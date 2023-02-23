ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳສິ່ງທີ່ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ “ວັນຄົບຮອບທີ່ໂສກເສົ້າ” ກ່ຽວກັບ ການບຸກລຸກຢູເຄຣນຢ່າງເຕັມອັດຕາຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ຝູງຄົນປະຈຳອາທິດຂອງພະອົງນັ້ນ, ພະສັນຕະປາປາໄດ້ເອີ້ນຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນວ່າ ເປັນ “ສົງຄາມທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ໂຫດຮ້າຍ.”
ພະສັນຕະປາປາໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ກັບປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ທີ່ເຈັບປວດທໍລະມານ ແລະ ຖາມພວກເຮົາເອງວ່າ: ມັນໄດ້ມີການເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຢຸດສົງຄາມແລ້ວບໍ? ພະສັນຕະປາປາກ່າວ. “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງຜູ້ທີ່ມີອຳນາດໃນປະເທດຕ່າງໆໃຫ້ທຳຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເດັດຂາດເພື່ອສິ້ນສຸດຄວາມຂັດແຍ້ງ, ເພື່ອບັນລຸການຢຸດຍິງ ແລະ ເລີ່ມການເຈລະຈາສັນຕິພາບ.”
ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສັນຕິພາບຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ນັບຕັ້ງແຕ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສົ່ງກອງກຳລັງເຂົ້າໄປໃນ ຢູເຄຣນ ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາປີກາຍນີ້. ວັນກ່ອນການບຸກລຸກນັ້ນ, ເພິ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງທຸກພັກຝ່າຍໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງການດຳເນີນການໃດໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກທໍລະມານກວ່າເກົ່າ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າການຂົ່ມຂູ່ເຮັດສົງຄາມໄດ້ເຮັດມີ “ຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຍິ່ງຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກ່າວຫາ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການສັງຫານ “ພົນລະເຮືອນໃນເມືອງ ເຄີສັນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຢ່າງບໍ່ມີເມດຕາ” ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 5 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກ 16 ຄົນບາດເຈັບ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນແອັບພລີເຄຊັ້ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ເທເລແກຣມ ວ່າ “ເດີ່ນຈອດລົດ, ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຕຶກສູງ, ແລະ ບ່ອນຈອດການສັນຈອນສາທາລະນະແມ່ນຖືກໂຈມຕີ. ກອງທັບບົກ ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ລະດົມຍິງຢ່າງໜັກໃສ່ເມືອງ ເຄີສັນ. ແລະ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ສັງຫານປະຊາກອນພົນລະເຮືອນຢ່າງບໍ່ມີເມດຕາ.”
ຜູ້ນຳຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ “ໂລກແມ່ນບໍ່ມີສິດທີ່ຈະລືມແມ່ນແຕ່ຊ່ວງເວລາດຽວວ່າ ຄວາມໂຫດຮ້າຍ ແລະ ການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນບໍ່ມີຂອບເຂດ.” ທ່ານໄດ້ເອົາຮູບລົງອອນໄລນ໌ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສົບຜູ້ເສຍຊີວິດນອນຢູ່ໃນຖະໜົນ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດການແນເປົ້າໃສ່ພົນລະເຮືອນ.
ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງເຄີສັນໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການຄອບຄອງ 8 ເດືອນໂດຍຣັດເຊຍ, ບັງຄັບໃຫ້ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ຕ້ອງປະຖິ້ມເມືອງເອກພຽງແຫ່ງດຽວທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍຶດເອົານັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາ ປີກາຍນີ້. ແຕ່ການລະດົມຍິງເມືອງດັ່ງກ່າວໂດຍ ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
Pope Francis Wednesday noted what he called the “sad anniversary” of Russia’s full-scale invasion of Ukraine.
Speaking during his weekly general audience, the pope called the conflict an “absurd and cruel war.”
"Let us remain close to the martyred Ukrainian people and ask ourselves: has everything possible been done to stop the war?” the pope said. “I appeal to those in authority over nations to make concrete efforts to end the conflict, to reach a cease-fire and to start peace negotiations.”
Pope Francis has repeatedly called for peace since Russia sent its troops into Ukraine on February 24 last year. The day before the invasion, he urged all parties to avoid any actions that would cause people more suffering and said the threat of war had brought “great pain in my heart.”
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Tuesday accused Russia of "mercilessly killing" civilians in the southern city of Kherson following a missile strike that left five people dead and 16 others injured.
"A vehicle park, residential areas, a high-rise building, and a public transport stop were hit," Zelenskyy said on the Telegram social messaging app. "The Russian army is heavily shelling Kherson. Again, mercilessly killing the civilian population.”
"The world has no right to forget for a single moment that Russian cruelty and aggression know no bounds,” the Ukrainian leader said. He posted photographs online showing corpses lying in the street.
Russia has denied targeting civilians.
Ukraine recaptured Kherson in November after eight months of Russian occupation, forcing Russian forces to abandon the only regional capital they had seized since invading Ukraine on February 24 of last year. But Moscow’s shelling of the city continues.