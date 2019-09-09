ທ. ພອມພຽວ ວ່າ ປ. ທຣຳ ຍົກເລີກ ການເຈລະຈາ ກັບ ກຸ່ມຕາລີບານ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຍ້ອນການໂຈມຕີ ກໍ່ການຮ້າຍຂອງກຸ່ມນີ້

ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນ
ອາທິດວານນີ້ ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ “ໄດ້ຕັດສິນໃຈຖືກຕ້ອງ
ແລ້ວ” ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ກັບພວກຜູ້ນຳ ກຸ່ມຕາລີບານ ຢູ່ທີ່ ບ້ານພັກ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຍ້ອນວ່າ ຍັງມີການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ ອັຟການິສຖານ ໂດຍກຸ່ມ
ກໍ່ການຮ້າຍກຸ່ມນີ້.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ CNN ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງເຫັນວ່າ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້” ເພື່ອຍຸຕິ ຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ປະເທດ ທີ່ສົງຄາມກຳລັງທຳລາຍໃຫ້ໄດ້ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາ ຈະໄດ້ຮັບ “ລາງວັນ” ດ້ວຍ
ການພົບປະກັບທ່ານ ທຣຳ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ໃດໆ ກ່ຽວກັບວ່າ ການເຈລະຈາ
ສັນຕິພາບ ຈະມີຂຶ້ນອີກຫຼືບໍ່ ຫຼື ໃນເວລາໃດ.
ນັການທູດລະດັບສູງຂອງ ອາເມຣິກາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜນການກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ວາງເອົາ
ໄວ້ຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກແຄັ້ມເດວິດ ຕັ້ງ ຢູ່ນອກນະຄອນ
ຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ແລະປະທານາທິບໍດີ ອາຊຣັຟ ການີ ເຖິງແມ່ນຈະແຍກ
ກັນຕ່າງຫາກນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ ໂດຍທີ່ເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ “ຈະສານຕໍ່ການ
ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງ ອາເມຣິກາ” ເພື່ອສິ້ນສຸດການເຂົ້າມາພົວພັນໃນ
ອັຟການິສຖານ ທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 18 ປີ ແລ້ວ.
ບັນດານັກເຈລະຈາສຳລັບ ສະຫະລັດ ແລະ ກຸ່ມຕາລີລານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຈລະຈາ
ສັນຕິພາບ ມາແລ້ວເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນ. ຫົວໜ້າເຈລະຈາຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຊາລເມ
ຄາລີຊາດ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທີມງານບັນດານັກ ເຈລະຈາຂອງທ່ານ
ໄດ້ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ໂຄງຮ່າງການປະຕິບັດງານ ທີ່ວ່າ ຖ້າຫາກ ຮັບຮອງເອົາໂດຍທ່ານ
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ກໍຈະອຳນວຍໃຫ້ ທະຫານ ອາເມ ຣິກັນ 5,000 ຄົນອອກໄປຈາກ
5 ຖານທັບຢູ່ໃນປະເທດ ອັຟການິສຖານ ພາຍໃນ 135 ວັນ.
ທ່ານພອມພຽວໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາລີຊາດ ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ກັບຄືນປະເທດ.
ສົງຄາມທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ອາເມຣິກາ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ດ້ວຍຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນດ້ານການທະຫານ ເພື່ອທີ່ຈະກວາດລ້າງ ພື້ນທີ່ໃຊ້ ເປັນແຫຼ່ງຝຶກຊ້ອມ
ຂອງພວກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ອາລ-ກາອີດາ ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກ ປ້ອງຄຸ້ມຄອງໂດຍ ກຸ່ມ
ຕາລີບານ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນການລິເລີ້ມໂຈມຕີກໍ່ການ ຮ້າຍເມື່ອປີ 2001 ຕໍ່ສະຫະລັດ
ທີ່ໄດ້ສັງຫານເກືອບ 3,000 ຄົນ ໂດຍທີ່ວັນ ຄົບຮອບການໂຈມຕີ ຄົບຮອບ 18 ປີ
ແມ່ນໃກ້ຈະມາເຖິງ ໃນວັນພຸດມື້ຮືນີ້.
ທ່ານ ທຣຳ ກໍໄດ້ເປີດເຜີຍການເຈລະຈາຢູ່ທີ່ ແຄັ້ມເດວິດ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ຮູ້ຈັກເລີຍ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ຍົກເລີກມັນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີເຫດການ ໂຈມຕີດ້ວຍລົດບັນ
ຈຸລະເບີດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ຂອງ ອັຟການິສຖານ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທີ່ໄດ້
ສັງຫານ 12 ຄົນ ທີ່ລວມທັງທະຫານ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງ.
ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສຸດທ້າຍກັບ ກຸ່ມຕາລີບານ ຢູ່ທີ່ ແຄັ້ມ
ເດວິດ ນັ້ນກໍບໍ່ແມ່ນວ່າເປັນເລື້ອງທີ່ປາດສະຈາກການຖົກຖຽງກັນ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ອາດຳ ຄິນຊິງເງີ (Adam Kinzinger)
ຜູ້ເປັນນັກບິນກອງທັບອາກາດ ທີີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ຊາດ ໃນສົງຄາມ ອີຣັກ ແລະອັຟການິສຖານ
ກ່ອນໜ້າທີ່ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະບ່ອນນັ່ງເປັນຜູ້ ແທນໃນສະພາຕ່ຳ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນ
ທວີດເຕີ້ ວ່າ “ບໍ່ຄວນເລີຍທີ່ຈະອະນຸ ຍາດ ໃຫ້ພວກຜູ້ນຳອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້
ປະນາມການໂຈມຕີເດືອນ 9 ວັນທີ 11 ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ທຳຄວາມຊົ່ວຊ້າສາມານ ເຂົ້າມາ
ໃນປະເທດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຂອງພວກເຮົາ. ເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ຢຸດເລີຍ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