ໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເຢຍຣະມັນ, ສະວີດເຊີແລນ, ເນເທີແລນ, ແລະອັງກິດນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ພະຍາຍາມຫາຈຸດທີ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດໃນຢູໂຣບ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄິດເຫັນແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຖອນຕົວສະຫະລັດອອກຈາກສັນຍານິວເຄລຍກັບອີຣ່ານ ແລະການເຮັດທຸລະກິດກັບຫົວເຫວີຍ, ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມຍັກໃຫຍ່ຂອງຈີນ ນັ້ນຢູ່ກໍຕາມ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຊິນດີ ແຊນ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫລວງວໍຊີງຕັນ ໃນຂະນະການພົບປະກັນລະຫວ່າງທ່ານພອມພຽວ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງແອນໂຈລາ ເມີຣ໌ໂກ ສະຫລຸບລົງໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້. ວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ມີການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຢູ່ເຢຍຣະມັນຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນ ທ່ານໄດ້ຍົກເລີກແຜນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດດັ່ງກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາຍ້ອນເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບອີຣ່ານ ກໍຕາມ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງແອນໂຈລາ ເມີຣ໌ໂກ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຍັງຈະສືບຕໍ່ເປັນຄູ່ພາຄີທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງເຢຍຣະມັນ ຢູ່ນອກທະວີບ ຢູໂຣບ. ກ່ຽວກັບເລື້ອງອີຣ່ານນັ້ນ ທ່ານນາງໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເຢຍຣະມັນ ແມ່ນຍັງຈະຢືນຢູ່ກັບສັນຍານິວເຄລຍກັບອີຣ່ານຢູ່.
ທ່ານນາງ ເມີຣ໌ໂກ ກ່າວເປັນພາສາເຢຍຣະມັນວ່າ: “ພວກເຮົາ ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ, ໂລກເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ສະຫງົບຢ່າງໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະບັນຫາອີຣ່ານ ແລະເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອີຣ່ານເປັນເຈົ້າຂອງອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້, ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະປ້ອງກັນການເອົາບາດກ້າວແບບຮຸກຮານຂອງອີຣ່ານໄດ້. ພວກເຮົາຈະໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບເລື້ອງອັຟການິສຖານ, ບ່ອນທີ່ທັງສອງປະເທດ ພວກເຮົາມີຈຳນວນພວກທະຫານທີ່ໄປປະຈຳການຢູ່ເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ. ພວກເຮົາຈະສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບເລື້ອງສະພາບການໃນຊີເຣຍ ແລະແນ່ນອນແມ່ນກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ບອບບາງຢູ່ໃນລີເບຍອີກດ້ວຍ.”
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດທີ່ເຫັນພ້ອມນຳກັນ ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ຢືນຂັດຂວາງລະບົບທີ່ຢູໂຣບໄດ້ທຳການພັດທະນາມາ ເພື່ອປົກປ້ອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ພົວພັນກັບອີຣ່ານບໍ່ໃຫ້ຖືກກະທົບຈາກການລົງໂທດຂອງອາເມຣິກາ, ຂໍພຽງແຕ່ວ່າ ຈຸດເພັງເລັ່ງນັ້ນແມ່ນແນໃສ່ການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ທ່ານຍັງໄດ້ເຕືອນໃຫ້ລະມັດລະວັງເລື່ອງການພົວພັນກັບບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມຍັກໃຫຍ່ຫົວເຫວີຍຂອງຈີນເພື່ອຊ່ອຍພັດທະນາເຄືອຂ່າຍລະບົບ 5G ໃນເຢຍຣະມັນ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ ອີກດ້ວຍ.
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວດັ່ງນີ້: “ພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມຈະແຈ້ງສົມຄວນກ່ຽວກັບມຸມມອງຂອງພວກເຮົາວ່າ ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວພັນກັບບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 5G ເປັນຄືແນວໃດ. ອິນເຕີແນັດໃນອານາຄົດຈະຕ້ອງມີຄ່ານິຍົມຂອງຊາວຕາເວັນຕົກຝັງຢູ່ໃນນັ້ນນຳ.”
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວວ່າບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ຈະເປັນເລື້ອງຖືກຍົກຂຶ້ນມາສົນທະນາ ໃນທຸກໆບ່ອນທີ່ທ່ານຢຸດແຫວ່ຢ້ຽມຢາມຢູ່ໃນຢູໂຣບ ຍ້ອນວ່າ ສະຫະລັດມອງເຫັນວ່າ ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງອົງການເນໂຕ.
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On a trip to Germany, Switzerland, the Netherlands and Britain, U.S. Secretary of State Mike Pompeo is seeking to find common ground with European allies, despite fundamental differences over the United States' withdrawal from the Iran nuclear deal and doing business with Chinese telecommunications giant Huawei. VOA's Diplomatic Correspondent Cindy Saine has more from Washington, as talks between Pompeo and German Chancellor Angela Merkel wrapped Friday.
A warm welcome in Germany for U.S. Secretary of State Mike Pompeo on Friday, even though he abruptly cancelled plans for a visit earlier this month over concerns about Iran.
Chancellor Angela Merkel says the U.S. continues to be Germany's most important partner outside of Europe. On Iran, she made clear Germany stands by the Iran nuclear deal.
Angela Merkel, German Chancellor:
"We will discuss various problems, the world is in great restlessness, especially the issue of Iran and how we prevent Iran coming into ownership of nuclear weapons, how we prevent other aggressive actions from Iran. We will speak about Afghanistan, where we both have a considerable amount of troops stationed. We will speak about the situation in Syria and of course the very fragile situation in Libya."
Pompeo highlighted common ground, saying the U.S. will not stand in the way of a system that Europeans are developing to protect companies dealing with Iran from American sanctions, as long as the focus is on providing humanitarian aid.
He also cautioned against engaging with China's telecommunications giant Huawei to help develop 5G networks in Germany and elsewhere.
Mike Pompeo, Secretary of State:
"We've been pretty clear about how we view the risks connected to Huawei and 5G infrastructure. The internet of the future must have Western values embedded within it.
Pompeo said Huawei will be an issue at every stop on his Europe tour, because the U.S. views it as a threat to NATO security.
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