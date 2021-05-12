ປາກິສຖານເວົ້າວ່າ ຈະບໍ່ມີຖານທັບ ສະຫະລັດ ເພື່ອປະຕິບັດງານ ໃນອັຟການິສຖານ ຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ

ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ປາກິສຖານໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າ ຕົນຈະສະໜອງບ່ອນຕັ້ງຖານທັບໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດ ເພື່ອປະຕິບັດງານຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໃນອະນາຄົດ ພາຍຫລັງທີ່ທະຫານສະຫະລັດ ຖອນອອກຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ຖືກທໍາລາຍຍ້ອນຄວາມຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ ໄປໃນວັນທີ 11 ກັນຍານີ້ແລ້ວ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານຊາ ເມມູດ ຄູເຣສຊີ (Shah Mehmood Qureshi) ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ໂດຍໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍທີ່ອະນຸ ຍາດໃຫ້ຕົນກາຍເປັນ "ພຽງແຕ່ຄູ່ຮ່ວມມືໃນສັນຕິພາບ" ແລະຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມສົງຄາມໃດໆ ຂອງສະຫະລັດ ໃນອະນາຄົດ.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຈະມອບຖານທັບໃຫ້ສະຫະລັດ ຫລືບໍ່ນັ້ນ ທ່ານຄູເຣສຊີຕອບວ່າ “ບໍ່ເດີ້ທ່ານ, ພວກເຮົາບໍ່ ໄດ້ ມີເຈດຕະນາ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີກໍາລັງທະຫານຢູ່ພື້ນດິນ ແລະບໍ່ໃຫ້ມີຖານທັບ ຂອງ (ສະຫະລັດ) ມາປະຈໍາຢູ່ປາກິສຖານ ອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແລ້ວ.”
ຄະນະລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຍອມຮັບວ່າ ຕົນກຳລັງເຈລະ ຈາກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງອັຟການິສຖານໃນຂົງເຂດເອເຊຍກາງ ເພື່ອກວດກາເບິ່ງບ່ອນທີ່ຕົນສາມາດຈັດເອົາທະຫານໄປໄວ້ຢູ່ຫັ້ນໃໝ່ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລແຫ່ງນັ້ນ ກາຍມາເປັນຖານທັບສຳລັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນກຸ່ມ ອາລ-ຄາຍດາ (al-Qaida).
ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກໍບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ປາກິສຖານ ເຊິ່ງມີຊາຍແດນຕິດກັບອັຟການິສຖານທີ່ມີຄວາມຍາວເກືອບຮອດ 2,600 ກິໂລແມັດນັ້ນ, ທັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ການຄາດເດົາຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ເວົ້າວ່າ ຫົວຂໍ້ຂອງຖານທັບດັ່ງກ່າວ ອາດຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການສົນທະນາກັນແບບສອງຝ່າຍອີກດ້ວຍ.
ທ່ານ ຄູເຣສຊີ (Qureshi) ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປາກິສຖານຍັງໄດ້ໃຊ້ອຳນາດຕໍ່ ລອງຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ກຳລັງກໍ່ການກະບົດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານອັຟການິສຖານທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະລັດ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຍຸຕິການປຸກລະດົມໃຫ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະໃຫ້ເຈລະຈາການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍທາງການເມືອງ ກັບຄູ່ສັດຕູອັຟການິສຖານ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກ່າວອີກວ່າ "ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ" ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນຂະບວນການສັນຕິພາບອັຟການິສຖານຈະນໍາມາ ແລະເຮັດໃຫ້ "ມີຄວາມເຄົາລົບ ແລະຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສາກົນ" ທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຕ້ອງ ການເພີ້ມຂຶ້ນ.