ບັນຫາຍາກຈົນເຮັດໃຫ້ເຍົາວະຊົນລາວ ພາກັນປະລະການຮຽນໜັງສືເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວົາວະຊົນໃນຊົນນະບົດ ທີ່ປະລະການຮຽນ ຍັງໄດ້ພາກັນເດີນທາງ
ໄປລັກລອບເຮັດວຽກໃນໄທເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາຍາກຈົນ
ຂອງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດຊົນນະບົດນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນສາເຫດ
ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຍົາວະຊົນລາວ ໄດ້ພາກັນປະການຮຽນໜັງສືເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊຶ່ງຈາກ
ການສຳຫຼວດໃນສົກຮຽນປະຈຳປີ 2018 ຫາ 2019 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນພົບວ່າມີເຍົາວະຊົນ
ລາວ ປະການຮຽນໃນລະດັບປະຖົມ ມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະມັດທະຍົມປາຍໃນອັດຕາສະ
ເລ່ຍ 2 ເປີເຊັນ ກັບ 7 ເປີເຊັນ ແລະ 8 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ.
ນອກຈາກນັ້ນ ການສຳຫຼວດຍັງພົບດ້ວຍວ່າການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນ
ລາວຍັງບໍ່ສອດຄ້ອງ ແລະບໍ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ທາງໃນພາກລັດ
ແລະເອກກະຊົນ ຊຶ່ງມີສາເຫດມາຈາກການທີ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງລັດ
ແລະເອກກະຊົນໃນລາວບັງບໍ່ສາມາດ ພັດທະນາຫລັກສູດການຮຽນການສອນໄດ້ທັນ
ກັບສະພາບການພາຍໃນ ແລະນອກປະເທດທີ່ ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ກັບການບໍລິຫານງານທີ່
ທັນສະໄໝ ໃນພາກລັດ ແລະການຜະລິດສິນຄ້າຕ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ
ຢ່າງຮີບດ່ວນ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ເຍົາວະຊົນລາວໄດ້ຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບໃຫ້ຫຼາຍ
ກວ່າການຮຽນໃນສາຍສາມັນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ
“ພວກເຮົາເລັ່ງໃສ່ເລື້ອງການລະດົມໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຈົບແລ້ວ ໃນສາຍ
ສາມັນນັ້ນໄປຮຽນຕໍ່ ສາຍວິຊາຊີບນີ້ແມ່ນຄາດໝາຍນຶ່ງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ແຕ່
ລະແຂວງຫັ້ນໄດ້ລະດົມນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລ້ວໄປຮຽນວິຊາຊີບ ເພາະວ່າ
ຖ້າໄປຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈະໃຊ້ເວລາດົນ ແລ້ວກະພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກະແມ່ນ
ເວົ້າເລື້ອງການລະດົມໃຫ້ນັກຮຽນ ທີ່ຈົບມັນທະຍົມຕອນປາຍເຂົ້າຮຽນຕໍ່ວິຊາຊີບ ຈຸດ
ນີ້ກໍແມ່ນພວກເຮົາເລັ່ງໃສ່ຄາດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເປັນຕົ້ນຕໍ.”
ທາງດ້ານທ່ານນາງຂັນທະລີ ສີລິພົງພັນ ປະທານຄະນະກວດກາໃນກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະກິລາ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າການທຸດຈະລິດໃນດ້ານການສຶກສາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງເປັນສາເຫດສຳຄັນທີີ່ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາໃນລາວມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ແລະ
ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນລາວທີ່ຖືວ່າມີຄຸນນະພາບ
ຕ່ຳສຸດໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນ ໂດຍການທຸດຈະລິດການການສຶກສາໃນລາວ ມີທັງ
ການປອມໃນໃບປະກາດຊະນີຍະບັດການສຳເລັດການສຶກສາ ທັງໃນລະດັບມັດທະ
ຍົມ ປະລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ແລະວິຊາຊີບຊັ້ນສູງ ໂດຍເມື່ອສົມທົບດ້ວຍການຫຼິ້ນ
ພັກຫຼິ້ນພວກ ແລະການຊື້ຕຳແໜ່ງໃນວົງການພະນັກງານຂອງລັດຖະບານໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນໃນພາກສ່ວນທົວປະເທດ ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວ ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງ
ໄວ້ ເນື່ອງຈາກພະນັກງານຂອງລັດບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານ
ຕົວຈິງນັ້ນເອງ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໃນລາວ ກໍຢືນຢັນວ່າ ສປປ ລາວ ຖືກ
ຈັດໃຫ້ຢູ່ອັນດັບທີ 2 ໃນຖານະທີ່ມີຈຳນວນພະນັກງານລັດຕໍຈຳນວນປະຊາກອນລາວ
ຄິດເປັນສັດສ່ວນທີ່ສູງສຸດຂອງອາຊຽນໂດຍເປັນຮອງພຽງແຕ່ປະເທດບຣູນາຍເທົ່ານັ້ນ
ກໍຄືລາວມີພະນັກງານລັດທັງໝົດ 184,870 ຄົນ ຄິດເປັນສັດສ່ວນພະນັກງານລັດ 1
ຄົນ ຕໍ່ປະຊາກອນລາວ 37 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ເກນມາດຕະການຂອງອາຊຽນ ຢູ່ທີ່ສັດ
ສ່ວນ 1 ຕໍ່ 50 ຄົນ ແລະຈຳນວນພະນັກງານຂອງລັດຖະບານລາວດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງບໍ່ລວມ
ເຖິງພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ທະຫານ ແລະຕຳຫຼວດ ທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນ
ຄົນໃນທົ່ວປະເທດລາວ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທາງດ້ານກະຊວງແຮງງານຂອງໄທລາຍງານວ່າ ໃນປັດຈຸບັນມີແຮງງານສັນຊາດລາວ
ທີ່ເຮັດວຽກໃນໄທຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈຳນວນທັງໝົດ 277,845 ຄົນ ຊຶ່ງໃນນີ້
ແບ່ງເປັນແຮງງານລາວທີ່ໄດ້ຜ່ານການພິສູດສັນຊາດ ແລະຂຶ້ນທະບຽນເຮັດວຽກໃນໄທ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 105,364 ຄົນ ແລະເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນໄທ ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາງານ
ທີ່ທາງການລາວໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງເພື່ອໃຫ້ຈັດສົ່ງແຮງງານລາວເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນ
ໄທຈຳນວນ 172,481 ຄົນ ແລະຍັງຈະເພີ້ມຂຶ້ນອີກ 8,000 ກວ່າຄົນໃນທ້າຍປີ 2019
ນີ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຄື່ອຄ່າຍເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ແຮງງານຕ່າງດ້າວໃນໄທ ກໍ
ໄດ້ປະເມີນວ່າມີແຮງງານລາວ ຫຼາຍກວ່າ 6 ແສນຄົນຢູ່ໃນໄທ ໜາຍຄວາມ ວ່າມີແຮງ
ງານລາວທີ່ລັກລອບເຮັດວຽກໃນໄທໂດຍຜິດກົດໝາຍຈຳນວນຫຼາຍ ກວ່າ 330,000
ຄົນໃນປັດຈຸບັນ ແລະເກີນກວ່າ 60 ເປີເຊັນ ຄຶແຮງງານລາວເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງ
ສູງທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະ
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