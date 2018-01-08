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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານເພັນສ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ ສຫລ ຢາກໃຫ້ ຊາວອີຣ່ານ ບັນລຸ ປະຊາທິປະໄຕ ໃນອານາຄົດ

Pence: People of the United States Want Iranians to Achieve Democratic Future
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ລິງໂດຍກົງ

ຮອງ​ປະທານາທິບໍ​ດີ ສະຫະລັດ ທ່າ​ນ​ໄມ​ຄ໌ ​ເພັນ​ສ໌ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາໃນການໃຫ້
ຄວາມສະໜັບສະໜູນ​ ແບບບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງສະຫະລັດ ​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ຊາວອີ
ຣ່ານ. ໃນ​ການ​ສຳພາດ​ກັບ ວີ​ໂອ​ເອ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ທ່ານ​ເພັນ​ສ໌ໄ​ດ້ຕ້ອງຕິ
​ລັດຖະບານ​ຊຸດກ່ອນທີ່ໄດ້​ເຮັດ​ໃນ​ອັນ​ທີ່ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນ​
ທີ່ໜ້ອຍ​ເກີນ​ໄປຕໍ່ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ໃນ​ປີ 2009.ບັນດາ​ຜູ້​ສັງ​ເກດ
ການ​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ບໍ່​ສະຫງົບ​ ໃນ​ປັດຈຸບັນນີ້ ​ແມ່ນເກີດ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ບໍ່ພໍ​ໃຈ ທີ່​ມີ
ມາເປັນເວລາດົນ​ນານກັບລະ​ບອບ​ການປົກຄອງທີ່​ຂອງປະ​ເທດດັ່ງກ່າວ ​ແລະເປັນ​
ສັນຍານ​ຂອງການສິ້ນສຸດລົງ. ນັກ​ຂ່າວ ວີ​ໂອ​ເອ ຊລາ​ຕິ​ກາ ຮົກ ມີ​ລາຍ​ງານ​ ຊຶ່ງ ​
ກິ່ງສະຫວັນຈະ​ນຳ​ເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ເຊີນຟັງລາຍງານ ການປະທ້ວງຢູ່ ປະເທດອີຣ່ານ
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ລິງໂດຍກົງ

ລັດຖະບານອີີຣ່ານ ໄດ້ສົ່ງພວກຕຳຫລວດ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດ ໄພໄປຍັງ
ເມືອງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຫາທາງທັບມ້າງການຈາລະຈົນເປັນ ເວລານຶ່ງອາທິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫລາຍກວ່າ 20 ຄົນເສຍຊີວິດ. ລັດຖະບານໄດ້ຖີ້ມ ໂທດໃສ່ການປະທ້ວງ ທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແຕ່ບັນດາຜູ້ສັງ ເກດການກ່າວວ່າ ນີ້ເປັນເລື້ອງ
ທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ.

ທ່ານຮູຊົງ ອາມີຣາມາດີ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຣັດເຈີ ກ່າວວ່າ “ປະຊາຊົນຢູ່ຕາມ
ຖະໜົນຫົນທາງບໍ່ແມ່ນຊາວຕ່າງປະເທດ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນທະຫານຮັບຈ້າງ. ເຂົາ
ເຈົ້າເປັນປະຊາຊົນອີຣ່ານທຳມະດາສາມັນທົ່ວໆໄປ."

ຊາວອີຣ່ານກຳລັງພາກັນປະທ້ວງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະການບໍລິ
ຫານເສດຖະກິດ ແບບຜິດພາດ ທີ່​ມີມາໄດ້ຫລາຍປີ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການ ຫວ່າງງານ
ສູງແລະເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານການເປັນຢູ່ຫລຸດຕ່ຳລົງ. ບັນດານັກວິ ເຄາະກ່າວວ່າ ການໃຊ້ກຳລັງ ອາດສະກັດ​ກັ້ນພວກປະທ້ວງ ​ໄດ້ຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ ແຕ່ວ່າລະບອບການ
ປົກຄອງທາງສາສະໜາດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນຕໍ່ໄປ ອີກ​ເໝືອນດັ່ງແຕ່ກ່ອນ.

