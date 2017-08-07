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ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ ແມ່ນໍ້າຂອງ

ກອງປະຊຸມເພື່ອລາຍງານ ໂດຍບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກອົງການ Stimson ແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ພະລັງງານທົດແທນ ແມ່ນໍ້າຂອງ.

ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າ ຍັງ​ເປັນ​ທີ່​ຄອບ​ງໍາ​ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງການ
​ໃຊ້​ຖ່ານ​ຫີນ​ທີ່ມີ​ພຽງເປີ​ເຊັນເລັກ​ນ້ອຍ. ການ​ພັດທະນາ​ແຜນ​ພະລັງງານຢູ່​ໃນ​ລາວຍັງ​
ບໍ່​ກວ້າງ​ຂວາງ​ ​ມີ​ແຕ່ພຽງ​ລາຍ​ຊື່ໂຄງກາ​ນຕ່າງໆ ​ແ​ລະ​ບັນ​ດາໂຄ​ງການ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ທັງ​ໝົດ
ແມ່ນ​ຂຶ້ນກັບພວກ​ນັກ​ລົງທຶນ​ຈາກ​ພາຍ​ນອກ. ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ສ້າງ​
ເຂື່ອນ​ຢູ່​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ໃນ​ເຂ​ດ​ເອ​ເຊຍ​ອາ​ຄະ​ເນ ກອງ​ປະຊຸມກ່ຽວ​ກັບການ​ທົດແທນ​
“ພະລັງງານ​ແມ່ນໍ້າຂອງ” ໄດ້ຈັດ​ຂຶ້ນ ໂດຍອົງການ Stimson ຊຶ່ງ​ເປັນອົງການ​ເອກ​ກະ​
ຊົນ​ທີ່​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ ​ແລະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ຂ້າງ​ອອກ​ຂາ​ຝ່າຍ​ໃດ ​ເພື່ອຊອກ​ຫາທາງ​ເລືອກ​ເອົາ​
ນະ​ໂຍບາຍ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ ​ເພື່ອທົດ​ແທນ​ການ​ສ້າງເຂື່ອນ​ພະລັງໄຟຟ້າຊຶ່ງ ​ກິ່ງ​ສະຫວັນ
ຈະ​ນຳ​ມາສະເໜີ​ທ່ານ ​ໃນ​ອັນດັບ​ຕໍ່.

ເຊີນຟັງລາຍງານ ກ່ຽວກັບການທົດແທນ ພະລັງງານແມ່ນໍ້າຂອງ
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ລິງໂດຍກົງ

ມຽນມາ ລາວ ​ໄທ ກຳປູ​ເຈຍ​ແລະຫວຽດນາມ ຄວນ​ພິຈາລະ​ນາ​ໃໝ່ເພື່ອຢຸດ​ເຊົາ ຫລື
​ເລື່ອນ​ເວລາ​ໃນການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນນັ້ນ​ລົງ ​ແລະແຜ້ວ​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ພະລັງງານ​ທີ່​ໃຊ້​ທົດແທນ
ໃໝ່ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ ​ໂດຍ​ການ​ຫັນປ່ຽນ​ມາ​ໃຊ້​ພະລັງ​ງານ​ແສງຕາ​ເວັນ ພະລັງງານລົມ ​ແລະ​ພະລັງງານນໍ້າທີ່​ບໍ່​ມາ​ຈາກ​ການ​ສ້າງເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ.

​ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ງານ “​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ” ​ຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ທີ່​ໄດ້​ອອກ​ອາກາດ​ໄປ​ໃນ​ວັນທີ
26 ກໍລະ​ກົດທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ທ່ານຄຳ​ມະນີ ອິນ​ທິລາດ ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ ກະຊວງພະລັງ
ງານ ​ແລະ​ບໍ່​ແຮ່່ ​ໄດ້​ຖະ​ແຫລ​ງຢືນຢັນ​ວ່າ​ ພາຍ​ໃນປີ 2021 ສປປ ລາວ ຈະ​ມີ​ແຫ​ລ່ງ
ຜະລິດພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ​ເຖິງ 100 ​ໂຄງການ ມີ​ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທັງ​ໝົດຫລາຍ​ກວ່າ
13,000 ເມ​ກາ​ວັດ ທີ່​ສາມາດ​ຜ​ະລິດ​ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ​ໄດ້ ​ຮວ​ມກັນ​ເຖິງ 67,000 ລ້ານ​ກິ
​ໂລ​ວັດໂມງ​ຕໍ່​ປີ​ ໂດຍ​ໃນ​ນີ້​ແບ່ງ​ເປັນ​ແຫ​ລ່ງຜະລິດ​ພະລັງ​ໄຟຟ້າ​ທີ່​ມີ​ຢູ່່​ແລ້ວ 46 ​ໂຄ​ງການ
​ແລະ​ທີ່​ກຳ​ລັງດຳ​ເນີນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງຢູ່​ໃນ​ເວລາ​ນີ້ 54 ​ໂຄງການ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່່​ມີ​ກຳໜົດ​
ການ​ກໍ່ສ້າງ​ໃຫ້​ແລ້ວ​ໃນ​ປີ 2020 ຫາ 2021.

ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ ທ່ານ Brian Eyler ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ​ໂຄງການ​ເອ​ເຊຍອາຄະ​ເນ ທີ່​ສູນ
ກາງ Stimson ກ່າວ​ວ່າ ສປປ ລາວ ຈະ​ສ້າງ​ເຂື່​ອນພະລັງ​ງານ​ໄຟຟ້າ​ເຖິງ 140 ​ເຂື່ອນ
ໃນ​ອະນາ​ຄົດ ຊຶ່ງ​ທ່ານ Eyler ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ:

ລິງໂດຍກົງ

“​ເລື່ອງ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດທະນາພະລັງງານ​ໄຟຟ້າເທຶ່ອ​ແລ້ວ​ນີ້ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ ໄດ້​
ໄປ​ເມືອງ​ລາວ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ລົມ​ກັບກ​ະ ຊວງ​ພະລັງງານ ​ແລະ​ບໍ່​ແຮ່ ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ຂໍ້
​ມູນ ແລະເຫັນ​ວ່າ ​ຂໍ້​ມູນ​ເອກ​ກະສາ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້​າໃຈ ຫລື MOU ທີ່​ໄດ້ເຊັນ​
ເລື່ອງສຳ​ປະທານວ່າມີ​ຫລາຍ​ກວ່າ 14 ​ເຂື່ອນ​ທີ່​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ແຜນ ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ປ​ະ
ເທດລາວ. ​ເຂື່ອນໃຫຍ່​ກຳລັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຮັບ​ມື​ຢ່າງ​ໃດ. ​ແຕ່
​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ແລ້ວ​ພວກ​ເຮົາຍັງ​ມີເວລາຢູ່​ທີ່ຈະຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ສ້າງ​ແຜນການທີ່​ເຮັດ
​ໃຫ້​ພະລັງງານ​ທີ່​ມີ​ຄວາ​ຍືນ​ຍົງ​ ​ແລະ​ມີລັກ​ສະນະ​ຍຸດທະ​ສາດ​ກວ່າ​ນີ້​ໃນ​ອະນາ​ຄົດ.”

ທີ​ມຂອງ​ອົງການ Stimson ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ອາຄະ​ເນ ​ເລີ້ມທຳ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃໝ່ ​ກ່ຽວ​ກັບ
​ການ​ທົດ​ແທນ​ພະລັງງານ​ແມ່​ນໍ້າຂອງວ່າ ບັນດາ​ປະ​ເທດເຂດລຸ່ມ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ສາມາດ
ປ່ຽນແປງ​ແຜ​ນພະລັງງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ສູ່່​ຜົນ​ປະໂ​ຫຍດ ຂອງ​ການນຳໃຊ້​ເທັກ
​ໂນ​ໂລ​ຈີ ​ແລະຄວາມ​ແຂງ​ແຮງຂອງຕະຫລາດ​ພະລັງງານ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ ​ເພື່ອ​ສະໜັບສະ
ໜູນ​ອູ້ມຊູ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ.

ຍາ​ນາງ Courtney Weatherby ນັກຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ໃຈ ຈາກ​ສູນ​ກາງ Simson​ ກ່າວ​ວ່າ:

ລິງໂດຍກົງ

“ປະ​ເທດລາວ​ມີ​ເຂື່ອນ​ພະລັງງານໄຟຟ້າ​ປະມານ 75 ​ເປີ​ເຊັນ ສ່ວນ​ຫລາຍ ​ແມ່ນ​ເ
ຂື່​ອນໄຟຟ້າ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ​ແລະ​ມີ​ເປີ​ເຊັນ​ໜ່້ອຍທີ່​ມີ​ພະລັງງານ​ມາ​ຈາກ​ຖ່ານ​ຫີນ.
ມີ​ແຜນ​ສ້າງ​ເຂື່​ອນໄຟຟ້າ​ນໍ້າຕົກ​ຫລາຍ​ແຫ່ງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ນີ້ ​ແລະ​ລາວມີ​ເຂື່ອນ​ໄຟ
ຟ້າ​ຫລາຍ​ກວ່າ 140 ​ແຫ່ງ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ. ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ເບິ່ງ​ແຜນ​ພະລັງງານ​ໃນ​ອານາ​
ຄົດ​ແລ້ວ​ ເຫັນ​ວ່າ​ລາວ​ວບໍ່​ມີ​ແຜນ​ຮອບດ້ານ ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ໂຄງການ​ຕ່າງໆ​ທີ່
ມີ​ໄວ້​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ລົງທຶນ. ທັງ​ນີ້​ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່່າ​ລາວ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສາມ​າດດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ຈະ
​ສ້າງ​ໂຄງການ​ເຫລົ່​ານີ້​ດ້ວຍຕົນ​ເອງ. ຂະ​ແໜງ​ພ​ະລັງ​ງານ​ລາວ​ທັງ​ໝົດ​ເກືອ​ບວ່າ​ອາ
​ໄສພວກ​ນັກ​ລົງທືນ.”

