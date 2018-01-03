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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຮອງ ປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຮັບບົດບາດ ເປັນຕົວແທນພິເສດ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຂຶ້ນກ່າວ ໃນເມືອງ ຟລໍເຣສວີລ, ລັດເທັກຊັສ 8 ພະຈິກ 2017.

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດມີປະຫວັດໃນການທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນໃນຫຼາຍໆດ້ານ
ຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງອິດທິພົນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຫລາຍຫລືໜ້ອຍປານ​
ໃດ​ນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບສາຍພົວພັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກັບປະທານາທິບໍດີ. ໃນຂະນະທີ່
ລັດຖະບານຂອງທ່ານດໍໂນລ໌ ທຣຳ ກຽມຕົວຍ່າງເຂົ້າປີທີ 2 ຂອງການບໍລິຫານປະເທດ, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ໄມຄ໌ ໂອ ຊູລິວັນ (Mike O’Sullivan) ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບບົດບາດ
ຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (Mike Pence) ວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍກວ້າງ
ອອກໄປຕື່ມຫລາຍປານໃດ ຊຶ່ງ​ວັນນະ​ສອນ​ ຈະນຳ​ລາຍ​ອຽດມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ
​ຕໍ່​ໄປ.

ລາຍງານຂອງບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌
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ລິງໂດຍກົງ

​ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຫລາຍໆຄັ້ງ ຊຶ່ງຮວມທັງການໄປຢ້ຽມຢາມທະຫານ
ໃນອັຟການິສຖານ ໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (Mike Pence)
ມີບົດບາດໃນຖານະເປັນຕົວແທນຂອງປະທານາທິບໍດີ.

ນັກປະຫວັດສາດທີ່​ສຶກສາ​ການ​ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າບົດບາດ
ຂອງທ່ານແມ່ນຍິ່ງກວ່າການເປັນສັນຍາລັກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ທ່ານ ໂຈແອລ ໂກລສໄຕນ໌ (Joel Goldstein) ຈາກໂຮງຮຽນກົດໝາຍຂອງມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ເຊັນລຸຍສ໌ (Saint Louis University School of Law) ກ່າວວ່າ “ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ທີ່​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະມີ​ສ່ວນ
ພົວພັນໃນທໍາການຕັດສິນໃຈເລື່ອງ​ຕ່າງໆ ໃນທຳນຽບຂາວນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຖືກມອບ
ໝາຍໜ້າທີ່​ໃຫ້. ​ແລະໃນສ່ວນຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ທ່ານ​ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການສັນລະເສີນໃນເວລາທີ່ທ່ານກ່າວຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນປະທານາທິບໍດີ
ໃນຂະນະ​ທີ່ທ່ານ​ອອກຄຳເຫັນຢູ່​ຕໍ່ໜ້າສາທາລະນະຊົນ.”

....ໃນການ​ປະຕິບັດ​ງານທີ່ທ່ານຮັບ​ເອົາໜ້າທີ່.

“ຊົມ​ເຊີຍ ແລະຂອບໃຈ. ຂອບໃຈຫລາຍໆ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດຫລ້ອນໜ້າທີ່​ວຽກງານຕາມ
ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ໃນປີນີ້ ທີ່​ຊ່ວຍຟື້ນຄືນປະເທດນີ້ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​.”

ໃນການ​ບໍລິຫານ​ຂອງລັດຖະບານຊຸດ ຮອງປະທານາທິບໍດີແມ່ນມີອຳນາດໜ້ອຍຫລາຍ. ​ແຕ່ໃນລັດຖະບານຊຸດອື່ນໆ, ທ່ານແມ່ນເປັນຄູ່​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ທໍາ​ການຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ.