ທ່ານ​ອາມີຣາມານີ ກ່າວ​ວ່າ “ສະຖາ​ນະ​ການ​ໄດ້​ປ່ຽນແປງ​ໄປ​ແລ້ວ. ນີ້​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​
ອິດ​ໃນຮອບ​ສີ່​ສິບ​ປີທີ່​ປະຊາຊົນ​ອີຣ່ານ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ລະບອບ​ການປົກຄອງ ໂດຍ
ລວມ. ໃນປີ 2009 ແມ່ນການ​ດິ້ນລົນຕໍ່ສູ້ຢູ່ພາຍໃນລະບອບ​ການປົກຄອງເອງ ລະ
ຫວ່າງ​ສອງ​ຝ່າຍ. ແຕ່ບັດ​ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ແບບນັ້ນແລ້ວ. ​ແມ່ນ​ປະຊາຊົນ​ຕ້ານ​ກັບ​ລະບອບ
ການປົກຄອງ ​ແລະເພາະສະ​ນັ້ນ ລະບອບການປົກຄອງ​ຕ້ອງໄດ້​ຄິດຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ​ກ່ຽວ​
ກັບ​ວ່າຕົນເຮັດ​ຫຍັງໄປ.”

ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ​ເພັນ​ສ໌ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາກ
ຕໍ່ວີໂອເອ​ວ່າ ປະຊາຊົນຊາວອີຣ່ານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍເຕັມ ຈາກ
ລັດຖະບານສະຫະລັດຊຸດປັດຈຸບັນ.

ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ​ເພັນ​ສ໌ ກ່າວວ່າ “ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ແລະທີ່ຈິງແລ້ວ​ການ​ໄຫວ້​
ວອນຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ກໍ​ຄື​ຊາວ​ອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນປະຊາຊົນທີ່​ໜຸ່ມນ້ອຍ ປະ ຊາຊົນ​ທີ່​
ມີ​ການ​ສຶກສາ​ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ສະຫະລັດ​ອາ​ເມຣິກາ ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້​ເປັນ​ພັນທະ​
ມິດຕາມ​ທຳ​ມະຊາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າເອງ. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງການ​ເຫັນ​ເຂົາ​ເຈົ້າບັນລຸການ
ມີ​ອະນາຄົດທີ່​ເສລີ ແລ​ະເປັນປະຊາທິປະ​ໄຕ.”

ທ່ານ​ເພັນ​ສ໌ ​ໄດ້​ຕິຕຽນ​ລັດຖະບານ​ຊຸດ​ກ່ອນ ທີ່​ບໍ່ໄດ້ສະ​ແດງ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ ​ຢ່າງ​ແຂງຂັນພຽງພໍຕໍ່​ຊາວ​ອີຣ່ານ ເວລາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ທ້ວງ​ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່ມີ ການຂັດ
ແຍ້​ງ​ໃນ​ປີ 2009​. ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ຕິຕຽນ​ລັດຖະບານ​ທ່ານໂອ​ບາ​ມາ ທີ່​ໄດ້ ເຣັດ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ນິວ​ເຄລຍກັບ​ເຕຫະຣ່ານ.

ທ່ານ​ເພັນ​ສ໌ ກ່າວ​ວ່າ “ຄວາ​ມຈິງ​ກໍແມ່ນວ່າ ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ນິວ​ເຄລຍກັບອີຣ່ານ ​ເປັນ​ຂໍ້ຕົກ
ລົງທີ່ອ່ອນ​ແອ​ທີ່​ສຸດ ​ເພາະວ່າ​ສ່ວນນຶ່ງບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ບໍ່​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ບໍ່ໃຫ້ອີຣ່ານ ສາມາດ
​ພັດທະນາ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍໂດຍ​ການ​ຕົກລົງ​ພຽງ 10 ​ປີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ມັນ​ຍັງ​ ໄດ້​ຮັບປະ
ກັນ​ວ່່າ ​ເຂົາເຈົ້າ​ຈະ​ສາມາດ​ພັດທະນາ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ຫລັງ​ຈາກ​ໄລ ຍະເວລາ 10
ປີແລ້ວ.”

ທ່ານ​ເພັນ​ສ໌ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ລົງໂທດທາງ​ເສດຖະກິດ​ຕໍ່​ອີຣ່ານ ​ໄດ້​ເປັນ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ​ແລະ​ຂໍ້
​ຕົກລົງນີ້​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ລັດຖະບານ​ອີຣ່ານ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່່າ​ລັດຖະບານ​ທ່ານທຣໍາ ຕ້ອງ​ການ
​ຢາກ​ຕື່ມ​ຂໍ້ບັງຄັບໃສ່​ຂໍ້​ຕົກລົງນີ້ ໂດຍອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ມີການລົງ​ໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຄືນອີກ ຖ້າອີຣ່ານຫາກ​ພ​ະຍາຍາມ​ຫາທາງມີອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍໄວ້ຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ.

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