ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນປາກິສຖານ ໄດ້ອະນຸມັດຮ່າງກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການຂົ່ມ ຂືນສະບັບໃໝ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັດສິນຄະດີ ແລະລົງໂທດໜັກທີ່ສຸດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ລວມເຖິງການໃຊ້ສານເຄມີເພື່ອຕອນໜ່ວຍອັນທະສຳລັບພວກຜູ້ຂົ່ມຂືນ.
ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ເປັນການຕອບສະໜອງສຽງຮ້ອງໂວຍວາຍຂອງມະຫາ ຊົນຕໍ່ເຫດການທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງການຂົ່ມຂືນພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນປະເທດ ແລະການຮຽກຮ້ອງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃຫ້ຈັດການອາຊະຍາກຳດັ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ລັດຖະບານ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງສານພິເສດຂຶ້ນມາໃນທົ່ວປາກິສຖານ ເພື່ອເລັ່ງດຳເນີນຄະດີຂອງພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທຳການຂົ່ມຂືນ ແລະຕັດສິນຄະດີການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ “ຢ່າງຮີບດ່ວນ ດີແທ້ແມ່ນໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນສີ່ເດືອນ.”
ພາຍໃຕ້ກົດສະບັບໃໝ່ນີ້ ການລົງທະບຽນພວກຜູ້ກະທຳຜິດທາງເພດ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບກຳໄວ້ໂດຍການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງສຳນັກງານຂຶ້ນທະບຽນແລະຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ. ຕົວຕົນຂອງພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈະຖືກປົກປ້ອງແລະ “ໜ່ວຍສະ ເພາະກິດພິເສດຕໍ່ຕ້ານການຂົ່ມຂືນ” ຈະຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອດຳເນີນການກວດທາງການແພດພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກອາຊະກຳເກີດຂຶ້ນ.
ຈຳພວກທີ່ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າຜິດໃນການຂົ່ມຂື່ນໝູ່ຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ຫຼື ຂັງຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງພວກເຂົາ ແລະພວກທີ່ກະທຳຊ້ຳແລ້ວຊຳອີກອາດຈະຖືກລົງໂທດດ້ວຍການໃຊ້ສານເຄມີ ເພື່ອຕອນໜ່ວຍອັນທະ.
ພວກນັກວິຈານ ກ່າວວ່າ ຄະດີຂອງການທຳຮ້າຍທາງເພດຫຼືຂົ່ມຂືນ ໄດ້ຮັບຜົນໃນການຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ໜ້ອຍກວ່າ 4 ເປີເຊັນຢູ່ໃນປາກິສຖານ.
ສ່ວນບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິ ໄດ້ມີຄວາມຍິນດີນຳກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງຕຳຫຼວດແລະການດຳເນີນຄະດີເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ.
ບັນດານັກວິຊາການດ້ານກົດໝາຍ ກ່າວວ່າ ຄະດີຂົ່ມຂືນທັງຫຼາຍໃນປາກິສຖານໃຊ້ເວລາໃນການດຳເນີນຄະດີຫຼາຍປີ ແລະພວກຜູ້ຂົ່ມຂືນສ່ວນຫຼາຍຈະຫລົບໜີການຖືກລົງໂທດຍ້ອນອິດທິພົນທາງການເມືອງເຮັດໃຫ້ການສືບສວນສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດມີຄວາມຜິດພາດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ມີການສໍ້ໂກງເກີດຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນສານຊັ້ນຕົ້ນ ທີຍັງສາມາດຊ່ອຍພວກຜູ້ຂົ່ມຂືນ ໃນການສະ ແຫວງຫາການຕັດສິນ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍແກ່ພວກເຂົາ.
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