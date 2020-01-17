ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາວ່່າ ພວກຜູ້ນຳກອງທັບ “ຮັບບຳເນັດຄ່າຈ້າງໃນການຕົວະ” ທີ່ເຮັດໃຫ້ວາດພາບໄປໃນທາງບວກ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດ ໃນເກືອບສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບສົງຄາມອັນຍາວນານຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ຫົວໜ້າໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານໂຈເນຕັນ ຮອຟແມນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ແນວຄິດທີ່ວ່າມີຄົນຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ວ່າໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊຸກເຊື່ອງຄວາມຈິງ ຫຼືສະພາບຄວາມເປັນຈິງຢູ່ທີ່ນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີຄນາມຈິງ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ດ້ວຍວິທີໃດນຶ່ງທີ່ມີການເວົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືຕົວະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມຈິງ.”
ຄຳຕອບຂອງທ່ານຮອຟແມນ ໄດ້ແນໃສ່ຄຳເວົ້າໂດຍ ຜູ້ກວດກາພິເສດທົ່ວໄປຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການບູລະນະສ້າງສາອັຟການິສຖານຄືນໃໝ່ ທ່ານຈອນ ໂຊຟໂກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການສາຍສຳພັນຕ່າງປະເທດສະພາຕ່ຳ.
ທ່ານໂຊຟໂກ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາວ່າ “ພວກເຮົາມີການໃຫ້ບຳເນັດໃນ ການຕົວະຕໍ່ສະພາ. ບຳເນັດທັງໝົດກໍແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດ ແລະບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມລົ້ມແຫຼວ. ແລະເວລາທີ່ມີຄວາມລົ້ມແຫຼວຫຼາຍ ປິດບັງໄວ້ ຫຼືບໍ່ລາຍງານເລີຍ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ຕັ້ງຜູ້ກວດກາພິເສດທົ່ວໄປຮັບຜິດຊອບໃນການບູລະນະສ້າງສາອັຟການິສຖານຄືນໃໝ່ ຫຼື SIGAR ໃນປີ 2018 ແລະໄດ້ລາຍງານປະຈຳໄຕມາດກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດ ໃນການສ້າງສາຄືນໃໝ່ນັບ ແຕ່ນັ້ນມາ.
ລາຍງານຫຼາຍສະບັບໄດ້ຕຳໜິໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດ ຕຳໜິການໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນໃໝ່ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນທ້າຍປີແລ້ວນີ້ຂອງລາຍງານອັຟການິສຖານ ທີ່ເກັບກຳເທື່ອກ່ອນຈາກການສຳພາດ SIGAR ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ ແລະບັນທຶກທີ່ໄດ້ມາຈາກໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນ ໂພສທ໌.
he Pentagon is rejecting accusations that military leadership "incentivized lying" to portray a more optimistic picture of U.S. efforts in the nearly two-decade-long war in Afghanistan.
"The idea that there was some ... that there was some effort to hide the truth or the reality on the ground just doesn't hold water," chief Pentagon spokesman Jonathan Hoffman told reporters Thursday.
"This idea that there were somehow misstatements or lies, I don't think that really gels," he added.
Hoffman's response took aim at comments by U.S. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, John Sopko, who testified Wednesday before the House Foreign Affairs Committee.
"We have incentivized lying to Congress," Sopko told lawmakers. "The whole incentive is to show success and to ignore the failure. And when there's too much failure, classify it or don't report it."
Lawmakers created the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, or SIGAR, in 2008 and it has been producing quarterly reports on U.S. reconstruction efforts ever since.
Many of the reports have been critical of U.S. efforts, criticism that gained new momentum following the release late last year of the Afghanistan Papers a collection of previously undisclosed SIGAR interviews and notes obtained by The Washington Post.