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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສ​ຫລ ເວົ້າວ່າ ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ ​ກຳ​ລັງຕຶກ​ຕອງວ່າຈະ ສົ່ງ​ທະ​ຫານໄປ​​ອ່າວ ​ເປີ​ເຊຍ ເພີ້ມ​ ຫລືບໍ່

ພາບ​ຂອງທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາ​ວ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າ ຈະ​ສົ່ງ​ທະ​ຫານ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອ​ກາງ​ເພີ້ມ​ອີກ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ, ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້.

ອີງ​ຕາມລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ, ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເອົາ​ທະ​ຫານ​ໄປ​ເພີ້ມນັ້ນ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ຫະ​ລັດໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ແລະ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້, ​ນັ້ນ​ຄືຄຳ​ເວົ້າຂອງພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ທີ່ບໍ່​ປະ​ສົງບອກ​ຊື່ຍ້ອນ​ວ່າແຜນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທາງ​ການເທື່ອ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ການ​ສົ່ງ​ທະ​ຫານ​ທັງ​ໝົດ ຫລື ​ສົ່ງ​ແຕ່​ບາງສ່ວນ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນທີ່​ຮ້ອງ​ຂໍນັ້ນ ພ້ອມ​ທັງກຸ່ມອາ​ວຸດລູກ​ສອນ​ໄຟປ້ອງ​ກັນແພັດ​ທ​ຣິ​ອັອດ (Patriot) ແລະ​ກຳ​ປັ່ນ​ໄປເພີ້ມ​ອີກ ຫລືບໍ່.

ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ. “ຖ້າ​ຈະ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ມີ​ມາ​ແຕ່​ດົນ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ເວົ້າ ຫລື ປ່ອຍ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ອາດ​ມີ ແລະ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເອົາ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ເລີຍ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ ເຣັບ​ເບັກ​ກາ ເຣບ​ບາ​ຣິ​ສ (Rebecca Rebarich), ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ທີ່ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້.

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ລະ​ຫວ່າງເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ແລະ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນໄດ້​ຖີບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ ນັບ​ແຕ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ​ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ຕັດ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງອີ​ຣ່ານ​ ໃຫ້​ຍັງ​ເຫລືອສູນ ແລະ ເພີ້ມ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ອ່າວດັ່ງ​ກ່າວ ເພື່ອເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເວົ້າວ່າ ​ເປັນ​ການຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງອີ​ຣ່ານນັ້ນ ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຈະ​ເວົ້າ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ວ່າ ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ທ່ານ ທ​ຣຳ​ກໍ​ໄດ້​ບອກທ່ານ​ແພັດ​ທ​ຣິກ ຊາ​ນາ​ແຮນ (Patrick Shanahan), ​ຜູ້ຮັກສາ​ການ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານວ່າ ທ່ານບໍ່​ຢາກ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ກັບ​ອີ​ຣ່ານ.

​ການສົ່ງ​ທະ​ຫານ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ເພີ້ມ​ອີກ ​ຈະ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງການ​ປ່ຽນ​ທ່າ​ທີ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຜູ້ທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ຊ້ຳ​ແລ້ວຊ້ຳ​ອີກ​ໃນ​ອະ​ດີດ​ວ່າ ທ່ານ​ຢາກ​ຈະ​ຫລຸດ​ຈຳ​ນວນ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນລົງ.

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