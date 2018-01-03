ຮອງ ປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຮັບບົດບາດ ເປັນຕົວແທນພິເສດ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດມີປະຫວັດໃນການທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນໃນຫຼາຍໆດ້ານ
ຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງອິດທິພົນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຫລາຍຫລືໜ້ອຍປານ
ໃດນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບສາຍພົວພັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກັບປະທານາທິບໍດີ. ໃນຂະນະທີ່
ລັດຖະບານຂອງທ່ານດໍໂນລ໌ ທຣຳ ກຽມຕົວຍ່າງເຂົ້າປີທີ 2 ຂອງການບໍລິຫານປະເທດ, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ໄມຄ໌ ໂອ ຊູລິວັນ (Mike O’Sullivan) ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບບົດບາດ
ຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (Mike Pence) ວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍກວ້າງ
ອອກໄປຕື່ມຫລາຍປານໃດ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບ
ຕໍ່ໄປ.
ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຫລາຍໆຄັ້ງ ຊຶ່ງຮວມທັງການໄປຢ້ຽມຢາມທະຫານ
ໃນອັຟການິສຖານ ໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (Mike Pence)
ມີບົດບາດໃນຖານະເປັນຕົວແທນຂອງປະທານາທິບໍດີ.
ນັກປະຫວັດສາດທີ່ສຶກສາການເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າບົດບາດ
ຂອງທ່ານແມ່ນຍິ່ງກວ່າການເປັນສັນຍາລັກເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານ ໂຈແອລ ໂກລສໄຕນ໌ (Joel Goldstein) ຈາກໂຮງຮຽນກົດໝາຍຂອງມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ເຊັນລຸຍສ໌ (Saint Louis University School of Law) ກ່າວວ່າ “ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະມີສ່ວນ
ພົວພັນໃນທໍາການຕັດສິນໃຈເລື່ອງຕ່າງໆ ໃນທຳນຽບຂາວນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຖືກມອບ
ໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້. ແລະໃນສ່ວນຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ທ່ານແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການສັນລະເສີນໃນເວລາທີ່ທ່ານກ່າວຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນປະທານາທິບໍດີ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອອກຄຳເຫັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າສາທາລະນະຊົນ.”
....ໃນການປະຕິບັດງານທີ່ທ່ານຮັບເອົາໜ້າທີ່.
“ຊົມເຊີຍ ແລະຂອບໃຈ. ຂອບໃຈຫລາຍໆ ທີ່ໄດ້ເຮັດຫລ້ອນໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມ
ທີ່ວາງໄວ້ໃນປີນີ້ ທີ່ຊ່ວຍຟື້ນຄືນປະເທດນີ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.”
ໃນການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານຊຸດ ຮອງປະທານາທິບໍດີແມ່ນມີອຳນາດໜ້ອຍຫລາຍ. ແຕ່ໃນລັດຖະບານຊຸດອື່ນໆ, ທ່ານແມ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນການທໍາການຕັດສິນໃຈຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ.
ເຊີນຊົມ: ລາຍງານຂອງທ່ານໄມຄ ໂອຊູລິວັນ
ທ່ານນາງ ເຊີຣີ ບີບິສຈ໌ ເຈັຟ (Sherry Bebitch Jeffe) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ (Southern California) ກ່າວວ່າ
“ທ່ານ ແນລຊັນ ຣັອກແຟລເລີ (Nelson Rockefeller) ຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງ
ທ່ານ ເຈໂຣນດ໌ ຟອຣດ໌ (Gerald Fords) ເອີ້ນການເຮັດແນວນີ້ວ່າແມ່ນອຸປະກອນທີ່ກຽມພ້ອມ. ທ່ານຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ທ່ານຢູ່ທາງຫຼັງປະທານາທິບໍດີ. ທ່ານເປັນຜູ້ນໍາໃນການ
ສະແດງການສະໜັບສະໜຸນຫລາຍທີ່ສຸດແກ່ປະທານາທິບໍດີ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານກໍຍັງເປັນ
ຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນພາຍໃນຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີທຳນຽບຂາວອີກດ້ວຍ.”
ທ່ານ ເພັນສ໌ ບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ເດັ່ນຄືກັນກັບທ່ານໂຈວ໌ ໄບເດິນ ຫຼື ທ່ານ ແອລ ກໍຣ໌ ແຕ່ວ່າ
ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານນັ້ນ ແມ່ນປ່ຽນໄປເລື້ອຍໆ.
