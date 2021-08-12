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ກອງບັນຊາການໃຫຍ່ ຂອງຕໍາຫລວດຢູ່ພາກໃຕ້ ອັຟການິສຖານ ຕົກໄປຢູ່ໃນກໍາມື ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລ້ວ

ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ລາດຕະເວນຢູ່ໃນເມືອງ Farah, ເມືອງເອກຂອງແຂວງ Farah ຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງນະຄອນຫລວງກາບູລ ໃນອັຟການິສຖານ, ວັນທີ 11 ສິງຫາ, 2021

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາ ກອງບັນຊາການໃຫຍ່ຂອງຕຳຫຼວດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຢູ່ໃນເມືອງເອກຂອງແຂວງນຶ່ງ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່ກຳລັງຈະກ້າວໄປສູ່ການສູນເສຍໃຫ້ແກ່ພວກກະບົດ ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດທີ່ເປັນການສົງໄສຢູ່ນັ້ນທໍາການໂຈມຕີພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).

ການສູ້ລົບກັນແມ່ນດຸເດືອດຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງແລສຄາ ກາ (Lashkar Gah) ເຊິ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດແຫ່ງນຶ່ງ ຂອງອັຟການິສຖານຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງຂອງແຂວງແຮລແມນ (Helmand) ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ, ບ່ອນທີ່ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍກອງກຳລັງລັດຖະບານ ທີ່ຫວັງວ່າຈະຮັກສາເມືອງເອກໄວ້ໄດ້ ຫຼັງຈາກມີການໂຈມຕີຢ່າງວ່ອງໄວຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ ໃນຕະຫຼອດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ເຫັນພວກເຂົາຍຶດເອົາເມືອງອີກ 9 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດແລ້ວ (seized nine others around the country).

ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອັຟການິສຖານ ແລະລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເຫັນຫຼາຍໆເທື່ອ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ກັນມາຫຼາຍມື້ນີ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະທານາທິບໍດີອາສຣາຟ ການີ (Ashraf Ghani) ກໍາລັງພະ ຍາຍາມຮວບຮວມເອົາການຕ້ານຄືນຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີ ໂດຍກາງຕໍ່ອາໄສກໍາລັງພິເສດຂອງປະເທດທ່ານ, ທະຫານບ້ານຂອງພວກຂຸນເສີກ ແລະກໍາລັງທະຫານອາກາດຂອງອາເມຣິກັນກ່ອນທີ່ສະຫະລັດແລະເນໂຕ (NATO) ຈະຖອນອອກໄປໃນທ້າຍເດືອນນີ້.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ນະຄອນຫຼວງກາບູລເອງ ບໍ່ໄດ້ຖືກຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຈາກການບຸກໂຈມຕີ ທີ່ວ່ອງໄວແບບໜ້າອັດສະຈັນ ກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍມີຄຳຖາມຂຶ້ນມາວ່າ ລັດຖະບານອັຟການິສຖານຈະສາມາດຮັກສາການຄວບຄຸມເຂດເລັກໆນ້ອຍໆຂອງປະເທດທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ນັ້ນໄວ້ໄດ້ດົນປານໃດ. ໃນທີ່ສຸດລັດຖະບານອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ຖອນກໍາລັງຄືນມາເພື່ອປ້ອງກັນນະຄອນຫຼວງ ແລະຍັງເຫລືອພຽງແຕ່ຕົວເມືອງອື່ນສອງສາມແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ ຂະນະທີ່ຫຼາຍພັນຄົນຫລົບໜີຈາກການສູ້ລົບ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ນະ ຄອນຫຼວງກາບູລ ແລະປັດຈຸບັນແມ່ນອາໄສຢູ່ກາງເດີ່ນແລະສວນສາທາລະນະ (live in open fields and parks).

ການສູ້ລົບກັນຢູ່ອ້ອມແອ້ມເມືອງແລສຄາ ກາ (Lashkar Gah) ໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດແລ້ວ. ໃນວັນພຸດວານນີ້, ການວາງລະເບີດລົດແບບສະ ຫຼະຊີບໄດ້ເປັນຂີດໝາຍຂອງກະແສຟອງຫລ້າສຸດທີ່ແນເປົ້າໃສ່ກອງບັນຊາການໃຫຍ່ຂອງຕຳຫຼວດ ໃນເມືອງເອກແຫ່ງນັ້ນ. ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້, ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອາຄານ ໂດຍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈຳນວນນຶ່ງຍອມຈຳນົນຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ແລະຄົນອື່ນໆໄດ້ຖອຍໄປຢູ່ຫ້ອງວ່າການເຈົ້າແຂວງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນ ນັ້ນ ເຊິ່ງກຳລັງລັດຖະບານຍັງຮັກສາໄວ້ໄດ້ຢູ່, ອີງຕາມນາງ ນາຊີມາ ເນຍຊີ.

ນາງເນຍຊີ (Niazi) ເວົ້າວ່າ ຕົນເອງເຊື່ອວ່າ ການໂຈມຕີຂອງພວກຕາລີບານໄດ້ສັງຫານ ແລະເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຂອງກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ຮັບບາດ ເຈັບ ແຕ່ນາງກໍບໍ່ໄດ້ມີລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບການບາດເຈັບ ແລະລົ້ມຕາຍ. ນາງບອກອີກວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດລົດສະຫຼະຊີບອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ແນເປົ້າ ໝາຍໃສ່ຄຸກຂອງແຂວງ, ແຕ່ລັດຖະບານ ຍັງຮັກສາມັນໄວ້ໄດ້ຢູ່. ການບຸກຄືບ
ໜ້າໄປເອົາແຫ່ງອື່ນໆ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຫັນວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ປົດປ່ອຍສະມາຊິກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຖັນແຖວທະຫານຂອງພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ຍຶດອາວຸດ ແລະພາຫະນະທີ່ອາເມຣິກາສະໜອງໃຫ້ນັ້ນໄດ້.

ນາງເນຍຊີ (Niazi) ໄດ້ຕຳໜິການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນໄປຢູ່ນີ້ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ເຂດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນອາດຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດກໍເປັນໄດ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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