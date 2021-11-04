ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານ ກ່າວອ້າງວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າຍຶດເອົາກຳປັ່ນລຳນຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນ "ບໍ່ຈິງ"

ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວໂຈມຕີຂໍ້ກ່າວອ້າງໂດຍກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຂອງອີຣ່ານ ຫຼື IRGC ທີ່ເວົ້າວ່າກອງກຳລັງ IRGC ໄດ້ຄັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງສະຫະລັດທີ່ຈະຄວບຄຸມກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຢູ່ໃນທະເລຂອງໂອມານ.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຂໍ້ກ່າວອ້າງ ຂອງອີຣ່ານ. ຂໍ້ອ້າງຂອງພວກເຂົານັ້ນ ແນ່ນອນເປັນຄວາມເທັດແທ້ໆເລີຍ ແລະບໍ່ມີຄວາມຈິງ.”
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວອີກວ່າ ມັນແມ່ນກອງກຳລັງຂອງອີຣ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຍຶດແລະຂຶ້ນໄປເທິງກຳປັ່ນຂອງພໍ່ຄ້າຄົນນຶ່ງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ເມື່ອທ້າຍເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ຢູ່ໃນທະເລໂອມານ. ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງສະຖານະການແຕ່ “ບໍ່ເຄີຍໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າໄປຄວບຄຸມກຳປັ່ນຄືນມາເລີຍ” ຫຼືເຂົ້າໄປພົວພັນກັບກອງກຳລັງຂອງອີຣ່ານ.
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການກະທຳຂອງອີຣ່ານ...ຖືວ່າເປັນການລະເມີດ ຕໍ່ກົດໝາຍສາກົນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ມັນເປັນບ່ອນທຳລາຍເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອທາງທະເລ ແລະການຫລັ່ງໄຫຼຂອງການຂົນສົ່ງທາງການຄ້າ. ມີການເຂົ້າຍຶດໂດຍອີຣ່ານພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.”
ເພື່ອຢັ້ງຢືນຂໍ້ກ່າວອ້າງຂອງອີຣ່ານ ໂທລະພາບຂອງທາງການອີຣ່ານ ໄດ້ອອກ ອາກາດພາບບັນທຶກວີດີໂອທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ກຳປັ່ນສີແດງອ້ອມລ້ອມ ໂດຍເຮືອໄວຈຳນວນປະມານ 10 ລຳ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນຫຼາຍລຳ ທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ບິນເຂົ້າຫາກຳປັ່ນລົບ USS Essex ໃນ “ລັກສະນະທີ່ບໍ່ປອດໄພ” ຢູ່ແຫຼມ ຮໍຣມູສ (Strait of Hormuz) ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງບອກນາມຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ບອກວີ ໂອເອວ່າ ພວກເຮືອບິນໂດຣນ ໄດ້ບິນເຂົ້າໃກ້ເຮືອໂຈມຕີສະເທືອນນ້ຳສະເທືອນບົກຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ພາຍໃນ 1,500 ແມັດ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທັງຫຼາຍລະຫວ່າງເຕຫະຣ່ານ ແລະວໍຊິງຕັນໄດ້ສູງຂຶ້ນ ທ່າມກາງການເຈລະຈາທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015 ຂອງອີຣ່ານ ກັບບັນດາມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ໄດ້ຜ່ອນຜັນມາດຕະການລົງໂທດທົ່ວໂລກ ໃນການແລກປ່ຽນໃຫ້ເຕຫະຣ່ານຫລຸດຜ່ອນໂຄງການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມລົງ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖອນສະຫະລັດອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2018 ແລະໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຄືນໃໝ່ຕໍ່ອີຣ່ານ. ເຕຫະຣ່ານຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ໄດ້ລະເມີດຂີດຈຳກັດກ່ຽວກັບການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ ທີ່ໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້ໂດຍຂໍ້ຕົກນັ້ນ.
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