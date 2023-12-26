ຕໍາຫຼວດເຊີເບຍ ຈັບຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 38 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ຝ່າຍຄ້ານ ມີແຜນການປະທ້ວງຕື່ມອີກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຂອງເຊີເບຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກັກຂັງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງ ຢ່າງໜ້ອຍ 38 ຄົນ ຕໍ່ຕ້ານລາຍງານທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງ ການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ໄດ້ປະກາດວ່າ ພັກປະຊານິຍົມທີ່ເປັນພັກລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາ ແລະສະພາທ້ອງຖິ່ນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ການປະທ້ວງຕື່ມອີກໄດ້ຖືກວາງແຜນໄວ້ ໃນເວລາຕໍ່ມາຂອງມື້ວັນຈັນ, ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ເຕືອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼືຂົວຫຼາຍແຫ່ງ ຖືກຂັດຂວາງໃນນະຄອນຫຼວງແບລເກຣດ (Belgrade).
ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າໄປໃນສະພາຂອງນະຄອນຫຼວງແບລເກຣດໃນຕອນແລງຂອງມື້ວັນອາທິດ ກ່ອນທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈົນຈະໄດ້ຂັບໄລ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄືນດ້ວຍແກັສນ້ຳຕາ, ສະເປຣໝາກພິກໄທ ແລະຕີດ້ວຍໄມ້ກະບອງ.
ກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານຂອງເຊີເບຍ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ດໍາເນີນການປະທ້ວງນັບຕັ້ງແຕ່ການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 17 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍກ່າວວ່າ ມີການສໍ້ໂກງຄະແນນໃນການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແບລເກຣດ.
BELGRADE, Serbia (AP) — Serbian police say they have detained at least 38 people who took part in a protest against reported widespread irregularities during a recent general ballot that declared the governing populists winners of the parliamentary and local councils' elections. More protests were planned for later on Monday. Police warned they wouldn't allow roads or bridges to be blocked in the capital Belgrade. Hundreds of protesters tried to enter Belgrade's city council on Sunday evening before riot police pushed them back using tear gas, pepper spray and batons. Opposition group Serbia Against Violence has been staging protests since the Dec. 17 elections saying there has been election fraud especially in Belgrade.