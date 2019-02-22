ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຜ່ອນຜັນການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດທີ່ມີຕໍ່ ເກົາຫລີເໜືອຈົນກວ່າຕົນຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ເກົາຫລີເໜືອ "ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນ" ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວສ້າງຂຶ້ນມາໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດທີ່ມີອາວຸດນີວເຄລຍ ນັ້ນ ລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍເສຍກ່ອນ, ອີງຕາມທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
"ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຄວນຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາມີມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດທີ່ໜັກທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ເຄີຍໄດ້ວາງອອກມາຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ປົດເປື້ອງການກົດດັນດັ່ງກ່າວ ຈົນກວ່າຈະເຖິງເວລາທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາຫລຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວລົງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫລາຍເສຍກ່ອນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານພອມພຽວ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນລາຍການໂທລະພາບ Today ຂອງອົງການຂ່າວ NBC.
ສ່ວນເກົາຫລີເໜືອເວົ້າວ່າ ມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆເຫລົ່ານັ້ນ ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດວິກິດການດ້ານອາຫານ. ພຽງຢາງກຳລັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຜ່ອນຜັນການລົງໂທດນັ້ນ ແລະກຳລັງຂໍໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານອາຫານ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເວົ້າວ່າ ປະຊາຊົນເກົາຫລີເໜືອ 41 ເປີເຊັນ ແມ່ນ ຂາດເຂີນອາຫານກິນ. ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານ ພອມພຽວ ມີຂຶ້ນ ນຶ່ງອາທິດກ່ອນຈະເປີດ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີສອງ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດກັບຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ ໃນນະຄອນຫລວງຮາໂນ່ຍ.
ທ່ານພອມພຽງເວົ້າວ່າ ທ່ານ "ມີຄວາມຫວັງສູງຫລາຍວ່າ" ທ່ານກິມ "ຈະປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ໄວ້ຢູ່ສິງກະໂປ" ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີນຶ່ງ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫລືເໜືອທີ່ເວົ້າວ່າ "ຈະມີການລົບລ້າງອາວຸດນີວ ເຄລຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ" ຂອງພຽງຢາງນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າ ບໍ່ມີຝ່າຍໃດໄດ້ກຳນົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະວັນເວລາທີ່ ເກົາຫລີເໜືອຈະປົດອາວຸດດັ່ງກ່າວ ແລະຕາມການລາຍງານຂອງອົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດປາກົດວ່າ ທ່ານກິມບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ້າວໄປຫາການທຳລາຍຄັງອາວຸດນີວເຄລຍຂອງທ່ານແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ທ່ານ ແດນ ໂຄດສ໌ (Dan Coats) ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດກ່າວຕໍ່ຄະນະລັດຖະສະພາໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າເກົາຫລືເໜືອ "ໄດ້ຍຸຕິການປະພຶດທີ່ເປັນການເກາະຜິດ" ໂດຍໄດ້ງົດການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະການທົດລອງອາວຸດນີວເຄລຍໄວ້ໄດ້ນຶ່ງປີແລ້ວ.”
ທ່ານ ໂຄດສ໌ ກ່າວວ່າ "ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ສືບຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເປີດຊ່ອງທາງເພື່ອຈະໃຫ້ມີການລົບລ້າງອາວຸດນີວເຄລຍ ຢູ່ໃນແຫລມເກົາຫລີໄດ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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