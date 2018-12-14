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ລັດຖະມົນຕີ ສຫລ ວ່າ ກິດຈະກຳດ້ານ ລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດ ຂອງອີຣ່ານ ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ວາງສະແດງ ໃຫ້ເຫັນ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ກີອາມ Qiam" ທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣ່ານ, ຢູ່ທີ່ຖານທັບແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 29 ພະຈິກ 2018.

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ລັດຖະມົນຕີ ກະ​ຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ, ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ກິດຈະ-
ກຳ ດ້ານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອີຣ່ານ ກຳລັງນັບ​ມື້ ນັບເພີ້ມຂຶ້ນ ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີ
ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບນິວເຄລຍໃນປີ 2015 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ແລະ ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາໆ
ຊາດ ວາງມາດຕະການຈຳກັດທີ່ເຄັ່ງຂັດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອກີດກັນບໍ່​ໃຫ້​ມີການເຄື່ອນ
ໄຫວດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ມາຣກາເຣັຕ ເບີເຊຍ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ມີລາຍງານກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ເພີ້ມອີກ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ
ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ບັນດາສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ທັງໝົດ ໄດ້ໃຫ້​ການສະໜັບ
ສະໜຸນ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ, ມີແຕ່ລັດຖະບານສະຫະລັດໃນປັດຈຸບັນ ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່ໄດ້
ຖອນໂຕອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ຜ່ານມານີ້ ແລະ ໄດ້ວາງ
ມາດຕະການລົງໂທດຄືນໃໝ່ອີກ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້.

ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ “ອີຣ່ານ ໄດ້ເອົາລັດ
ເອົາປຽບໃນຄວາມຫວັງດີຂອງປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ຫລີກລ່ຽງ ມະຕິຕົກລົງຕ່າງໆ
ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນການສະແຫວງຫາ ກຳລັງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ແຂງແກ່ນຮອບດ້ານ. ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ເປັນເຊັ່ນນີ້ໄດ້.”

ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ອ້າງວ່າ ອີຣ່ານ ມີກຳລັງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ
ເຂດຕາເວັນອອກກາງ ໂດຍທີ່ມີລະບົບແບບນີ້ ຫຼາຍກວ່າ 10 ລະບົບຢູ່ ໃນຄັງອາວຸດ
ຂອ​ງ​ຕົນ ຫຼື ກຳ​ລັງຢູ່ໃນຂັ້ນ​ຕອນ​ໄດ້​ຮັບການພັດທະນາຢູ່.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກຳລັບຟັງ ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຮ້ອງຮຽນຂອງອີຣ່ານ ໃນເລື່ອງ ສັນຍາຕົກລົງນິວເຄລຍ ປີ 2015 ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວັນທີ 12 ທັນວາ 2018.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກຳລັບຟັງ ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຮ້ອງຮຽນຂອງອີຣ່ານ ໃນເລື່ອງ ສັນຍາຕົກລົງນິວເຄລຍ ປີ 2015 ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວັນທີ 12 ທັນວາ 2018.

ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອີຣ່ານແລ້ວ ລູກສອນໄຟບາງສ່ວນ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ສາມາດບິນໄປໄກເຖິງ 2,000 ກິໂລແມັດ ອັນເປັນໄລຍະ ທີ່ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ອາດເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນຢູໂຣບ ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນໄພອັນຕະ
ລາຍໄດ້. ສັນຍານິວເຄລຍ ປີ 2015 ດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ຕໍ່ອີຣ່ານ ​ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຈຳກັດກິດຈະກຳຕ່າງໆດ້ານນິວ
ເຄລຍຂອງຕົນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດານັກກວດສອບສາກົນ ເຂົ້າໄປ​ກວດ​ຢູ່​ໃນ
ປະເທດ​ນັ້ນໄດ້.

ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ຫຼື IAEA ໄດ້ຢັ້ງຢືນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ອີຣ່ານ
ປະຕິບັດພັນ​ທະຂອງຕົນຕາມຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ກຳ​ນົດ​ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ.