ເຊີນຊົມ: ລາຍງານຂອງທ່ານໄມຄ ໂອຊູລິວັນ

Pence Carving Out a Role as Presidential Envoy
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ທ່ານນາງ ເຊີຣີ ບີ​ບິ​ສຈ໌ ​ເຈັຟ (Sherry Bebitch Jeffe) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ພາກ​ໃຕ້​ຂອງລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ (Southern California) ກ່າວວ່າ

“ທ່ານ ​ແນ​ລ​ຊັນ ຣັອກ​ແຟລ​ເລີ (Nelson Rockefeller) ຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງ​
ທ່ານ ເຈໂຣນດ໌ ຟອຣດ໌ (Gerald Fords) ​ເອີ້ນການ​ເຮັດ​ແນວ​ນີ້ວ່າ​ແມ່ນ​ອຸປະກອນ​ທີ່ກຽມພ້ອມ. ທ່ານຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ທ່ານຢູ່ທາງຫຼັງປະທານາທິບໍດີ. ທ່ານ​ເປັນຜູ້ນໍາ​ໃນ​ການ
ສະ​ແດງ​ການສະໜັບສະໜຸນຫລາຍ​ທີ່​ສຸດແກ່ປະທານາທິບໍດີ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານກໍຍັງເປັນ
ຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນພາຍໃນຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີທຳນຽບຂາວອີກ​ດ້ວຍ.”

ທ່ານ ເພັນສ໌ ບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່​ເດັ່ນຄືກັນກັບທ່ານໂຈວ໌ ໄບເດິນ ຫຼື ທ່ານ ແອລ ກໍຣ໌ ແຕ່ວ່າ
ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານນັ້ນ ແມ່ນປ່ຽນ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ.

ທ່ານແມ່ນມີໜ້າທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ອະທິບາຍ​ເຖິງ​ແນວທາງ ​ແລະ​ຄໍາ​ເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ
​ໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ.

ທ່ານ ໂກລສໄຕນ໌ ກ່າວວ່າ “​ສະນັ້ນ ໃນຕອນທີ່ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ອອກຄໍາເຫັນທີ່ມີ​ຄວາມໝາຍຂັດ​ແຍ້​ງກັນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ນໍາ​ ຕໍ່ການ​ມຸ້ງໝັ້ນປະຕິບັດ
ຂໍ້​ຜູກ​ມັດ​ໃນການປ້ອງກັນຮ່ວມຂອງອົງການເນໂຕ ຫລື ການອອກຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບ
ວ່າ ທ່ານຈະເອົາບາດກ້າວ​ແນວໃດຕໍ່ປະ​ເທດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເວນີຊູເອລາ ຈັ່ງຊີ້,
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຈະ​ອອກ​ມາ ​ແລະ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຄໍາເຫັນຕ່າງໆ ​
ເຊັ່ນນັ້ນ ຈະ​ແຈ້ງ​ຂຶ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ດໍໂນລ໌ ທຣຳ ຢືນຍິ້ມ ໃນຂະນະທີ່ ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຂຶ້ນກ່າວໃນທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 20 ທັນວາ 2017.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ດໍໂນລ໌ ທຣຳ ຢືນຍິ້ມ ໃນຂະນະທີ່ ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຂຶ້ນກ່າວໃນທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 20 ທັນວາ 2017.

ທ່ານ​ໄດ້​ທໍາການຢືນຢັນເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ອົງການເນໂຕ ແລະ​ໄດ້
ຮຽກຮ້ອງ​ແບບທາງການທູດ ​ໃຫ້​ຍຸຕິອັນທີ່ລັດຖະບານເອີ້ນວ່າ ການຖະໄຫຼເຂົ້າໄປ
ສູ່​ການຜະເດັດການຂອງເວນີຊູເອລາ.

ຕອນທີ່ທ່ານທຣຳ ສະໜັບສະໜຸນຜູ້ລົງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາສູງ​ຂອງລັດ
ອາລາບາມາ ທ່ານຣອຍ ມໍຣ໌ ຜູ້ທີ່ຖືກປາໄຊ​ໄປ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ຄັ້ງນຶ່ງ
ທ່ານເຄີຍມີ​ການລວນລາມທາງເພດເດັກສາວ​ໄວ​ລຸ້ນ, ທ່ານເພັນສ໌ ບໍ່ໄດ້​ເຫັນ​ດີຮັບ
ຮອງ​ເອົາທ່ານມໍຣ໌ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນເລື່ອງໜ້າລໍາ​ຄານໃຈ.

