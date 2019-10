ໄຕ້​ຟຸ່ນ ຮາ​ຈີ​ບິ​ສ ໄດ້​ເອົາ​ຊີ​ວິດ 23 ຄົນ ແລະ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ກຽວ ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ພາ​ວະ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ ໄລ​ຍະ​ສັ້ນໆ ແລະ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ປະ​ຊາ​ຊົນ 16 ຄົນ ແມ່ນ​ຍັງ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ຢູ່ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ ໂດຍ​ຜູ້​ປະ​ກາດ​ຂ່າວ ຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວ NHK ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້.

ຍີ່​ປຸ່ນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ທ​ະ​ຫານ ແລະ​ພະ​ນັກ​ງານ​ກູ້​ໄພ ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄປ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ລຳ​ບາກ ແລະ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ທີ່ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ ​ຊຶ່ງ​ເກີດ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ​ໄຕ້​ຟຸ່ນທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງທີ່​ສຸດຫົວ​ນຶ່ງ ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ການ.

ພາ​ຍຸ​ຮາ​ຈີ​ບິ​ສ ປະ​ໄວ້ຊຶ່ງຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ພື້ນທີ່​ຕ່ຳ ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ​ຢູ່ທາງ​ພາກ​ກາງ ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮືອນ​ຊານ​ຫ້າ​ແສນ​ຫລັງ ​ຂາດ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃຊ້​.

ທາງ​ການ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ຈາກ​ນ້ຳ​ຝົນ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ຄານ​ໂຕ (Kanto) ​ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນໃກ້​ກັບ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ໂຕ​ກຽວ ​ບ່ອນທີ່​ຮ້ານ​ຄ້າຫຼາຍ​ແຫ່ງ ໄດ້​ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ​ຄືນ​ອີກ ແລະ​ລົດ​ໄຟຫຼາຍ​ສາຍ ກໍ​ໄດ້​ເປີດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຄືນ​ໃໝ່ ແຕ່​ທາງ​ການ ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ນ້ຳ​ໃນ​ແມ່​ນ້ຳຫຼາຍ​ແຫ່ງຈະລົ້ນ​ຝັ່ງ​ ຢູ່ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຮອບ​ໃໝ່.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານ​ຊິນ​ໂຊ ອາ​ເບະ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸກ​ເສີນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ແລະ​ໄດ້​ສົ່ງ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄປ​ຍັງ​ພື້ນ​ທີ່ທັງຫຼາຍ ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ ເພື່ອກຳ​ກັບນຳໄພ​ພິ​ບັດ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ. ​ທ່ານ​ໄດ້ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະ​ຫລົດ​ໃຈ ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຄອບ​ຄົວ​ທັງຫຼາຍ ຜູ້​ທີ່ສະ​ມາ​ຊິກຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ ແລະ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ ກຳ​ລັງ​ທຳ​ງານ ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ຊີ​ວິດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ່ານ​ອາ​ເບະ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລັດ​ຖະ​ບານ ຈະ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງໃນ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ອົງການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ແລະ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ໄວ​ທີ່​ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່ຈະ​ໄວ​ໄດ້.” ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍັງ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງໜ່ວຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ NHK.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕ​ື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Typhoon Hagibis killed 23 people and briefly paralyzed Tokyo, while 16 people are missing, public broadcaster NHK said Sunday.



Japan sent tens of thousands of troops and rescue workers to save stranded residents and fight floods caused by one of the worst typhoons to hit the country in recent history,=.



Hagibis left vast swaths of low-lying land in central and eastern Japan inundated and cut power to almost half a million homes.



Landing restrictions at Tokyo's Narita and Haneda airports were lifted but more than 800 flights were cancelled for the day, as were some Shinkansen bullet train services to the worst-hit areas.



Authorities lifted rain warnings for the Kanto region around Tokyo, where stores reopened and many train lines resumed operations, but they warned there was still the risk of rivers in eastern Japan overflowing and inflicting fresh damage.



Prime Minister Shinzo Abe convened an emergency meeting and sent the minister in charge of disaster management to the affected areas.



He extended his condolences for all those who lost their lives and offered his sympathy to all those impacted by Typhoon Hagibis.