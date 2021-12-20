ຊາວໂປແລນໄດ້ພາກັນລົງໄປເດີນຂະບວນຢູ່ໃຈກາງເມືອງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອປົກປ້ອງເຄືອຂ່າຍໂທລະພາບຂອງສະຫະລັດທີ່ຖືກລັດຖະບານຝ່າຍຂວາແນເປົ້າໝາຍໃສ່, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP). ການປະທ້ວງໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ກໍາລັງຊອກຫາທາງປົກປ້ອງເສລີພາບດ້ານສື່ມວນຊົນໃນ ປະເທດສະຫະພາບຢູໂຣບແຫ່ງນຶ່ງ ບ່ອນທີ່ມາດຕະຖານດ້ານປະຊາທິປະໄຕກຳລັງເສື່ອມໂຊມລົງນັ້ນ. ການປະທ້ວງເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນສຸກຜ່ານມາໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດດິສຄາເວີຣີ (Discovery Inc.) ຕ້ອງຂາຍຮຸ້ນສ່ວນທີ່ຕົນຄວບຄຸມໃນໂທລະພາບ TVN ຊຶ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍໂທລະພາບໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂປແລນ ນັ້ນ. ຊະຕາກໍາຂອງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວປັດຈຸບັນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບປະທານາທິບໍດີແອນເດຣເຊ ດູດາ (Andrzej Duda).
ການປະທ້ວງໃຫຍ່ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແມ່ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າທຳນຽບປະທານາທິບໍດີໃນນະຄອນຫລວງວໍຊໍ. ທ່ານບິກສ໌ ອາລີວ (Bix Aliu), ອຸປະອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຮູ້ສຶກ “ຜິດຫວັງຫລາຍທີ່ສຸດ” ຕໍ່ການຮັບຮອງ ເອົາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານດູດາ (Duda) “ປົກປ້ອງເສລີ ພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະທຸລະກິດ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
Poles flocked to city centers across the country to defend a U.S.-owned television network that is being targeted by the right-wing government. The protests Sunday evening are seeking to protect media freedom in a European Union nation where democratic norms are eroding. The protests were called after the parliament on Friday unexpectedly passed a bill that would force Discovery Inc. to sell its controlling share of TVN, Poland's largest television network. The fate of the bill now lies with President Andrzej Duda. The main protest Sunday was in front of the presidential palace in Warsaw. The U.S. charge d'affaires, Bix Aliu, said the U.S. was "extremely disappointed" by the passage of the bill and urged Duda "to protect free speech and business."
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