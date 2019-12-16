ຕຳຫຼວດ ໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ໃນຮົງກົງ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງ ຜູ້ນຳຂອງຂົງເຂດ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພັກຄອມມິວນິສ ໃນປັກກິ່ງ ຊຶ່ງເປັນການສິ້ນສຸດຂອງການຢຸດຊົ່ວຄາວ ໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ກາຍເປັນການປະທະກັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍປາບປາມຈະລາຈົນ ແລະພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິງແກັສທີ່ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້ ຫຼັງຈາກທີ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນອາທິດຜ່ານມາ ຢູ່ໃນເມືອງ ມົງກອກ ຂອງເຂດກາວລຸນ.
ສ່ວນພວກປະທ້ວງ ກໍໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະໂຍນຈວຍຈະລາຈອນໃສ່ລົດຂອງຕຳຫຼວດ ອີງຕາມການກ່າວຂອງຕຳຫຼວດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຈູດໄຟຂຶ້ນ, ກີດຂວາງຫົນທາງສາຍຕ່າງໆ ແລະໄດ້ທັບໄຟສັນຍານຈະລາຈອນດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນຕີ.
ພາບບັນທຶກວີດີໂອ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈົນ ແກວ່ງກະບອງ, ສີດສະເປໝາກເຜັດ ໃສ່ຊາຍຄົນນຶ່ງໃນກຸ່ມຂອງບັນດານັກຂ່າວ ແລະພາກັນບຸກລຸມຕີ ແລະຄວບຄຸມໂຕລາວ.
ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການປະເຊີນໜ້າກັນ ມີຢູ່ກະຈາຍໄປທົ່ວສູນການຄ້າດັ່ງກ່າວ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອາທິດຜ່ານມາ ບ່ອນທີ່ຕຳຫຼວງ ຍັງໄດ້ສີດສະເປໝາກເຜັດ ແລະໄດ້ທຳການຈັບກຸມຫຼາຍຄົນ ຊຶ່ງເປັນການສິ້ນສຸດຂອງສິ່ງທີ່ໄດ້ເປັນການຢຸດຊົ່ວຄາວ ເປັນເວລາສອງສັບປະດາ ໃນການປະທະກັນ ລະຫວ່າງຕຳຫຼວດ ແລະພວກປະທ້ວງ.
ເຫດຜົນໃນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳຮົງກົງ ທ່ານນາງແຄຣີ ແລມ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນປັກກິ່ງ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ປະທານປະເທດ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຊາບກ່ຽວກັບສະຖານະການ ໃນເຂດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງ ທີ່ເປັນອານາເຂດຂອງຈີນນັ້ນ.
ຂະບວນການປະທ້ວງຂອງຮົງກົງໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ໃນການຕໍ່ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍຊຶ່ງໃນເວລານີ້ໄດ້ຖືກຍົກເລີກໄປແລ້ວ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຜູ້ຕ້ອງສົງໃສໃນຄະດີອາຍາ ໄປຈີນເພື່ອດຳເນີນຄະດີ ໃນສານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຄອມມູນິສ ຢູ່ທີ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ມັນໄດ້ກາຍເປັນການທ້າທ້າຍຂະໜາດໃຫຍ່ ຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຄອມມູນິສ ໃນປັກກິ່ງ ໂດຍການຮຽກຮ້ອງຫຼາຍປະການ ທີ່ລວມທັງ ການໃຫ້ຜູ້ນຳຂອງຮົງກົງ ແລະບັນດາສະມາຊິກສະພາ ທັງໝົດໄດ້ຮັບການເລືອກໂດຍຊາວຮົງກົງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
Police fired tear gas against protesters in Hong Kong before meetings Monday between the territory's leader and Communist Party officials in Beijing, ending a lull in what have become regular clashes between riot squads and demonstrators.
Police said they fired the choking gas after unrest erupted Sunday night in the Mongkok district of Kowloon.
Protesters threw bricks at officers and tossed traffic cones at a police vehicle, police said. They also set fires, blocked roads and smashed traffic lights with hammers.
Video footage showed truncheon-wielding riot officers squirting pepper spray at a man in a group of journalists and ganging up to beat and manhandle him.
The violence and scattered confrontations in shopping malls earlier Sunday, where police also squirted pepper spray and made several arrests, ended what had been a lull of a couple of weeks in clashes between police and protesters.
The uptick in tension came as Hong Kong leader Carrie Lam was in Beijing on Monday to brief President Xi Jinping on the situation in the semi-autonomous Chinese territory.
Hong Kong's protest movement erupted in June against now-scrapped legislation that would have allowed criminal suspects to be extradited for trial in Communist Party-controlled courts in mainland China.
It has snowballed into a full-blow challenge to the government and Communist leaders in Beijing, with an array of demands, including that Hong Kong's leader and legislators all be fully elected.
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