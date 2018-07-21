ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບເທື່ອໃໝ່ ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນອັນນຶ່ງ ໃນການປິ່ນປົວເນື້ອງອກໃນສະໝອງ
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ. ພວກທ່ານໝໍທັງຫລາຍ ໄດ້ໃຊ້ເຊື້ອໄວຣັສຂອງພະ
ຍາດ ໂປລິໂອ ທີ່ຖືກດັດແປງ ເພື່ອປິ່ນປົວຄົນທີ່ເປັນໂຣກມະເຮັງໃນສະໝອງ. ນັກຂ່າວ
ວີໂອເອ ລາຍງານວ່າ ຜົນຂອງການທົດລອງນີ້ ເທົ່າທີ່ມີມາ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມຫວັງສູງ.
ບົວສະຫວັນຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍງານນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບ
ຕໍ່ໄປ.
ແປດປີກ່ອນໜ້ານີ້ ນາງ ສະເຕັບຟານີ ຮອບເປີ (Stephanie Hopper) ໄດ້ຖືກວິໄຈ
ພົບເຫັນວ່າ ເປັນເນື້ອງອກໃນສະໝອງ ທີ່ຊື່ວ່າ glioblastoma ທີ່ເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ,
ຊຶ່ງເປັນໂຣກມະເຮັງໃນສະໝອງທີ່ມີຄວາມຮ້າຍແຮງຊະໜິດນຶ່ງ. ພວກທ່ານໝໍຜ່າຕັດ
ໄດ້ເອົາເນື້ອງອກອອກ ແຕ່ວ່າສອງປີຕໍ່ມາ ມັນໄດ້ກັບຄືນມາເປັນອີກ.
ອັດຕາການລອດຊີວິດສໍາລັບຄົນທີ່ເປັນເນື້ອງອກໃນສະໝອງທີ່ເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວນີ້
ແມ່ນຕໍ່າຫລາຍ, ຢ່າງດົນທີ່ສຸດ--ກໍແມ່ນຢູ່ໄດ້ປີເຄິ່ງ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມີການວິໄຈວ່າເປັນ
ພະຍາດດັ່ງກ່າວແລ້ວ.
ນາງຮອບເປີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຖືກດັດແປງພັນທຸກໍາມາຈາກເຊື້ອໂຣກເປ້ຍລ່ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢູ່ສະຖາບັນໂຣກມະເຮັງດູກ
(Duke).
ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແປງນີ້ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອໍາມະພາດ ແຕ່ວ່າມັນເຮັດໃຫ້
ເນື້ອງອກຫົດຕົວເຂົ້າ.
ການທົດລອງປິ່ນປົວຢູ່ໃນຄລີນິກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປິ່ນປົວດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ການມີຊີວິດຢູ່ລອດຍາວນານ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫລວງຫລາຍສໍາລັບພວກຄົນ
ປ່ວຍທີ່ມີເນື້ອງອກໃນສະໝອງທີ່ເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວກັບຄືນມາອີກ.
ອັດຕາຢູ່ລອດໄດ້ຮອດສາມປີຂອງຄົນປ່ວຍເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນ 21 ເປີເຊັນ, ໃນຂະນະທີ່
ຄົນປ່ວຍທັງໝົດຢູ່ທີ່ສະຖາບັນດູກ ທີ່ເປັນເນື້ອງອກໃນສະໝອງກັບມາອີກມີພຽງແຕ່
4 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ເຖິງສາມປີ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ
ແບບມາດຕະຖານແລ້ວ.
ແມ່ນແຕ່ເຊື້ອໄວຣັສໂຣກໂປລິໂອທີ່ຕາຍແລ້ວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້
ຂອງພູມຕ້ານທານ ທີ່ແຮງຫລາຍ. ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຕາຍແລ້ວ ແມ່ນໃຊ້ໃນຢາປ້ອງກັນພະ
ຍາດໂປລິໂອ.
ດຣ. ດາໂຣລ ບິກເນີ (Darell Bigner), ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຂຽນບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າອາວຸ
ໂສ ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ “ສິ່ງທີ່ການປິ່ນປົວນີ້ເຮັດ ແມ່ນງ່າຍໆ, ຄື ມັນທໍາລາຍຄວາມສາ
ມາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສພະຍາດໂປລິໂອທີ່ເຮັດໃຫ້ແຊລຂອງເສັ້ນປະສາດຕິດເຊື້ອ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເປັນໂຣກໂປລິໂອອີກຕໍ່ໄປ. ແຕ່ວ່າ ມັນຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງເຊື້ອໄວ
ຣັສພະຍາດນີ້ໄວ້ ເພື່ອຂ້າແຊລຂອງໂຣກມະເຮັງ.”
ພວກທ່ານໝໍພາກັນສີດເຊື້ອໄວຣັສທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແກ້ນັ້ນເຂົ້າໄປໃນສະໝອງໂດຍກົງ.
ພວກເພິ່ນໄດ້ພາກັນເຮັດການປິ່ນປົວດັ່ງກ່າວລື້ມຄືນອີກ ໃຫ້ແກ່ຄົນປ່ວຍ 5 ຄົນ ທີ່ເປັນ
ໂຣກມະເຮັງຄືນ.
ດຣ. ບິກເນີກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ສໍາລັບຄົນປ່ວຍຜູ້ໃດ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງ
ໄດ້ດົນພໍ ແມ່ນຈະມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປິ່ນປົວຄັ້ງທີສອງ.”
ວິທີການປິ່ນປົວດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນທົດລອງ ແຕ່ວ່າຜົນການປິ່ນປົວນີ້ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມ
ຫວັງຫລາຍ ຈົນວ່າພວກທ່ານໝໍໄດ້ເລີ້ມທໍາການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງທີ 2 ແລ້ວ, ຊຶ່ງໄດ້ເອົາການ
ປິ່ນປົວດ້ວຍການໃຊ້ເຊື້ອໄວຣັສຂອງພະຍາດໂປລິໂອ ປະສົມປະສານໃສ່ກັບການເຮັດ
ເຄມີບໍາບັດ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງຜົນການປິ່ນປົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ສໍາລັບນາງ ສະເຕັບຟານີ ຮອບເປີແລ້ວ ເນື້ອງອກຂອງລາວ ແມ່ນສືບຕໍ່ຫົດໂຕເຂົ້າໄປ
ເລື້ອຍໆ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