​ບໍ່​ເໝືອນກັບທ່ານທຣຳ ທ່ານເພັນສ໌ ແມ່ນມີປະສົບການທາງການເມືອງຫລາຍ:
ທ່ານໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາຂອງ​ລັດ​ອິນ​ດຽນນາເປັນເວລາ 12 ປີ ແລະຜູ້ປົກຄອງລັດ ອິນດຽນນາ ​ເປັນ​ເວລາອີກ 4 ປີ.

ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຖະແຫຼງການໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກັບອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈນສ໌ ສໂຕເລັນເບີກ ໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ ທີ່ນະຄອນ ບຣັສໂຊລ, ເບລຈຽມ, 20 ກຸມພາ 2017.
ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຖະແຫຼງການໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກັບອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈນສ໌ ສໂຕເລັນເບີກ ໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ ທີ່ນະຄອນ ບຣັສໂຊລ, ເບລຈຽມ, 20 ກຸມພາ 2017.

ທ່ານນາງ ແຊຣ໌ຣີ ບີບິຈ ເຈັຟຟ (Sherry Bebitch Jeffe) ກ່າວວ່າ “ທ່ານເພັນສ໌
ຮູ້ຈັກພວກນັກການເມືອງທີ່​ສໍາຄັນໃນຫ້ອງການລັດຖະສະພາ. ທ່ານເພັນສ ແມ່ນ​
ໄດ້​ຮັບຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອເຊື່ອ​ໃຈ​ຈາກສະມາຊິກສະພາທີ່​ສໍາຄັນ​ຂອງພັກຣີພາບລີກັນ
ຢ່າງນ້ອຍກໍ​ແມ່ນພວກ​ທີ່ຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ.”

ໃນ​ການທໍາ​ການ​ປອບ​ໃຈພວກ​ໄດ້​ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດເຮຣິເຄນໃນລັດເທັກຊັສ, ການໄປຢ້ຽມຢາມອາ​ເຈັນຕິນາ ແລະອອສເຕຣເລຍ ຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ ທ່ານເພັນສ໌ ແມ່ນມີບົດບາດໃນການເປັນຕົວແທນພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີ.

ທ່ານ ໂກລສໄຕນ໌ ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ “ທ່ານ​ເພັນ​ສ໌ພະຍາຍາມທີ່ຈະ​ໄຕ່​ເຊືອກເສັ້ນ
ບາງທີ່ຂັ້ນລະຫວ່າງການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ​ໂດຍ​ຄວາມພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ພໍໃຈໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ນຶ່ງຢູ່​ໃຕ້​ການ​ປົກຄອງ​
ເພິ່ນ​ ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍບໍ່ຮັບເອົາໝົດທຸກຢ່າງ​ທີ່​ປະທານາທິບໍດີຂຽນລົງ
ໃນທວີ​ດເຕີ ແລະຄວາມເຫັນອື່ນໆ ທີ່ເພິ່ນ​ໄດ້ເວົ້າ​ໄປ ໃນບາງຄັ້ງ ບາງຄາວນັ້ນ.”

ຈົນເທົ່າເຖິງປະຈຸບັນນີ້ ພວກວິໄຈ​ເຫ​ລົ່ານີ້ ​ກໍເວົ້າວ່າ ທ່ານເພັນສ໌ ໄດ້​ໄຕ່​ເຊືອກເສັ້ນ
ບາງໆນັ້ນ ​ໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.

​ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຖ່າຍຮູບກັບພວກທະຫານ ໃນຖານທັບອາກາດບາກຣາມ (Bagram Air Field) ໃນອັຟການິສຖານ, 21 ທັນວາ 2017.
ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຖ່າຍຮູບກັບພວກທະຫານ ໃນຖານທັບອາກາດບາກຣາມ (Bagram Air Field) ໃນອັຟການິສຖານ, 21 ທັນວາ 2017.

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