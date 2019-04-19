ບົດລາຍງານ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ສະຫລຸບວ່າການໝິ່ນປະໝາດຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ທົ່ວໂລກໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້, ຕົ້ນຕໍກໍເປັນຍ້ອນ ການປະພຶດຕົນ ຂອງບັນດາຜູ້ນຳຜະເດັດການທັງຫລາຍ.
ລາຍງານດັດຊະນີເສລີພາບຂອງອົງການເວີລດ໌ ແພຣັສ ຟຣີດອມ (World Press Freedom) ປີ 2019 ທີ່ດຳເນີນການໂດຍອົງການນັກຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນ ຫລື Reporters without Borders ເວົ້າວ່າ “ລະບອບປົກຄອງແບບ ຜະເດັດການສືບຕໍ່ທຳການຄວບຄຸມດ້ານຂ່າວສານຢ່າງເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ” ຊຶ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ “ຄວາມກຽດຊັງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ" ທີ່ໄດ້ "ຊຸດໂຊມລົງເຖິງຂັ້ນການ ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ, ທີ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວເພີ້ມຂຶ້ນ."
ລະດັບຂອງສະຫະລັດໃນດັດຊະນີເສລີພາບປະຈຳປີໄດ້ຫລຸດລົງເປັນປີທີສາມ ໃນໄລຍະສາມປີຜ່ານມາ, ຊຶ່ງເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການນາບຂູ່ ເປັນປະຈຳຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ແລະຄໍາເວົ້າທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ດີກ່ຽວກັບຝ່າຍຂ່າວສານ, ອີງຕາມບົດລາຍງານນັ້ນ.
ສະຫະລັດຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 48 ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 180 ປະເທດ ແລະດິນແດນທີ່ມີອະທິປະໄຕທີ່ຖືກສຳຫລວດນັ້ນ, ຊຶ່ງໄດ້ບອກວ່າ ໄດ້ມີການເຊື່ອມລົງ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບແຕ່ມີການລາຍງານດ້ານດັ່ງກ່າວທີ່ເລີ້ມເຮັດມາແຕ່ປີ 2002 ທີ່ສະຫະລັດຖືກຈັດປະເພດໃຫ້ຢູ່ກັບບັນດາປະເທດທີ່ການປະພຶດຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ຖືວ່າ "ເປັນບັນຫາ."
ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການເຊື່ອມໂຊມລົງ ຂອງບັນຍາກາດດ້ານເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າກ່ອນການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຂອງທ່ານທຣຳນັ້ນກໍຕາມ ແຕ່ມັນກໍເປັນປີທຳອິດຫລັງຈາກທ່ານຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງນັ້ນ "ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສິດທິຂອງພວກນັກຂ່າວຫລຸດໜ້ອຍລົງໄປອີກ." ບົດລາຍງານີ້ໄດ້ ອ້າງເຖິງການປະກາດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຂອງທ່ານທຣຳທີ່ເວົ້າວ່າ ພວກຂ່າວສານ “ຄືສັດຕູຂອງປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ," ນັ້ນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ “ອົງການຂ່າວຫລາຍແຫ່ງ" ເຂົ້າໄປໃນທຳນຽບຂາວ, ໃຊ້ຄຳເວົ້າວ່າ “ຂ່າວປອມ" ຫລື “fake news" ເປັນປະຈຳເພື່ອຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ຕຳໜິທ່ານ ແລະກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຶດເອົາອານຸຍາດໃນການກະຈາຍຂ່າວຂອງ "ບັນດາອົງການຂ່າວໃດນຶ່ງ."
ບັນດາປະເທດຢູໂຣບ ໄດ້ຄອບງຳເອົາເກືອບໝົດລະດັບທີ່ຢູ່ທາງເທິງຂອງດັດຊະນີດັ່ງກ່າວ. ນໍເວ ໄດ້ຄອງອົນອັບທີນຶ່ງມາເປັນເວລາສາມປີຕິດຕໍ່ກັນ, ຕິດຕາມາດ້ວຍຟິນແລນ, ສະວີເດັນ, ເນເທີແລນ ແລະເດັນມາກ. ອັງກິດ ໄດ້ຖືກຈັດໃນອັນດັບທີ 33 ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນມາ 7 ຂັ້ນນັບແຕ່ປີກາຍນີ້. ແຕ່ວ່າ ລາຍງານສະບັບນີ້ ກໍເວົ້າວ່າອັງກິດ "ຍັງເປັນປະເທດນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ ມີສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ" ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ລະດັບທີ່ດີຂຶ້ນກໍຍ້ອນວ່າ ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າຢູ່ປະເທດອື່ນຫລຸດລົງ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນອັນດັບຕ່ຳສຸດຂອງບັນຊີນັ້ນ ແມ່ນກວາມເອົາໂດຍປະເທດໃນຂົງເຂດເອເຊຍ. ເຕີກມານິວຖານ ຖືກຈັດໃນອັນດັບທີ 180, ຕິດຕາມດ້ວຍເກົາຫລີເໜືອ, ເອຣິເທຣຍ, ຈີນ, ແລະຫວຽດນາມ ຕາມລຳດັບ.
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