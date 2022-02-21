ປັກກິ່ງໄດ້ດັບມອດໄຟໂອລິມປິກໃນຄືນວັນອາທິດວານນີ້, ຊຶ່ງເປັນການປິດງານແຂ່ງຂັນກິລາ ທີ່ຈະໄດ້ຖືກຈາລຶກເຖິງຄວາມເຄັ່ງຄັດສຸດຂີດຂອງການໃຊ້ມາດ ຕະການຕ້ານໂຄວິດ-19 ແລະຄວາມໂກດແຄ້ນຕໍ່ຂ່າວນອງນັນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາຊູກຳລັງ ຫລືຢາໂດບທີ່ປົກຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກໃນເວລາຫລິ້ນສະເກັດຂອງນັກ ກິລາສະເກັດຊາວຣັດເຊຍອາຍຸ 15 ປີ, ນາງຄາມີລາ ວາລຽບວາ (Kamila Valieva).
ທ່ານສີຈິ້ນຜິງ, ປະທານປະເທດຈີນໄດ້ເດີນທາງໄປໃນພິທີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຮູບແບບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຝົນຫິມະຕົກລົງມາຢູ່ສະໜາມກິລາຮູບຮັງນົກ, ບ່ອນທີ່ປະທານຄະນະກຳມະການໂອລິມປິກສາກົນ, ທ່ານໂທມັສ ແບັກ (Thomas Bach) ໄດ້ພັນລະນາເຖິງງານກິລາປັກກິ່ງວ່າ "ພິເສດແທ້ໆ" ກ່ອນຈະປະກາດການປິດງານແຂ່ງຂັນນັ້ນລົງ.
ງານກິລາໂອລິມປິກປັກກິ່ງທີ່ຈັດຢູ່ໃນ "ວົງປິດ" ເປັນງານກິລາໂອລິມປິກຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບ 6 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຖືກຈ້ອງມອງຕິດຕາມທາງດ້ານການເມືອງອີກໂດຍທີ່ມີຫຼາຍ ປະເທດໄດ້ສະແດງການຂວ້ຳບາດທາງການທູດຕໍ່ປະຫວັດດ້ານສິດທິມະນຸດ ຂອງຈີນ ແລະການຮຸກຮານຂອງຢູເຄຣນໂດຍຣັດເຊຍ, ໂດຍທີ່ປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດງານ ເພື່ອສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັນ ກັບທ່ານສີ ໃນການຕໍ່ຕ້ານຝ່າຍຕາເວັນຕົກ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈີນກໍໄດ້ລະງັບບໍ່ໃຫ້ມີການປະທ້ວງທີ່ໜ້າອັບອາຍໂດຍຄູ່ ແຂ່ງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕໍ່ຊົນເຜົ່າມຸສລິມວີເກີ ຫລືສິ່ງອື່ນໆ, ແລະນັກຂ່າວ ຕ່າງປະເທດຫລາຍພັນຄົນ ທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ນັ້ນກໍໃຫ້ຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນວົງປິດ ໂດຍ ບໍ່ສາມາດເຮັດການລາຍງານຂ່າວຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່ານັ້ນໄດ້.
ພິທີໃນຕອນກາງຄືນວັນອາທິດໄດ້ປິດລົງດ້ວຍການຈູດບັ້ງໄຟດອກ ເປັນເວລາ 90 ວິນາທີທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ "ໂລກໜ່ວຍດຽວ, ຄອບຄົວດຽວ", ຕິດຕາມດ້ວຍການຮ້ອງເພງ “ໂອແລັງຊາຍນ໌” ("Auld Lang Syne").
ໃນພິທີນັ້ນ, ທ່ານແບັກໄດ້ຍ້ອງຍໍຜູ້ຈັດງານຂອງປັກກິ່ງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີກັນ ຕະຫລອດທັງໃຫ້ທົ່ວໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງຢາວັກຊັນຕ້ານໂຄວິດ-19 ໄດ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ທ່ານໄດ້ໂອບກອດເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະຖືກແບ່ງແຍກ ຍ້ອນຄວາມຂັດແຍ່ງກັນກໍຕາມ.” "ພະລັງແຫ່ງຄວາມສາ ມັກຄີຂອງກິລາໂອລິມປິກ ແມ່ນເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າກໍາລັງທີ່ຢາກແບ່ງແຍກພວກ ເຮົາອອກຈາກກັນ: ທ່ານໃຫ້ໂອກາດແກ່ສັນຕິພາບ."
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