ທ່ານແມ່ນມີໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ອະທິບາຍເຖິງແນວທາງ ແລະຄໍາເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ
ໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານ ໂກລສໄຕນ໌ ກ່າວວ່າ “ສະນັ້ນ ໃນຕອນທີ່ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ອອກຄໍາເຫັນທີ່ມີຄວາມໝາຍຂັດແຍ້ງກັນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການບໍ່ເຫັນດີນໍາ ຕໍ່ການມຸ້ງໝັ້ນປະຕິບັດ
ຂໍ້ຜູກມັດໃນການປ້ອງກັນຮ່ວມຂອງອົງການເນໂຕ ຫລື ການອອກຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບ
ວ່າ ທ່ານຈະເອົາບາດກ້າວແນວໃດຕໍ່ປະເທດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເວນີຊູເອລາ ຈັ່ງຊີ້,
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຈະອອກມາ ແລະຂ້ອນຂ້າງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄໍາເຫັນຕ່າງໆ
ເຊັ່ນນັ້ນ ຈະແຈ້ງຂຶ້ນ.”
ທ່ານໄດ້ທໍາການຢືນຢັນເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ອົງການເນໂຕ ແລະໄດ້
ຮຽກຮ້ອງແບບທາງການທູດ ໃຫ້ຍຸຕິອັນທີ່ລັດຖະບານເອີ້ນວ່າ ການຖະໄຫຼເຂົ້າໄປ
ສູ່ການຜະເດັດການຂອງເວນີຊູເອລາ.
ຕອນທີ່ທ່ານທຣຳ ສະໜັບສະໜຸນຜູ້ລົງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາສູງຂອງລັດ
ອາລາບາມາ ທ່ານຣອຍ ມໍຣ໌ ຜູ້ທີ່ຖືກປາໄຊໄປ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການກ່າວຫາວ່າ ຄັ້ງນຶ່ງ
ທ່ານເຄີຍມີການລວນລາມທາງເພດເດັກສາວໄວລຸ້ນ, ທ່ານເພັນສ໌ ບໍ່ໄດ້ເຫັນດີຮັບ
ຮອງເອົາທ່ານມໍຣ໌ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນເລື່ອງໜ້າລໍາຄານໃຈ.
ບໍ່ເໝືອນກັບທ່ານທຣຳ ທ່ານເພັນສ໌ ແມ່ນມີປະສົບການທາງການເມືອງຫລາຍ:
ທ່ານໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາຂອງລັດອິນດຽນນາເປັນເວລາ 12 ປີ ແລະຜູ້ປົກຄອງລັດ ອິນດຽນນາ ເປັນເວລາອີກ 4 ປີ.
ທ່ານນາງ ແຊຣ໌ຣີ ບີບິຈ ເຈັຟຟ (Sherry Bebitch Jeffe) ກ່າວວ່າ “ທ່ານເພັນສ໌
ຮູ້ຈັກພວກນັກການເມືອງທີ່ສໍາຄັນໃນຫ້ອງການລັດຖະສະພາ. ທ່ານເພັນສ ແມ່ນ
ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກສະມາຊິກສະພາທີ່ສໍາຄັນຂອງພັກຣີພາບລີກັນ
ຢ່າງນ້ອຍກໍແມ່ນພວກທີ່ຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ.”
ໃນການທໍາການປອບໃຈພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດເຮຣິເຄນໃນລັດເທັກຊັສ, ການໄປຢ້ຽມຢາມອາເຈັນຕິນາ ແລະອອສເຕຣເລຍ ຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ ທ່ານເພັນສ໌ ແມ່ນມີບົດບາດໃນການເປັນຕົວແທນພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ ໂກລສໄຕນ໌ ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ “ທ່ານເພັນສ໌ພະຍາຍາມທີ່ຈະໄຕ່ເຊືອກເສັ້ນ
ບາງທີ່ຂັ້ນລະຫວ່າງການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ໂດຍຄວາມພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂອງປະທານາທິບໍດີພໍໃຈໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ນຶ່ງຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງ
ເພິ່ນ ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍບໍ່ຮັບເອົາໝົດທຸກຢ່າງທີ່ປະທານາທິບໍດີຂຽນລົງ
ໃນທວີດເຕີ ແລະຄວາມເຫັນອື່ນໆ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄປ ໃນບາງຄັ້ງ ບາງຄາວນັ້ນ.”
ຈົນເທົ່າເຖິງປະຈຸບັນນີ້ ພວກວິໄຈເຫລົ່ານີ້ ກໍເວົ້າວ່າ ທ່ານເພັນສ໌ ໄດ້ໄຕ່ເຊືອກເສັ້ນ
ບາງໆນັ້ນ ໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
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