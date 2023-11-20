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ຊາວ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ຊອກ​ຫາ​ບ່ອ​ນ​ລີ້​ໄພ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຕໍ່​ສູ້

ປະ​ຊາ​ຊົນ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ທີ່ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້ຫຼົບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທ່າມ​ກາງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ, ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ຕູບ​ຜ້າ​ໃນ​ເມືອງ ຄານ ຢູ​ນິ​ສ, ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ເຂດ​ກາ​ຊາ, 19 ພະ​ຈິກ 2023.
ປະ​ຊາ​ຊົນ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ທີ່ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້ຫຼົບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທ່າມ​ກາງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ, ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ຕູບ​ຜ້າ​ໃນ​ເມືອງ ຄານ ຢູ​ນິ​ສ, ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ເຂດ​ກາ​ຊາ, 19 ພະ​ຈິກ 2023.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ກະ​ກຽມ​ທີ່​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອອກ​ໃນ​ເຂດ​ກາ​ຊາ, ຊາວ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ເຊັ່ນ​ທ່ານ ມາ​ຣູ​ສ ນາ​ສ​ຣາ​ລ​ລາ ອາ​ຍຸ 80 ປີ​ສົງ​ໄສວ່າ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ບ່ອນ​ໃດຫຼືບໍ່​ໃນ​ດິນ​ແດນ​ທີ່​ຖືກ​ປິດ​ລ້ອມ​ນ້ອຍໆ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເຊິ່ງ​ໝູ່​ບ້ານ​ທັງ​ໝົດ​ ແມ່ນ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ຈົນ​ແປນ.

ທ່ານ ນາ​ສ​ຣາ​ລ​ລາ ມີ​ອາ​ຍຸ 5 ປີ ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ລາ​ວ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຍ້າຍ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເກີດ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ເມືອງ ເບຍ​ເຊ​ບາ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ ກາ​ຊາ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ “ນາກ​ບາ,” ເຊິ່ງ​ພາ​ສາ​ອາ​ຣັບ​ແປ​ວ່າ “ໄພ​ຫາ​ຍະ​ນະ” ທີ່​ອ້າງ​ເຖິງ​ການ​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກ​ດິນ​ແດນ​ຂອງຊາວ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼັງ​ຈາກ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຖືກ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ຂຶນ​ໃນ​ປີ 1948.

ລາວ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຝັນ ​ທີ່​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ເຮືອນ​ ສະ​ໄໝ​ຍັງ​ນ້ອຍ​ນັ້ນ​ ໃນ​ທະ​ເລ​ຊາຍ ເນ​ເກ​ຟ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສົ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ ເນ​ເກ​ຟ. ເນ​ເກ​ຟ ສາ​ມາດ​ຮັບ​ເອົາ​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ແລະ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ຢຸດ​ສ້າງ​ບັນ​ຫາ​ທຸກໆ​ສອງ​ປີ. ນີ້​ແມ່ນ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ໝົດ​ຫວັງ.”

ຄວາມ​ຫວັງ​ໃດໆ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ຖານ​ທີ່​ລີ້​ໄພ​ແຫ່ງ​ໃໝ່ ​ໃນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໃນ​ເວ​ລານີ້​ ແມ່ນ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ ແລະ ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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