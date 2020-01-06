ຮູບເງົາ “1917” ແລະ “Once Upon a Time…in Hollywood” ໄດ້ຮັບລາງວັນກຽດສູງສຸດ ໃນງານລ້ຽງມອບລາງວັນ ໂກລເດັນ ໂກລບ “Golden Globe” ຄັ້ງທີ 77 ໃນນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ, ລັດຄາລິຟໍເນຍ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້, ເປັນການເພີ່ມຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບລາງວັນ ອອສກ້າ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້າ.
ຮູບເງົາ ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 1 ຊື່ວ່າ “1917” ຂອງຜູ້ກຳກັບຊາວ ອັງກິດ ທ່ານ ແຊມ ເມັນເດັສ ຈາກຄ້າຍ Universal Pictures ໄດ້ຊະນະລາງວັນພາບດີເລີດ ໃນປະເພດລະຄອນ ແລະ ຮູບເງົາ Once Upon a Time…in Hollywood ຂອງທ່ານ ຄູເວັນທິນ ຄາຣານຕີໂນ ໄດ້ຊະນະລາງວັນຮູບເງົາດີເລີດໃນປະເພດຕະຫຼົກ ຫຼື ເພງ.
ຮູບເງົາທີ່ຖືກສັນນິຖານວ່າມີຄະແນນນຳໜ້າ ຄືຮູບເງົາ The Iraishman ຂອງທ່ານ ມາຕິນ ສກໍຊີສ ແລະ ຮູບເງົາ Marriage Story ຂອງທ່ານ ໂນອາ ໂບມແບຈ໌, ເຊິ່ງທັງສອງຮູບເງົານັ້ນມາຈາກບໍລິສັດ Netflix ນັ້ນໄດ້ຮັບພຽງລາງວັນດຽວຮ່ວມກັນ. ມັນແມ່ນບົດນັກສະແດງຕົວປະກອບເປັນໄອຍະການຢ່າຮ້າງຂອງນາງ ລໍຣາ ເດີນສ໌, ທີ່ໄດ້ເອົາຊະນະຜູ້ທີ່ຖືກສັນນິຖານວ່າຈະເປັນຜູ້ຊະນະຄືນາງ ເຈັນນີເຟີ ໂລເປສ ທີ່ສະແດງເປັນນັກເຕັ້ນຮູດເສົາທີ່ຄຶກຄະນອງໃນຮູບເງົາ “Hustlers.”
ຮູບເງົາ 1917 ທີ່ໄດ້ອອກສາຍທົ່ວປະເທດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ກໍຍັງໄດ້ຊະນະລາງວັນຜູ້ກຳກັບດີເດັ່ນສຳລັບທ່ານ ເມັນເດັສ. ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວເລົ່າເລື່ອງຂອງທະຫານ ອັງກິດ ສອງຄົນ ຜ່ານຜ່າສະໜາມຕ່າງໆໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີນຶ່ງ ແລະ ຖືກຖ່າຍເພື່ອໃຫ້ຄວາມປະທັບໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຖ່າຍພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດົນສອງຊົ່ວໂມງ.
ທ່ານ ເມັນເດັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ມັນຈະໝາຍຄວາມວ່າຄົນຈະອອກມາ ແລະ ເບິ່ງມັນຢູ່ໃນຈໍໃຫຍ່, ຕາມຈຸດປະສົງຂອງມັນ.”
ຮູບເງົາ One Upon a Time… ເປັນເລື່ອງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດຂອງເດືອນກຸມພາປີ 1969 ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະພັນລະນາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄິບທີ່ສ້າງສັນຂອງອຸດສາຫະກຳຮູບເງົາ ແລະ ຊີວິດໃນ ຮອລລີວູດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບລາງວັນຮູບເງົາດີເດັ່ນສຳລັບທ່ານ ທາຣານຕີໂນ ເຊັ່ນກັນ. ທ້າວ ແບຣດ ພິດ ໄດ້ຊະນະນັກສະແດງປະກອບດີເດັ່ນ ສຳລັບບົດບາດຂອງລາວເປັນນັກສະແດງແທນໃນສາກສ່ຽງອັນຕະລາຍທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຕົວລະຄອນຂອງທ້າວ ລີໂອນາໂດ ດີແຄັບປຣີໂອ.
ທ້າວ ຮວາຄວິນ ຟີນິກສ໌, ຜູ້ສະແດງເປັນນັກຕະຫຼົກ ທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ຫຼື Joker ໃນຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ດຽວກັນນັ້ນ, ແລະ ນາງ ຣີເນ ແຊລເວເກີ, ຜູ້ທີ່ສະແດງເປັນນາງ ຈູດີ ກາແລນ ໃນຮູບເງົາ “Judy” ກໍໄດ້ຮັບລາງວັນນັກສະແດງດີເດັ່ນ ໃນຮູບເງົາດຣາມາ ນັ້ນ.