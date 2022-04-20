ຄະນະລັດຖະບານໃໝ່ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ, ທ່ານເຊບາສ ຊາຣີຟ (Shehbaz Sharif) ໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ນຶ່ງອາທິດ ຫລັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຂອງສະພາທີ່ນຳພາໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານໄດ້ປົດທ່ານອິມຣິນ ຄານ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ນັ້ນລົງ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານທີ່ມີອາຍຸເກືອບ 4 ປີຂອງທ່ານລົ້ມລະລາຍລົງ.
ຜູ້ຮັກສາການປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານຊາດິກ ຊານຣານີ (Sadiq Sanjrani) ໄດ້ເປັນຜູ້ດຳເນີນການສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະທີ່ປຶກສາ 37 ທ່ານ ຢູ່ໃນພິທີທີ່ຖ່າຍທອດສົດອອກທາງໂທລະພາບ, ໂດຍມີທ່ານຊາຣີຟ (Sharif) ແລະຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງພັກສັນນິບາດ-ນາວາສ ມຸສລິມ ຫລື PML-N ຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມນຳ.
ທ່ານຊາຣີຟ ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼືສະພາຕ່ຳໃນວັນທີ 11 ເມສາຜ່ານມາ ໃຫ້ເປັນຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງແທນທ່ານຄານນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງລັດຖະ ບານປະສົມຂອງຫຼາຍພັກຂຶ້ນ ໂດຍມີຄູ່ປໍລະປັກທາງການເມືອງທີ່ຂົມຂື່ນຂອງທ່ານຄືພັກປະຊາຊົນປາກິສຖານ ຫລື PPP ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບ 2.
ພັກ PML-N ທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາກຳອຳນາດພາຍຫຼັງເກືອບ 4 ປີ, ແລະພັກ PPP, ມີສະມາຊິກ 16 ຄົນ ແລະ 11 ຄົນ ຕາມລຳດັບໃນຄະນະລັດຖະບານ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຕົວແທນຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ນ້ອຍກວ່າ ໃນຄະນະລັດຖະບານປະສົມ.
ທ່ານຄານ, ອາຍຸ 69 ປີ, ອະດີດນັກກິລາຄຣິກເກັດ (cricket) ດາວເດັ່ນ ໄດ້ເສຍໄຊໃນການຍື່ນຂໍ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ຜົນລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ຫຼັງຈາກ ສະ ມາຊິກສະພາຊາວປາຍຄົນ ຈາກພັກເທຣີກ-ອີ-ອິນຊັຟ (Tehreek-e-Insaf) ຂອງປາກິສຖານ ຫລືພັກຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ໄດ້ແປພັກ ແລະພັນ ທະມິດໄດ້ ພາກັນອອກຈາກລັດຖະບານປະສົມຂອງທ່ານ ໄປກ່ອນໜ້າຈະມີການລົງຄະ ແນນສຽງໃນວັນທີ 10 ເມສາຜ່ານມາ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໄດ້ທຳການໂຮມຊຸມນຸມຂອງສາທາລະນະຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ຫລາຍບ່ອນໃນປາກິສຖານ ເພື່ອສະແດງອຳນາດ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງໄວກ່ອນກຳນົດ.
ທ່ານຄານກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງຂອງທ່ານເພື່ອປົດທ່ານອອກຈາກອຳນາດ ຍ້ອນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍ ແລະຊັກຊວນໃຫ້ມີ "ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນອິດສະຫລະ" ສຳລັບປາກິສ ຖານ.
ວໍຊິງຕັນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ແລະພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງປາກິສຖານ ກໍເວົ້າເຊັ່ນນັ້ນຄືກັນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງໃນອາທິດຜ່ານມາ, ທ່ານຊາຣີຟໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາຂອງທ່ານຄານ ໂດຍເວົ້າວ່າມັນເປັນການຂີ້ຕົວະທັງນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ມີການສືບສວນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ກໍຕາມ.