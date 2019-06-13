ສະຫະລັດແລະໂປແລນໄດ້ເຊັນຖະແຫລງການຮ່ວມສະບັບນຶ່ງທີ່ຢືນຢັນວ່າ ຈະ ເພີ້ມ
ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຊຶ່ງປະທານາທິ ບໍດີດໍໂນລ
ທຣຳເວົ້າໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ການເປັນພາຄີກັນທາງຍຸດທະສາດເທົ່ານັ້ນ
“ແຕ່ຍັງມີຄ່ານິຍົມອັນດຽວກັນ, ມີເປົ້າໝາຍຄືກັນ ແລະ ມີມິດຕະພາບອັນແຂງແກ່ນ
ຍືນນານ."
ໃນວັນພຸດວານນີ້ທ່ານທຣຳ ໂດຍມີປະທານາທິບໍດີແອນເດຣສ ດູດາ (Andrzej Duda) ຢູ່ທາງຂ້າງ ປະກາດວ່າ ຈະສົ່ງທະຫານຂອງສະຫະລັດໄປຍັງໂປແລນເພີ້ມອີກ 1,000 ຄົນ.
ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນເທື່ອວ່າ ຈະມີການເອົາທະຫານອາເມຣິກັນໃນເຄື່ອງແບບໄປປະຈຳຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນຢ່າງຖາວອນເພີ້ມອີກເຖິງ 2,000 ຄົນ ຫລືບໍ່.
“ພວກເຮົາຈະເອົາພວກເຂົາເຈົ້າຍ້າຍມາຈາກບ່ອນອື່ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ໃນທຳນຽບຂາວຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະຍ້າຍເອົາທະຫານອອກຈາກເຢຍຣະມັນໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການທີ່ຈະເພີ້ມຈຳນວນກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນທັງໝົດຢູ່ໃນຢູໂຣບຂຶ້ນ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ຂະນະທີ່ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມນັກຂ່າວຮ່ວມກັນຢູ່ໃນເດີ່ນສວນກຸຫລາບຂອງທຳນຽບຂາວນັ້ນ ທ່ານ ດູດາໄດ້ກ່າວວ່າ ມີທະຫານອາເມຣິກັນຢູ່ ປະເທດຂອງທ່ານແລ້ວ 4,500 ຄົນ ໂດຍໄດ້ໝູນວຽນປ່ຽນຜຽນກັນ ແລະທ່ານກ່າວວ່າ ເອກະສານທີ່ໄດ້ຖືກເຊັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ຈະເປັນການເປີດທາງໃຫ້ມີການສົ່ງກອງທະຫານ ຊຶ່ງລວມທັງກຳລັງທະຫານພິເສດ ໄປທີ່ນັ້ນເພີ້ມອີກ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ "ການປະຈຳການແບບຍາວນານ."
ຜູ້ນຳທັງສອງທ່ານໄດ້ຫລີກລ້ຽງການປະກາດການຍົກຍ້າຍເອົາທະຫານໄປປະຈຳຢູ່ໂປແລນ "ຢ່າງຖາວອນ" ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບຣັດເຊຍເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ.
ທ່ານດູດາອະທິບາຍວ່າ "ມັນຈະຂຶ້ນກັບສະຫະລັດຕະຫລອດທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະສົ່ງທະຫານໄປຢູ່ໂປແລນຫລາຍປານໃດ.”
ການປະກາດວ່າ ຈະສົ່ງທະຫານ 1,000 ຄົນໄປເພີ້ມ ໃນວັນພຸດວານນີ້ “ເປັນສັນຍາລັກຫລາຍກວ່າຜົນທີ່ແທ້ຈິງ" ຍ້ອນວ່າ ຈະບໍ່ມີທະຫານສູ້ລົບໃນສົງຄາມ ແລະກໍຈະບໍ່ມີກຳລັງທະຫານໃດໆ ໄປປະຈຳຢູ່ໂປແລນຢ່າງຖາວອນຈັກເທື່ອ ແລະ "ຈະບໍ່ມີການເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດທາງທະຫານຢ່າງໃຫຍ່ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບຣັດເຊຍເລີຍ," ອີງຕາມນັກຄົ້ນຄວ້າແບລຊ໌ ມິສຕອລ (Blaise Misztal) ໃນສະຖາບັນຮັດສັນ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ໂປແລນຈະໄດ້ເຫັນສະພາບນີ້ ໂດຍຫວັງວ່າ ມັນຈະເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງການຮ່ວມມືທາງດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດກັບໂປແລນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນໄປອີກ ບໍ່ແມ່ນເປັນສະພາບທີ່ສຸດຢູ່ແຕ່ເທົ່ານັ້ນ.”
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