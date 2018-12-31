ຫວຽດນາມໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງ ໃນນາມວ່າເປັນບ່ອນແກ້ໄຂບັນຫາລະຫວ່າງຫຼາຍປະເທດ
ເພື່ອຫລີກລ່ຽງການຜິດຖຽງກັນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນກັບສະຫະລັດ ໃນປີ 2018.
ຟິລິບປີນ ເປັນປະເທດເອເຊຍອາຄະເນນຶ່ງອີກ ທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ ເພື່ອຮັບການລົງທຶນຕ່າງ
ປະເທດ ທີ່ກະທຳຕາມ.
ຟິລິບປີນກໍອວດອ້າງວ່າຕົນມີແຮງງານໜຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ມີຄວາມຊຳນານດ້ານພາສາອັງ
ກິດ ຍົກລະດັບໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຢ່າງວອງໄວ ແລະບູລະນະລະບົບພາສີ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າລາຄານ້ຳມັນ ແລະການເມືອງທີ່ບໍ່ສະຫງົບເປັນໄລຍະ ອາດ
ຈະເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ຜູ້ຄົນບໍ່ລື້ງເຄີຍກັບປະເທດກ່າວກໍຕາມ.
ລັດຖະບານໄດ້ຮັບເອົາ 17 ພັນ 2 ຮອ້ຍລ້ານໂດລາໃນການລົງທຶນ ຂຶ້ນເປັນ 47 ເປີ
ເຊັນຈາກປີ 2017 ດັ່ງທີ່ຄະນະກຳມະການລົງທຶນໄດ້ປະກາດໄປໃນວັນທີ 24 ທັນວາ.
ຈຳນວນດັ່ງກ່າວໄດ້ “ເກີນຄວາມຄາດໝາຍ” ທີ່ຄະນະກຳມະການໄດ້ກ່າວໄປ.
ທ່ານນາງມາເຣຍ ອີລາ ອາຕຽນຊາ ສາດສະດາຈານລັດຖະສາດການເມືອງ ຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລກີລີແມນ ຟິລິບປິນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຕະຫຼາດ ຊົນຊັ້ນລະດັບ
ກາງເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະແຮງງານທີ່ເໝາະສົມ ແຕ່ມີຂໍ້ແມ້ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການເມືອງ
ທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະ
ບັນດາຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.”
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