ຊາວຮົງກົງພາກັນຕັ້ງແຖວຍາວຢຽດ ຢູ່ດ້ານນອກຂອງໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຫຼາຍແຫ່ງ ທົ່ວເຂດແດນຂອງຕົນໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດທັງຫຼາຍ ເຂົ້າຮ່ວມໃນສິ່ງທີ່ເປັນການ ມອງເຫັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ເປັນການລົງປະຊາມະຕິ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງນັ້ນ.
ການເລືອກຕັ້ງຄະນະສະພາເຂດເມືອງ ເປັນໂອກາດທຳອິດຂອງຊາວຮົງກົງ ທີ່ຈະໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ ເປັນຕົ້ນມາ. ຜົນຂອງການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຕຳຫຼວດ ແລະພວກປະທ້ວງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ຮົງກົງ ເກີດຄວາມແຕກແຍກກັນ.
ຢູ່ນອກໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງບາງແຫ່ງ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດມື້ນີ້ ຜູ້ໄປໃຊ້ສິດອອກສຽງ ໄດ້ພາກັນເຂົ້າແຖວເປັນສາຍຄົດລ້ຽວໄປຕາມທາງອ້ອມຄຸ້ມ ຕຶກໃຫຍ່ຂອງເມືອງ. ເມື່ອການລົງຄະແນນສຽງເຂົ້າສູ່ສາມຊົ່ວໂມງ ຫຼາຍກວ່າ 17 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ມີສິດອອກສຽງກໍໄດ້ປ່ອນບັດໄປແລ້ວ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ ໂດຍເຫັນໄດ້ວ່າ ຜູ້ມາປ່ອນບັດແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາດຽວກັນຂອງການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນພື້ນຖານກ່ອນໜ້ານີ້ ເມື່ອປີ 2015.
ນາງ ວອກ ຜູ້ປ່ອນບັດຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງ ເຊົ້າ ໂຮໄຣຊັນສ໌ ແວັສ (South Horizons West) ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄະນະສະພາເຂດເມືອງ ແມ່ນກຳອຳນາດໂດຍບັນດາຜູ້ສະໜັບໜຸນກຸ່ມປົກຄອງ ມາໄດ້ຫຼາຍປີ. ພວກເຮົາຢາກຈະໃຫ້ມີຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາຂອງເມືອງເປັນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ສ່ວນ ທ້າວ ມ່າ ຜູ້ປ່ອນບັດອີກຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ “ການເລືອກຕັ້ງນີ້ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຂະບວນການປະທ້ວງ.” ລາວເວົ້າອີກວ່າ “ມັນເປັນວິທີທາງນຶ່ງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນຊາວຮົງກົງ ຈະສະໜັບສະໜຸນບັນດາຜູ້ສະໝັກ ຈາກພັກປະຊາທິປະໄຕ ຫຼື ພັກອະນຸລັກຂອງກຸ່ມປົກຄອງ ໃຫ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຄະນະສະພາຂອງເມືອງ ຫຼືບໍ່. ຫຼາຍຄົນ ກໍຢາກຈະໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ. ສະນັ້ນ ການເລືອກຕັ້ງນີ້ ແມ່ນສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ.”
ເຂດແດນດັ່ງກ່າວ ພວມຢູ່ໃນພາວະທີ່ຕຶງຄຽດ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງມາໄດ້ຫຼາຍວັນ ລະຫວ່າງຕຳຫຼວດ ແລະກຸ່ມພວກປະທ້ວງ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກສຶກສາ ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ຄວາມຮຸນແຮງກໍໄດ້ຜ່ອນຄາຍລົງໃນສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້.
ຕຳຫຼວດໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະໃຫ້ມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງໜາແໜ້ນ ຢູ່ສະຖານທີ່ການເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ແຕ່ຫາກເຫັນໄດ້ວ່າ ບໍ່ມີຕຳຫຼວດມາປະຈຳການຢູ່ດ້ານນອກໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຫຼາຍແຫ່ງເລີຍ.
ຊາວຮົງກົງ ກຳລັງເລືອກເອົາສະມາຊິກຄະນະສະພາຂອງເມືອງ ຫຼາຍກວ່າ 400 ຄົນ ສຳລັບ 18 ຕົວເມືອງທີ່ກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວເຂດແດນຂະໜາດແຫ່ງນີ້. ສະພາເຂດເມືອງ ໂດຍຫຼັກການແລ້ວ ຈະເປັນຄະນະຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແກ່ການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆຂອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ ເຊັ່ນວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງ ຫຼື ໂຮງຮຽນ ເປັນຕົ້ນ.