ໂຄ​ງການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ການ
ປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຈາກ​ຫວຽດ ນາມ ທີ່​ກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ທ້າ​ທາຍ ການ​ເພີ່ມ​ທ່າ
ອຽງຢູ່​ໃນທ່າ​ອຽງ​ຕະຫລາດ ທີ່​ບັນດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ໄດ້​ສົນທະນາ​ກັນ​ຢູ່​ກອງ​ປະຊຸມອົງການ Stimson. ລາຄາ​ພະລັງງານ​ແສງຕາ​ເວັນ ​ແລະ​ລົມກຳລັງ​ຖືກລົງ ທີ່ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາຄາພະ
ລັງ ງານຈາກ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນັ້ນ​ຍັງ​ແພງ​ຢູ່ ຊຶ່ງ​ເພີ່​ມຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນດາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ
ຈາກປະ​ເທ​ດ​ໄທຢູ່​ໃນ​ໂຄງການ​ໆ​ເງິນ. ​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ ປ​ະ​ເທດ​ລາວ​ກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​
ໜ້າ​ກັບ​ການແຂ່ງຂັນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ ຈາກ​ນັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ມຽນມາ ​ແລະ
​ກຳປູ​ເຈຍ ຢູ່​ໃນ​ຕະຫລາດ​ພະລັງງານ. ກຸ່ມ​ອະນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ປະຊາຊົນຜູ້​ທີ່​ກຳ
ລັງ​ມີຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນເຖິງຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ການ​ສ້າງເຂື່ອນ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ ຍັງ​
ໄດ້​ສະໜັບສະໜູນ​ໃຫ້​ລັດຖະບານໂຈະໂຄງການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ. ​ມີ​ການ​ທຳນາຍ​ໄວ້​ວ່າ
ປະ​ເທດ​ລາວ​ຈະ​ບໍ່​ເພີ່ມ​ໂຄງການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ຕື່ມ​ອີກ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກຳລັງ​ຫລຸດ
​ຜ່ອນ​ໂຄງການ​ທີ່​ມີ​ຢູ່ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ ປະ​ເທດ​ລາວ​ຈະ​ປ​ະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ ກັບການ​ແຂ່ງຂັນ​ຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ
​ເພື່ອນບ້ານ ​ຢູ່​ໃນ​ຕະຫລາດ​ພະລັງານ ມຽນມາສາມາດ​ກາຍ​ມາ​ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ​
ໃຫ້ແກ່​ປະ​ເທດ​ໄທ ​ແມ່ນ​ແຕ່ໃນເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ໃຕ້. ​ໃນຂະນະ​ດຽວກັນ ກຳປູ​ເຈຍກໍ​ມີ​ໂອ​
ກາດ​ອັນໃຫຍ່​ຫລວງ​ຂອງ​ພະລັງງານ​ລົມ ​ແລະ​ແສງຕາ​ເວັນ ​ແລະ​ຄາດ​ວ່າ​ ຈະ​ກາຍ​
ມາ​ເປັນນຶ່ງ​ແລວທາງ​ນຶ່ງ​ເສັ້ນທາງຂອງພະລັງງານແສງຕາ​ເວັນ.

ດ້ວຍ​ໄດ້​ຮັບ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຈາກ​ອຸດ​ສາ​ຫະກຳ ໂຕ​ເມືອງຕ່າງ​ໆ ​ແລະ​ເພີ້​ມລະດັບ​ການເປັນ​ຢູ່
ຂອງບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ ​ໃນ​ກຳປູ​ເຈ​ຍ ຫວຽດນາມ ລາວ ​ແລະ​ມຽນມາ
ທັງ​ໝົດ​ນີ້ ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງຕ້ອ​ງການປະຈຳ​ປີທີ່​ເພີ່ມຂຶ້ນ​ຫຼາຍກວ່າສິບ
​ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງ​ການໃຊ້ພະລັງ​ງານ​ໄຟຟ້າ​ ໃນ​ຫລາຍ​ປີຕໍ່ໜ້າ​ນີ້.

ມີ​ໂອກາດ​ທີ່​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ບັນດາ​ປະເທດ​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມແມ່​ນໍ້າຂອງ ​ທີ່​ຈະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ໄປ
​ສູ່ສະ​ໄໝໃໝ່ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ແລະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ການປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້ ​ຕໍ່​ແຜນ​ການ​ໃຊ້​ພະລັງງາ​ນ
ໄຟຟ້າ ທີ່​ຈະ​ຮ່ວມ​ປະສານ​ ກັບການ​ນຳ​ໃຊ້ພະລັງງານ​ທົດ​ແທນ​ເທັກ​ໂນ​ໂລຈີ​ໃໝ່. ສິ່ງ​
ສຳຄັນກໍ​ຄືຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ປະສານ​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ​ເພື່ອ​ທົດ​ແທນ
​ຄວາມ​ເສຍຫາຍ ​ຈຳ ນວນ​ນຶ່ງ​ຂອງໂຄງການພະລັງງານເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ ​ແລະ ຖ່ານ​ຫີນ
ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ທາງ​ເລືອກທີ່​ອູ້ມຊູ​ອື່ນໆ.

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