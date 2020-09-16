ການສຳຫຼວດຂອງສູນກາງ Pew ພົບວ່າ ພາບພົດ ສຫລ ໃນໂລກ ‘ມີຮອຍດ່າງພ້ອຍ’ ໃນລະຫວ່ງ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ພາບພົດຂອງອາເມຣິກາໃນຖານະເປັນມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ ໄດ້ມີຮອຍດ່າງພ້ອຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2016 ອິງຕາມສູນກາງຄົ້ນຄວ້າພິວ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງພັກໃດພັກນຶ່ງ.
ການສຳຫຼວດຄວາມເຫັນຢູ່ໃນ 13 ປະເທດ ໂດຍສູນກາງຄົ້ນຄວ້າສະຫະລັດດັ່ງ ກ່າວ ໄດ້ພົບວ່າ ພຽງ 41 ເປີເຊັນຂອງພວກຄົນທີ່ໄດ້ຖືກສຳຫຼວດ ໃນອັງກິດ ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນອັດຕາເປີເຊັນທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ກັບການສຳຫຼວດອື່ນໃດຂອງສູນກາງພິວ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການມາຢູ່ໃນປະເທດນີ້.
ພຽງແຕ່ 31 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນໃນຝຣັ່ງ ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບ ສະຫະລັດ ໂດຍຜົນການສຳຫຼວດອອກມາແບບດຽວກັນກັບໃນເດືອນມີນາ 2003 ເມື່ອຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ທັງສອງປະເທດແມ່ນສູງທີ່ສຸດ ຍ້ອນສົງຄາມໃນອີຣັກ ດັ່ງທີ່ການສຳຫຼວດນີ້ ໄດ້ພົບເຫັນ.
ການສຳຫຼວດຍັງໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງໃນວົງການສາກົນຂອງອາເມຣິພາຍໃນບັນດາກຸ່ມພັນທະມິດແລະຄູ່ພາຄີທີ່ສຳຄັນໆນັ້ນ ໂດຍສ່ວຍຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ນເຊື່ອມໂຍງໃນການຮັບມື ກັບວິກິດການໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ພຽງ 15 ເປີເຊັນຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດ ໃຫ້ຄະແນນດີແກ່ສະຫະ ລັດ ສຳລັບການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາປະເທດໃນການສຳຫຼວດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງໜ້າຊື່ນຊົມໃນການຄວບຄຸມໂຣກລະບາດນັ້ນ. ເກືອບໝົດທຸກປະເທດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ໃຫ້ຄະແນະບວກ ແກ່ປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສ.