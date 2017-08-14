ໃນວັນຄົບຮອບການ ຖິ້ມລະເບີດໃສ່ເມືອງ ນາກາຊາກິນັ້ນ ເກົາຫລີເໜືອ ກໍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ການຕ້ອງຫ້າມ ດ້ານນີວເຄລຍຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ

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ໃນຂະນະທີ່ເກົາຫລີເໜືອ ແລະສະຫະລັດ ເພີ່ມທະວີການປະທະກັນດ້ວຍຄຳເວົ້າ ກ່ຽວກັບໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງພຽງຢາງ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງ ຫ້າມມາເປັນເວລາ
ນານ ຢູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ຊຶ່ງເປັນພຽງປະເທດດຽວໃນໂລກ ທີ່ຖືກຖິ້ມ
ລະເບີດນິວເຄລຍໃສ່ ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງນັ້ນ ບັດນີ້ພວມໄດ້ຮັບ
ການທັບມ້າງ. ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການອະພິປາຍກ່ຽວກັບວ່າ ໂຕກຽວຄວນພັດ
ທະນາອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນຫຼືບໍ່ນັ້ນ ກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຸ່ມຂວາຈັດໄປສູ່ການ
ເມືອງຫຼັກຂອງປະເທດ. Henry Ridwell ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫລວງຍີ່ປຸ່ນຊຶ່ງ
ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນຕໍ່ໄປ.
ເອກກະສານປ້ອງກັນປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນສະບັບບນຶ່ງ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຂອງອົງການສືບລັບສະຫະລັດ ທີ່ວ່າພຽງຢາງໄດ້ບັນລຸບາດ
ກ້າວຂັ້ນສຸດທ້າຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຫົວລະເບີດນິວເຄລຍນ້ອຍລົງ. ອະ ດີດທີ່ປຶກສາກະຊວງ
ປ້ອງກັນປະເທດທ່ານ Narushige Michishita ກ່າວວ່າ:
ທ່ານ Michishita ຈາກສະຖາບັນສຶຶກສານະໂຍບາຍຂັ້ນສູງກ່າວວ່າ “ອາດເປັນໄປໄດ້
ທີ່ເກົາຫລີເໜືອສາມາດໂຈມຕີໂຕກຽວດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍໃນມື້ນີ້ ແລະຖ້າຫາກມີ
ການຍິງລູກສອນໄຟ ມັນຈະມາເຖິງຍີ່ປຸ່ນພາຍໃນ 10 ນາທີ.”
ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ເກົາຫລີເໜືອມີລູກສອນໄຟ ທີ່ສາມາດຍິງໂຈມຕີຍີ່ປຸ່ນໄດ້ ຫລາຍກວ່າ
200 ລູກ.
ທ່ານ Henry Ridwell ລາຍງານຈາກໂຕກຽວ ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີ ໃສ່ນະຄອນທີ່ຜູ້
ຄົນອາໄສຢູ່ໜາແໜ້ນ ດັ່ງໂຕກຽວ ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຫລາຍຮ້ອຍພັນຄົນຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມສ່ຽງ.“
ລັດຖະທໍາມະນູນຍີ່ປຸ່ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາມາດຕະການທາງທະຫານໄດ້ ກໍເພື່ອປ້ອງ
ກັນໂຕເທົ່ານັ້ນ. ບັນດາສະມາຊິກພັກນິຍົມແນວທາງເດີມທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງທະຫານ ແມ່ນຮວມທັງລັດຖະມົນຕີການເງິນ ທ່ານ Taro Oso
ໂຕ້ຖຽງວ່າ ຍີ່ປຸ່ນຄວນເປີດຊ່ອງທາງໄວ້ ໃນການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ. ເລື່ອງ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການອະພິປາຍກັນຢ່າງເປີດເຜີຍຢູ່ໃນເກົາ ຫລີໃຕ້. ແຕ່ວ່າການຢັ່ງສຽງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີພຽງແຕ່ 5 ເປີເຊັນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນເທົ່ານັ້ນ ຕ້ອງການຢາກເປັນ
ປະເທດດັ່ງກ່າວເປັນມະຫາອຳນາດນິວເຄລຍ.
ທ່ານ Kuni Miyake ຈາກສະຖາບັນ Canon ທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບໂລກ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະເຄື່ອນໄຫວເພື່ອພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍໃນ ອະນາຄົດ
ທີ່ໃກ້ໆນີ້ ແຕ່ຢາງໃດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເກົາຫລີໃຕ້ອາດຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາ
ຈະເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍ.”
ຄຳຖາມອື່ນໆກໍຄືວ່າ ອາວຸດນິວເຄລຍຈະອຳນວຍໃຫ້ມີການຕໍ່ລອງທາງດ້ານການທູດ
ຫລືບໍ່.
ທ່ານ Narushige Michishita ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກເຮົາມີອາວຸດນິວເຄລຍ ຢູ່ໃນ
ຄວາມຄອບຄອງ ແລະກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້ຖ້າຫາກເກົາຫລີເໜືອ ໃຊ້ອາ
ວຸດນິວເຄລຍຕໍ່ພວກເຮົາ ມັນເປັນທີ່ເຊື່ອໄດ້ບໍ? ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄຶດດັ່ງນັ້ນ.”
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍວັນຄົບຮອບ ໃນການຖິ້ມລະເບີດນິວເຄລຍ ລົງໃສ່
ເມືອງ Hiroshima ແລະ Nagasaki ໃນປີ 1945 ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫລາຍຮ້ອຍ
ພັນຄົນ. ການລະນຶກເຖິງວັນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການຖົກຖຽງກັນຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບ
ສົງຄາມ.
ທ່ານ Tomihisa Taue ເຈົ້າເມືອງ Nagasaki ກ່າວວ່າ “ຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງແຮງ
ກຳລັງແຜ່ຂະຫຍາຍໄປວ່າ ອາດຈະມີການໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນອະນາຄົດອັນ
ບໍ່ໄກນີ້.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າເຖິງທ່າທີ ທີ່ປະເທດໄດ້ມີມາເປັນເວລາດົນນານ.
ທ່ານ Shinzo Abe ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່່ນ ກ່າວວ່າ “ຢູ່ທີ່ Nagasaki ນີ້ ເປັນ
ເມືອງທີ່ຍັງມີການສວດມົນພາວະນາ ໃຫ້ມີສັນຕິພາບຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ຢືນຢັນອີກເທື່ອນຶ່ງ ເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຢາກໃຫ້ໂລກມີສັນ
ຕິພາບໂລກ ໂດຍປາດສະຈາກອາວຸດນິວເຄລຍ.”
ບັນດານັກວິເຄາະຖາມວ່າ ຄວາມໝັ້ນໝາຍນີ້ຈະໄດ້ຮັບການທົດສອບຫຼືບໍ່ ຖ້າຫາກ
ຍີ່ປຸ່ນຖືກໂຈມຕີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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