​ການ​ຂ່າວ ແມ່ນ​ຖືກ​ບົດ​ບັງໃນ​ຈີນ ແລະ​ຜົນ​ອອກ​ມາ
ແມ່ນ​ກາຍ​ມາ​ເປັນການ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ຂີ້​ຮ້າຍ ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ
Xi Jinping.

ໃນ​ຮອບ​ຫຼາຍ​ປີ ຜ່ານ​ມາ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນ ໄດ້​ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ
ແລະ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ ໃນ​ການກີດ​ກັນ ​ບໍ່​ໃຫ້ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫ່ງ​ຂ່າວ
ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ເຫັນ ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ​ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວຕ່າງໆ
ທາງ​ສື່ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ໄລ​ນ໌ ທີ່​ຖືກ​ກີດ​ກັນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ​ເຊັ່ນ ທວິດ​ເຕີ​ຣ໌ ເປັນ​ຕົ້ນ.

​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ ອັນ​ດັບ 2 ຂອງ​ໂລກ ບັນ​ດາ​ອິນ​ເຕີ​ຣ໌​ແນັດ ຫຼາຍ​ພັນແວັບ​ໄຊ​ຕ໌
ແມ່​ນ​ຖືກ​ກີດ​ກັນ ທີ່​ຮວມ​ມີ Facebook, Gmail, Google, Instagram, ແລະ​ແມ່ນ​ແຕ່ Pinterest. ແວັບ​ໄຊ​ຕ໌ຂ່າວ​ສານ ເຊັ່ນ VOA​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ແລະ​ພາ​ສາ​ຈີນ, BBC,
The New York Times, Bloomberg ແລະ​ອື່ນໆ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຢູ່ຂ້າງນອກ​ລະ​ບົບ
ຂອງ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ກຳ​ແພງໄຟ ​ເມືອງ​ຈີນ ຫຼື Great Firewall of China.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ພາບທີ່ເຫັນຈາກຈໍມໍນີເຕີ ຂອງການຂຽນຄຳຮ້ອງ ໃນແຫຼ່ງຂ່າວຂອງມາຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ທີ່ໄດ້ໃຫ້ເປີດຄືນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳ ຂອງ 300 ບົດຂຽນທາງການເມືອງທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມ ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກຈາກແວັບໄຊຕ໌ ໃນຈີນ ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນປັກກິ່ງ, 21 ສິງຫາ 2017.
ພາບທີ່ເຫັນຈາກຈໍມໍນີເຕີ ຂອງການຂຽນຄຳຮ້ອງ ໃນແຫຼ່ງຂ່າວຂອງມາຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ທີ່ໄດ້ໃຫ້ເປີດຄືນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳ ຂອງ 300 ບົດຂຽນທາງການເມືອງທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມ ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກຈາກແວັບໄຊຕ໌ ໃນຈີນ ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນປັກກິ່ງ, 21 ສິງຫາ 2017.

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