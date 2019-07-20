ເມື່ອຄົນເຮົາກຳລັງຟື້ນຄືນຈາກການເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ຫລືບາດເຈັບ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ຄ່ອຍຈະຄິດເຖິງເລື້ອງອາຫານບຳລຸງ ແຕ່ວ່າ ດັ່ງທີ່ Carol Pearson, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ລາຍງານມານັ້ນກໍແມ່ນວ່າ, ມັນອາດຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນກວ່າເພື່ອນຳເອົາສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຟື້ນກັບຄືນມາ. ບົວສະຫວັນມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຕອນທີ່ນາງ ໂມນິກາ ແມັກຄອມບ໌ (Monika McComb) ອອກຈາກໂຮງໝໍ ແລ້ວກັບມາຢູ່ເຮືອນນັ້ນ ລາວບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າ ອາຫານທີ່ມີທາດບຳລຸງແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຈະຟື້ນຟູສຸຂະພາບຄືນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ນາງ ແມັກຄອມບ໌ (McComb) ທີ່ເປັນຄົນປ່ວຍເວົ້າວ່າ:
"ຂ້ອຍມີສຸຂະພາບອ່ອນເພຍຫລາຍ. ຂ້ອຍເກືອບວ່າ ເຖິງຂັ້ນຈະບໍ່ສາມາດຍ່າງໂດຍໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າໄດ້."
ນາງແມັກຄອມບ໌ (McComb) ບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າ ຄວາມອ່ອນເພຍຂອງນາງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາດອາຫານບຳລຸງ ຈົນກວ່າວ່ານາງຈະໄດ້ຖືກກວດເບິ່ງສຸຂະພາບ.
ດຣ. ຊູເອລາ ຊູໂລ (Suela Sulo), ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບຂອງບໍລິສັດ ອັບບອດ (Abbot) ອະທິບາຍວ່າ:
"ໂຣກຂາດອາຫານແມ່ນບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຕາເບິ່ງ, ເພາະສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກວິນິໄສ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງພຽງພໍ.”
ນາງແມັກຄອມບ໌ (McComb) ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດູແລສຸຂະພາບຢູ່ເຮືອນ ແລະໄດ້ຮັບແຜນການກິນອາຫານທີ່ມີທາດບຳລຸງຢ່າງລະອຽດ.
ຄົນອາເມຣິກັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນມີຊ່ອງທາງໄດ້ຮັບອາຫານການກິນ ແຕ່ວ່າ ຄົນປ່ວຍ 1 ໃນ 3 ຄົນໃດ ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການດູແລສຸຂະພາບຢູ່ເຮືອນ ແມ່ນເປັນໂຣກຂາດອາຫານບຳລຸງ ຫລືບໍ່ ກໍຂາດເຂີນທາດບຳລຸງອັນໃດອັນນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະການຟື້ນຕົວຄືນຈາກການເຈັບປ່ວຍມີຄວາມສ່ຽງ.
ທ່ານນາງ ແຄັດຕີ ໄຣລີ (Katie Riley), ພະຍາບານທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ, ຈາກບໍລິສັດ Advocate Aurora Health ເວົ້າວ່າ:
"ອາຫານທີ່ມີທາດບຳລຸງ ບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນປ່ວຍຕາມປົກກະຕິແລ້ວມາເຂົ້າໃນໂຄງການດູແລສຸຂະພາບຢູ່ເຮືອນ. ແຕ່ວ່າ ມັນສຳຄັນຫລາຍສຳລັບພວກເຮົາ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການກິນອາຫານທີ່ມີທາດບຳລຸງ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມແຂງແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຟື້ນຟູສຸຂະພາບໄດ້ໄວຂຶ້ນ.”
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກບໍລິສັດ Abbot ແລະບໍລິສັດ Advocate Health Care ຢາກຈະຊອກຫາທາງຫລຸດຜ່ອນການເຂົ້າໄປນອນໂຮງໝໍ ແລະ ເສີມສ້າງສຸຂະພາບຂອງຄົນປ່ວຍ.
ຢູ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າບັ້ນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກບໍລິສັດ Abbott, ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ ເມື່ອຄົນປ່ວຍທີ່ຖືກດູແລຢູ່ເຮືອນໄດ້ຮັບການສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ມີທາດບຳລຸງແລ້ວ ໂອກາດທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປນອນໃນໂຮງໝໍ ຫລື ກັບຄືນເຂົ້າໄປນອນໂຮງໝໍອີກພາຍໃນ 90 ມື້ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫລື ປ່ວຍໄຂ້ ຈະມີໜ້ອຍລົງເກືອບຮອດ 20 ເປີເຊັນ.
ດຣ. ຊູເອລາ ຊູໂລ (Suela Sulo), ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານສຸຂະພາບຂອງບໍລິສັດ ອັບບອດ (Abbot) ອະທິບາຍວ່າ:
"ໂດຍຜ່ານການລະບຸຕົວຄົນເຈັບທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຂາດທາດບໍາລຸງໄດ້, ໂດຍການ ເອົາອາຫານທີ່ມີທາດບຳລຸງອັນຖືກຕ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກິນ, ແມ່ນທ່ານໄດ້ເພີ້ມໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຟື້ນຟູສຸຂະພາບຄືນໄດ້ໄວຫລາຍຂຶ້ນ, ບໍ່ໃຫ້ກັບຄືນໄປເຂົ້າໂຮງໝໍ ຫລື ກ່ອນອື່ນໝົດ ກໍບໍ່ໄດ້ກັບຄືນໄປເຂົ້າໂຮງໝໍອີກ."
ເປົ້າໝາຍອັນນຶ່ງຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານີ້ ແມ່ນສ້າງໂຄງການທີ່ຄົນປ່ວຍສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນການດ້ວຍຕົວເອງໄດ້, ນັ້ນຄືເຫດຜົນນຶ່ງ ທີ່ພວກຄົນປ່ວຍໄດ້ຮັບການສຶກສາອົບຮົມກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ມີທາດບຳລຸງ.
ທ່ານນາງ ເກຣດເຈນ ແວນເດິບອສຊ໌ (Gretchen VanDerBosch), ນັກວິຊາການດ້ານການກິນອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ, ຈາກບໍລິສັດ Advocate Health Care ກ່າວວ່າ:
"ຜົນໄດ້ຮັບຂອງມັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂຶ້ນຫລາຍ, ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມແຂງແຮງຫລາຍຂຶ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຫາຍດີໄວຂຶ້ນ, ແລະມີການລົ້ມໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າ, ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປນອນໂຮງໝໍຄືນອີກ ໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າ."
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າ ໂຄງການດູແລສຸຂະພາບຢູ່ເຮືອນ ແລະໃນໂຮງໝໍ ສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ເພື່ອຊ່ວຍຄົນປ່ວຍຄົນອື່ນໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ນາງ ແມັກຄອມ (McComb) ເວົ້າວ່າ ລາວມີຄວາມຮູ້ສຶກແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ ແລະມີເຮື່ອແຮງຫລາຍຂຶ້ນກວ່າຕອນທີ່ລາວເລີ້ມເຂົ້າໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້. ລາວໄດ້ໃຫ້ເຄຣດິດ ຫລືຮູ້ສຶກວ່າ ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງພະຍາບານທີ່ໃຫ້ການດູແລຢູ່ເຮືອນ ແລະເພັ່ງເລັງໃສ່ອາຫານທີ່ມີທາດບຳລຸງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງນາງດີຂຶ້ນ.