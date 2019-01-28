ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ (SMEs) ໃນລາວເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນ
ທຶນພຽງ 12 ເປີເຊັນ ເຮັດໃຫ້ກອງທຶນ SMEs ຕ້ອງການທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະ
ເທດບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2019. ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ
ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນຕໍ່ກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າ ບັນດາວິ
ສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ (SMEs) ໃນປັດຈຸບັນ ມີສັດສ່ວນຄິດເປັນ
97 ເປີເຊັນຂອງວິສະຫະກິດທັງໝົດໃນລາວ ທັງຍັງມີມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຄິດເປັນ
16 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ຂອງລາວ ແລະມີການຈ້າງງານ
ເຖິງ 63 ເປີເຊັນຂອງການຈ້າງງານທັງໝົດໃນລາວອີກດ້ວຍ.
ຫາກແຕ່ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນການຜະລິດສິນຄ້າ
ແລະບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ກັບຍັງບໍ່
ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍປາກົດວ່າມີ SMEs ພຽງແຕ່ 12
ເປີເຊັນທີ່ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນກູ້ຢືມເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາສິນຄ້າ
ແລະບໍລິການ. ສ່ວນອີກ 88 ເປີເຊັນຍັງບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນເລີຍ ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ຈະຕ້ອງລະດົມເງິນທຶນສົ່ງເສີມ SMEs ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນປີ 2019 ນີ້ ຊຶ່ງຈະເປັນ
ການລະດົມທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫລັກ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນປອນ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນ
ຢັນວ່າ:
“ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຂະໜາດກາງ ຫຼື SME ຮອດປັດຈຸບັນກວມເອົາອັດຕາ
ສ່ວນ 97 ເປີເຊັນ ຂອງຂະແໜງວິສະຫະກິດ, ປະກອບສ່ວນ 16 ເປີເຊັນຂອງ GDP
ແລະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ 63 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນທົ່ວປະເທດ ແຕ່
ວ່າການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ພຽງ 12 ເປີເຊັນ. ສະນັ້ນ
ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SMEs ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໂດຍນຳໃຊ້ເງິນຈາກງົບ
ປະມານຂອງລັດ 200 ຕື້ກີບ ແລະຈາກການລະດົມທຶນພາຍນອກຈຳນວນ 300
ຮ້ອຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ SMEs ໃນລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 20 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງປີ 2014-2019 ໃນນີ້ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເທັກນິກ
10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະເງິນສຳລັບໃຫ້ SMEs ກູ້ຢືມມູນຄ່າ 10 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ຊຶ່ງກໍປາກົດວ່າຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ມີການປ່ອຍກູ້ ໃຫ້ SMEs ພຽງ 42
ລາຍ ທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມພຽງ 4.4 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ທັງນີ້ກໍເນື່ອງມາ
ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ຊັກຊ້າໃນພາກລັດຖະບານລາວເອງ.
ອີງຕາມລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວລະບຸວ່າ ການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການ
ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 124,830 ລາຍ ທົ່ວປະ
ເທດລາວພົບວ່າ 94 ເປີເຊັນ ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ
ເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດເປັນດ້ານຫລັກ. ມີພຽງ 630 ລາຍຫຼື
0.5 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນທີ່ເນັ້ນໜັກການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ. ສ່ວນ 1,700 ກວ່າ
ລາຍ ຫຼື 1.4 ເປີເຊັນ ກໍເນັ້ນໜັກທັງການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະຕອບສະໜອງພາຍ
ໃນຄູ່ກັນໄປ.
ທັງນີ້ໂດຍສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນພັດທະ ນາກາ
ໝາຍການຄ້າ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາຄຸນນະພາບສິນຄ້າລາວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ທີ່ສາ
ມາດແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນກໍມີ SMEs
ພຽງ 119 ລາຍ ໃນລາວທີ່ໄດ້ຮັບກາໝາຍນຶ່ງເມືອງ ນຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື (ODOP) ທີ່
ຕ່າງຊາດຍອມຮັບວ່າເປັນສິນຄ້າລາວທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.
ທາງດ້ານທ່ານນາງຄຳຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ຖະ
ແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ສະພາບການໂດຍລວມໃນພາກທຸລະກິດເອກກະຊົນລາວ ໃນປີ 2018
ຜ່ານມາ ເປັນສະພາບການທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດ ເພາະປາກົດ
ວ່າມີ SMEs ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຕ້ອງປະສົບບັນຫາຂາດທຶນ ໂດຍສະເພາະ SMEs ທີ່
ກູ້ຢືມເງິນທຶນຈາກທະນາຄານນັ້ນ ນັບເປັນພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່
ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນ
ທຸລະກິດໃນລາວ ໄດ້ຕົກຕ່ຳລົງອີກດ້ວຍນັ້ນ ກໍຄືຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສໃນການປະຕິບັດໜ້າ
ທີ່ຂອງບັນດາພະນັກງານລັດຖະບານລາວນັ້ນເອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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