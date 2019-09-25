ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາກິສຖານ ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານວານ
ນີ້ວ່າ ທ່ານກຳລັງພະຍາຍາມ ແລະ ທຳການໄກ່ເກ່ຍ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ອີຣ່ານ.
ທ່ານ ຄານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວນອກຈາກກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການ ສະ
ຫະປະຊາຊາດ, ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍກັບ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະ
ລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ທ່ານ ຮາສຊານ ຣູຮານີ.
ທ່ານ ຄານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ພວກເຮົາສາມາດ
ບັນເທົາສະຖານະການໃຫ້ໄດ້ບໍ່ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດຍົກຂໍ້ຕົກລົງອີກອັນນຶ່ງຂຶ້ນມາ
ໄດ້ບໍ່. ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍສົ່ງຂໍ້ຄວາມນີ້ເຖິງປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ແລະ ແມ່ນ
ແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ ສະນັ້ນ
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍມັນໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.”
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຢຸດແວ່ປະເທດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນລະ
ຫວ່າງການເດີນທາງມານະຄອນ ນິວຢອກ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບອົງມົງກຸດ ໂມຮຳ
ເມັດບິນ ຊາລມານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີໃສ່ໂຮງກັ່ນ
ນ້ຳມັນຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເມື່ອວັນທີ 14 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ຄານ ໄດ້ເປີດເຜີຍ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຕໍ່ໄປວ່າ “ເພິ່ນຍັງໄດ້ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າລົມກັບປະທານາທິບໍດີ ອີ
ຣ່ານ.”
ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ອີຣ່ານ ສຳລັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແລະ ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສະເໜີຫຼັກຖານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ
ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ. ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຈມຕີ
ທີ່ຖືກອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດ ໂດຍກຸ່ມກະບົດ ຮູຕີ ໃນ ເຢເມນ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບ ອີ
ຣ່ານ, ເຊິ່ງກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບພັນທະມິດ ທີ່ນຳພາໂດຍ ກອງທັບ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ສາຍພົວພັນທີ່ຕຶງຄຽດລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ອີຣ່ານ ແມ່ນໄດ້ຊຸດໂຊມລົງໃນປີທີ່ຜ່ານ
ມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015 ລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ກັບ ມະຫາອຳນາດໂລກ. ປະທານາທິບໍດີ ອາເມຣິກາ ໄດ້ວາງ
ມາດຕະການລົງໂທດ ໃສ່ ອີຣ່ານ ຄືນ, ເພື່ອ ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະເທດ ມຸສລິມ ນິກາຍ ຊີໄອ້
ຫຼຸດການປະຕິບັດການຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຈຳກັດການເຄື່ອນໄຫວ ໃນ
ກັ່ນທາດທາດຢູເຣນຽມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນເວລາທີ່ທ່ານ ຄານ ກ່າວຄຳປາໄສໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ອົງການສະຫະປະ
ຊາຊາດນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ກໍໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຕ່າງຫາກວ່າ ຜູ້ນຳ ປາກິສຖານ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຊ່ອຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງ
ຕຶງກັບ ອີຣ່ານ.