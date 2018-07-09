ຊູດານໃຕ້ ບັນລຸ ຂໍ້ຕົກລົງ ແບ່ງປັນອຳນາດ ອີກສະບັບນຶ່ງ

ບັນດາຜູ້ນຳໃນພັກການເມືອງຕ່າງໆທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັນຂອງປະເທດ ຊູດານໃຕ້ ໄດ້ບັນລຸ
ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບນຳກັນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໜ້າກຸ່ມກະບົດ ທ່ານ ຣຽກ ມາຈາ (Riek
Machar) ກັບຄືນໄປເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະສິ້ນສຸດ
ສົງຄາມກາງເມືອງທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 5 ປີແລ້ວ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ຊູດານໃຕ້, ທ່ານ ອາລ ດີເອດີຣີ ອາເມັດ
(Al-Dierdiry Ahmed) ໄດ້ປະກາດ ຫຼັງຈາກໄດ້ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດ
ຂຶ້ນໃນປະເທດ ອູການດາ ແລະ ດຳເນີນໂດຍປະທານາທິບໍດີ ອູການດາ ທ່ານ ໂຢເວຣີ
ມູເຊເວນີ (Yoweri Museveni) ແລະ ປະທານາທໍດີປະເທດ ຊູດານ ທ່ານ ໂອມາ
ອາລ-ບາເຊຍ ນັ້ນວ່າ “ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນວ່າ ມັນຈະມີຮອງປະທານາທິ ບໍດີ 4 ຄົນ
ຄື: ປະທານາທິບໍດີໃນປັດຈຸບັນສອງຄົນ, ບວກກັບທ່ານ ຣຽກ ມາຈາ, ຜູ້ທີ່ຈະດຳລົງຕຳ
ແໜ່ງເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີນຶ່ງ, ແລະ ຕຳແໜ່ງທີສີ່ຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ແມ່ຍິງ
ຄົນນຶ່ງຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານ.”
ຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການເຮັດໃຫ້ສົງຄາມກາງເມືອງສິ້ນສຸດລົງ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມ
ຂຶ້ນໃນປີ 2013 ຫຼັງຈາກການຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ຊູດານໃຕ້ ທ່ານ
ຊາລວາ ເຄຍ ກັບ ທ່ານ ມາຈາ.
ຂໍ້ຕົກລົງແບ່ງປັນອຳນາດ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ມາຈາ ໄດ້ກັບຄືນໄປ
ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ໄດ້ເຊັນກັນໃນປີ 2015. ແຕ່ມັນກໍໄດ້ແຕກຫັກລົງ ຫຼັງ
ຈາກນຶ່ງປີຕໍ່ມາ.
ສົງຄາມດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ແລະ ໄດ້ບັງຄັບ
ໃຫ້ປະຊາຊົນ 4 ລ້ານຄົນຕ້ອງຫຼົບໜີອອກຈາກບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຊາວ ຊູດານໃຕ້
ປະມານ 2 ລ້ານຄົນໄດ້ພະຍາຍາມລີ້ໄພໃນປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ: ອູການດາ,
ເຄັນຢາ, ເອທິໂອເປຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄົງໂກ.
ມັນຍັງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການອົບພະຍົບຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ອາຟຣິກາ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ
1994 ເປັນຕົ້ນມາ, ເມື່ອການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນໃນປະເທດ ຣາວັນດາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະ
ຊາຊົນ 4 ລ້ານຄົນເກືອບຕົກຢູ່ໃນໄພອຶດຫິວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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