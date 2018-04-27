ອະດີດຫົວໜ້າອົງການສືບລັບຊີໄອເອຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມເປໂອໄດ້ສາບານຕົວ ເພື່ອເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ມີການລົງຄະແນນສຽງ ດ້ວຍຄະແນນ 57 ຕໍ່ 42 ຢູ່ໃນສະພາ
ສູງ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກສະມາຊິກທັງໝົດຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຈາກ
ພັກເດໂມແຄຣັດເກືອບໝົດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ 6 ທ່ານ ແລະສະມາຊິກທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກອີກທ່ານ
ນຶ່ງ ທີ່ຄັດຄ້ານການແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນ.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ສັນລະເສີນການຮັບຮອງເອົາດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ຊົມເຊີຍທ່ານພອມ ເປໂອ ທີ່
ໄດ້ກາຍເປັນບຸກຄົນທີ 70 ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນຫົວນັກການທູດສູງສຸດຂອງອາ
ເມຣິກາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ການທີ່ມີພອນສະຫວັນ,
ພະລັງ ແລະຄວາມສະຫລາດຂອງໄມຄ໌ທີ່ຮັກຊາດ ມານໍາພາກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ຈະເປັນຊັບສິນອັນມີປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ໃຫ້ແກ່ປະເທດພວກເຮົາ ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່
ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດຂອງຊາດເຊັ່ນນີ້.”
ທ່ານພອມເປໂອ ໄດ້ມາເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ ແທນທ່ານເຣັກສ໌ ທີລເລີ
ສັນ (Rex Tillerson) ທີ່ຖືກທ່ານທຣໍາປົດອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ໜ້າທີ່
ການທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອົງການເນໂຕ້
ຢູ່ນະຄອນບຣັສເຊິລສ໌ (Brussels) ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ແລະຈັດການພົບປະເຈລະຈາກັບລັດ
ຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງເທີກີ ແລະອີຕາລີໄດ້.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຄົນໃໝ່ທ່ານນີ້ກໍາລັງເດີນທາງໄປອິສ
ຣາແອລ, ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະຈໍແດັນ. ໂຄສົກປະຈໍາກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະ
ຫະລັດ ທ່ານນາງ ເຮເຕີ ນາວເອີດກ່າວວ່າ ການໄປແວ່ຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານພອມ
ເປໂອ ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ “ຄວາມສໍາຄັນຂອງປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ ໃນນາມທີ່ເປັນປະ
ເທດພັນທະມິດ ແລະຄູ່ພາຄີຂອງສະຫະ ລັດຢູ່ໃນຂົງເຂດ."
ການເດີນທາງດັ່ງກາວໄດ້ມີຂຶ້ນ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການລົງຄະແນນສຽງ
ກັນເພື່ອຮັບຮອງເອົາທ່ານຢູ່ໃນສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ. ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາ
ສູງຈາກພັກຣີພັບບລິກັນພາກັນສາມັກຄີກັນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ທ່ານພອມເປໂອ,
ແຕ່ສະມາຊິກສະພາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດເກືອບໝົດທຸກຄົນກັບພາກັນບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່
ພວກທ່ານເຫັນປະຫວັດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນ ໃນການໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາທີ່ພາໃຫ້ເກີດ
ສົງຄາມແລະກຽດຊັງຊາວມຸສລິມ ແລະພວກຜູ້ຊາຍທີ່ຮັກຮ່ວມເພດ ຫລືເກ.
ທ່ານບອບ ເມເນັນເດສ ຫົວໜ້າສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ ນີວເຈີຊີ, ຢູ່ໃນຄະ
ນະກໍາມະການດ້ານຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດສະພາສູງເວົ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ເຊື່ອວ່າ ທ່ານ
ພອມເປໂອ "ຈະຍິນດີ ທີ່ຈະຕ້ານຄືນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆຂອງໂລກທີ່ບໍ່ດີ
ທີ່ສຸດຂອງປະທານາທິບໍດີໄດ້."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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