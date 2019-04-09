ນາຍົກ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ພວມປະເຊີນ ກັບການທ້າທ້າຍ ຢ່າງໜັກ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ສະພາ

ຊາວອິສຣາແອລກຳລັງພາກັນໄປໃຊ້ສິດອອກສຽງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນການເລືອກ
ຕັ້ງສະພາຊຸດໃໝ່ ໂດຍທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກຳອຳນາດມາ
ຍາວນານໄດ້ນຶ່ງທົດສະວັດ ຊຶ່ງຖືກວາງເປັນເດີມພັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງປະເຊີນ
ໜ້າ ກັບການທ້າທາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກ ອະດີດຜູ້ ບັນຊາການກອງທັບ ທ່ານເບັນນີ
ແກ້ນຊ໌
ກ່ອນໜ້າການລົງຄະແນນສຽງນັ້ນ ການຢັ່ງຫາງສຽງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກລີຄູດ ຂອງ
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ແລະ ພັກ ສີຟ້າແລະຂາວ ຂອງທ່ານແກ້ນຊ໌ ໄດ້ຊະນະ ບ່ອນນັ່ງ ຢູ່ໃນ
ສະພາຊ່ຳໆກັນ ໃນຈຳນວນສະມາຊິກທັງໝົດ 120 ຄົນໃນສະພາ ຄແນສເສັດ
(Knesset). ຖ້າອັນນັ້ນເກີດຂຶ້ນແທ້ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ອາຍຸ 69 ປີ ມີທ່າທາງວ່າ ອາດ
ຈະຊະນະສະໄໝທີ 5 ໃນການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມກັບ ພັກການເມືອງນ້ອຍໆ
ທີ່ຫົວນິຍົມຂວາ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດກັບທ່ານ.
ໃນຂະນະທີ່ການໂຄສະນາຫາສຽງໄລຍະຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາໃກ້ຈະຍຸຕິລົງ ທ່ານ
ເນຕັນຢາຮູ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໄດ້ຢ້ຳເຕືອນ ພວກມີສິດອອກສຽງ ກ່ຽວກັບການມີສາຍສຳພັນ
ທີ່ໃກ້ຊິດ ກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງທ່ານ ນັ້ນ. ທ່ານໄດ້
ຂອບອົກຂອບໃຈຜູ້ນຳສະຫະລັດໂດຍເອີ່ຍວ່າ “ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ” ສຳລັບການຕອບ
ສະໜອງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຕໍ່ການ “ຮຽກຮ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ” ເພື່ອໃຫ້ລະບຸ ກອງ
ພິທັກປະຕິວັດຂອງອີຣ່ານຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ IRG ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ.
ໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ໄລຍະສອງປີຜ່ານມາ ທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້
ຍິນຍອມຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງອື່ນໆຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ລວມທັງ ການປະກາດ ໃຫ້ເຂດ
ແດນພູພຽງໂກລານຂອງຊີເຣຍ ຢູ່ພາຍໃຕ້ອະທິປະໄຕຂອງປະເທດອິສ ຣາແອລ ຊຶ່ງ
ເປັນເຂດແດນທີ່ໄດ້ຖືກຢຶດມາໄດ້ໃນປີ 1967 ໂດຍສົງຄາມ 6 ວັນ ການຮັບຮູ້ນະຄອນ ເຈຣູຊາແລັມ ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງອິສຣາແອລ ແລະການຍ້າຍສະຖານທູດ
ສະຫະລັດ ຈາກນະຄອນແທລ ອາວີບ ແລະການຖອນສະຫະ ລັດອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ
ປີ 2015 ທີ່ຢັບຢັ້ງໂຄງການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງອີຣ່ານ.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ທີ່ພວມປະເຊີນກັບ ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ກໍໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອລະດົມສຽງສະໜັບສະໜຸນຈາກພວກຫົວອານຸລັກນິຍົມຂອງ ທ່ານ
ໂດຍປະຕິຍານວ່າ ຈະປະກາດຮວມເອົາເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດຢຶດຄອງ
ຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຫຼື West Bank ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຖ້າເຮັດ
ໄປໃນລະດັບຂະໜາດໃຫຍ່ ອາດຕັດຄວາມຫວັງຂອງການກໍ່ຕັ້ງ ປະເທດປາແລສໄຕນ໌
ທີ່ເປັນເອກກະລາດ ໂດຍຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບອິສຣາແອລ ໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
“ຜູ້ໃດແດ່ ສາມາດເຮັດແບບນີ້ໄດ້? ຜູ້ໃດສາມາດເຮັດແນວນີ້? ມາເລີຍ. ແທ້ໆເລີຍ”
ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ ໂດຍວາດພາບທ່ານເອງ ໃຫ້ເປັນ
ໃບໜ້າຂອງອິສຣາແອລ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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