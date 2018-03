ແຜ່ນດິນໄຫວ ຂະໜາດແຮງ ທີ່ເກາະ ປາປົວ ນິວກີເນຍ ໄດ້ສັງຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນ

ກຳລັງມີການຊັ່ງຊາເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຂອງ

ປາປົວນິວກີເນຍ ໄດ້ຮັບຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອ​ 2 ມື້ກ່ອນ

ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນ.

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ອາດຈະ

ເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ.

ແຜ່ນດິນໄຫວ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນເຂດເມືອງປໍເກຣາ (Porgera) ທາງພາກຕາເວັນຕົກ

ສຽງໃຕ້ ຂອງປະເທດ ຍັງໄດ້ລົບກວນເສັ້ນຊີວິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ

ດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານວາປູ ຊົງ (Wapu Sonk) ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານປາປົວນິວກີເນຍ ກ່າວວ່າ

“ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນສຳຄັນ ທີ່ປາປົວນິວກີເນຍກາງຕໍ່ອາໄສ. ໂຄງການ

ບໍ່ແກັສທຳມະຊາດ ແລະບໍ່ແຮ່ໃຫຍ່ໆ 2 ແຫ່ງ ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່.”

ຜູ້ປົກຄອງລັດກ່າວວ່າ ຫົນທາງຫຼາຍໆສາຍຍັງຖືກຕັດຂາດ ຍ້ອນດິນເຈື່ອນ ແລະການ

ສົ່ງເຄື່ອງຊ່ອຍເຫຼືອ ໄປຍັງເຂດດັ່ງກ່າວ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ.

ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ຕົນຈະສະໜອງເຮືອບິນລຳນຶ່ງ ເພື່ອທຳການສຳຫຼວດ

ທາງອາກາດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນດ້ານພະລາທິການ.

People in a remote area of Papua New Guinea are assessing damage froma powerful earthquake two days ago that one official said killed at least 15 people.



Authorities fear the death toll could rise.



The quake, which hit about southwest of Porgera, has also disrupted the island's economic lifeline.

Wapu Sonk - Papua New Guinea Government Official said:



"This is the key resources that PNG depends on. The LNG project and the two big mines. So it will have a huge impact."



The governor said many roads remained cut off by landslides and that supplies would need to be airlifted.



Australia's government said it was providing a plane to conduct aerial surveillance and provide logistical support.