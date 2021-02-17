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ທະຫານ ມຽນມາ ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາທີສອງ ຕໍ່ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ

ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງຖືປ້າຍ ແລະ ທຽນ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນນະຄອນ ຢ່າງກຸ້ງ, ມຽນມາ. 16 ກຸມພາ, 2021.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ມຽນມາ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາທີສອງ ຕໍ່ຜູ້ນຳທີ່ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ໃນການເຄື່ອນໄຫວທາງກົດໝາຍທີ່ປາກົດວ່າຈະສາມາດກັກຂັງທ່ານນາງຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ.

ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ເນປີດໍ ຫຼັງຈາກການປະຊຸມກັບຜູ້ພິພາກສາຄົນນຶ່ງວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດມາດຕະການຫ້າມເພື່ອຄວບຄຸມ COVID-19 ຂອງປະເທດ.

ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ, ທີ່ຖືກກັກຂັງໃນທີ່ພັກທາງການຂອງທ່ານນາງໃນນະຄອນຫຼວງ ເນປີດໍ ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນເດືອນນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ, ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາກ່ອນໜ້ານີ້ ກ່ຽວກັບ ການນຳເຂົ້າເຄື່ອງສົ່ງຮັບວິທະຍຸຢ່າງຜິດກົດໝາຍໂດຍປາສະຈາກລາຍເຊັນ. ເປັນການລະເມີດກົດ ໝາຍທີ່ສາມາດລົງໂທດໄດ້ ດ້ວຍການຂັງຄຸກດົນສຸດ 3 ປີ.

ປະທານາທິບໍດີ ຢູ ວິນ ມິນ ກໍຖືກກັກຂັງໃນທີ່ພັກເຊັ່ນກັນ.

ໃນການສຳພາດ ກັບວີໂອເອພະແນກພາສາ ມຽນມາ ນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມຂອງບັນດາຜູ້ນຳທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ທ່ານ ຢູ ຄິນ ໂມງ ຊໍ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະທຳມະນູນປີ 2008 ຂອງປະ ເທດຫ້າມປະທານາທິບໍດີບໍ່ໃຫ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຄວາມຜິດທາງອາຍາ, ການສະແດງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ລາວແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ທ່ານ ໂມງ ຊໍ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າການຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຫຼ້າສຸດຕໍ່ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທາງການເມືອງ ແລະ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ການກັກບໍລິເວນທ່ານນາງໃຫ້ຢູ່ໃນບ້ານ.

ຂໍ້ກ່າວຫາໃໝ່ຕໍ່ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທະຫານໄດ້ຂະຫຍາຍການປາບປາມຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານພົນລະເຮືອນທີ່ຖືກເລືອກເອົາໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ.

ການປະທ້ວງທົ່ວປະເທດ ໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເຖິງແມ່ນສັນຍານອິນເຕີແນັດຈະຖືກປິດເປັນຄືນທີສອງລຽນຕິດກໍຕາມ.

ພວກປະທ້ວງໄດ້ປິດຖະໜົນຢູ່ຕໍ່ໜ້າທະນາຄານກາງຂອງປະເທດໃນນະຄອນ ຢ່າງກຸ້ງ, ເຖິງແມ່ນຈະມີລົດທະຫານຢູ່ຖະໜົນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນວັນກ່ອນໜ້ານັ້ນກໍຕາມ. ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ເວົ້າວ່າ ພວກປະທ້ວງຍັງໄດ້ກີດກັ້ນການບໍລິການລົດໄຟລະຫວ່າງ ຢ່າງກຸ້ງ ກັບເມືອງ ມໍລາແມັງ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ຄູບາຫຼາຍຮ້ອຍອົງກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນນະຄອນ ຢ່າງກຸ້ງ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ເຊັ່ນກັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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