ມະຕິຕົກລົງ ສະ​ບັບນຶ່ງຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ
ຂໍ້ຕົກລົງສະ​ບັບນີ້ ທີ່ “ຮຽກຮ້ອງ” ອີຣ່ານ ບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວ ໃນກິດຈະກຳດ້ານລູກສອນ
ໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ມີອະນຸພາບໃນການນຳສົ່ງຫົວອາວຸດນິວເຄລຍໃດໆ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ໄດ້
ເວົ້າຢ່າງຊັດເຈນ ວ່າ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີ​ເລີຍ.

ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ນານາຊາດ ໃຫ້ມີມາດຕະການ
ຈຳກັດເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ ໃນດ້ານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອີຣ່ານ.

ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ຈະ​ຫາ​ທາງທຳງານຮ່ວມກັບບັນດາປະ​ເທດ
ສະມາຊິກອື່ນໆ ຂອງສະພານີ້ ເພື່ອວາງ​ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງ
ອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ກຳ​ນົດ​ໄວ້ ຢູ່ໃນມະຕິຕົກລົງຂອງປີ 1929 ນັ້ນ ຄືນ​ອີກ.”

ຮູບພາບທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນ ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2018, ໂດຍ ກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຂອງອີຣ່ານ, ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ລູກສອນໄຟໄດ້ຖືກຍິງຈາກເມືອງ ເຄີຣມານຊາ ໃນພາກຕາເວັນຕົກ ຂອງອີຣ່ານ ທີ່ແນໃສ່ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນຊີເຣຍ.
ຮູບພາບທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນ ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2018, ໂດຍ ກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຂອງອີຣ່ານ, ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ລູກສອນໄຟໄດ້ຖືກຍິງຈາກເມືອງ ເຄີຣມານຊາ ໃນພາກຕາເວັນຕົກ ຂອງອີຣ່ານ ທີ່ແນໃສ່ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນຊີເຣຍ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອີຣ່ານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢືນຢັດຢູ່ສະເໝີວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍ ຂອງ
ປະເທດພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນທາງທີ່ສັນຕິເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຕິຕຽນການຖອນໂຕອອກຈາກສັນຍາດັ່ງ​ກ່າວ ຂອງລັດຖະບານ ທ່ານ ທຣຳ.

ທ່ານ ອີຊາກຮ໌ ອາລ ຮາບີບ ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອີຣ່ານ ປະຈຳສະຫະປະຊາ
ຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະພານີ້ ຄວນປະນາມ ສະຫະລັດ ຢ່າງແຮງທີ່​ໄດ້ວາງມາດຕະ
ການລົງໂທດຄືນໃໝ່ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຕໍ່ຊາວອີຣ່ານຊຶ່ງເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດບັດ
ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະກົດໝາຍສາກົນ.”

ແລະ ບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງວໍຊິຕັນນັ້ນ ກໍສະໜັບສະໜຸນ
ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ມີຊື່ຫຍໍ້ເອີ້ນ​ວ່າ JCPOA ຫຼື ແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານ ຢ່າງ
ໜຽວແໜ້ນ.

ທ່ານ ຄຣິສຕອັຟ ໂຮຍສເກັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຢຍຣະມັນ ປະຈຳສະຫະປະຊາ
ຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ JCPOA ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ໃນການ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງຮ່າງ ການຫ້າມແຜ່ຂະ​ຫ​ຍາຍອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນໂລກ.
ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂົງເຂດ ແລະສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງຢູໂຣບ--ແລະອັນນີ້ ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາ.”

ການພັກ​ດັນຂອງສະຫະລັດ ໃຫ້ວາງຂໍ້ຈຳກັດໃນດ້ານລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດຕໍ່ອີຣ່ານ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແມ່ນອາດຈະບໍ່ໄປໄດ້ໄກປານ​ໃດຢູ່​ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງນີ້
ຊຶ່ງ​ເປັນບ່ອນທີ່ປະເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ສິດຍັບຍັ້ງ ຕໍ່
ມາດຕະການໃດໆທີ່​ເປັນເຊັ່ນນີ້.

Pompeo: Iran Increasing Ballistic Missile Activity
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