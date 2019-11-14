ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ກອງປະຊຸມຫ້າມແຜ່ຜາຍອາວຸດນິວເຄລຍ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງມົສກູ, ອີງຕາມອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາເກົາຫລີ ໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍລະຫວ່າງພຽງຢາງ ແລະວໍຊິງຕັນຍັງຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາຢູ່ນີ້.
ທ່ານ ໂທມັສ ຄັນທຣີແມນ (Thomas Countryman), ອະດີດຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄວບຄຸມອາວຸດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສາກົນ ກ່າວພາຍຫລັງກອງປະຊຸມ ນັ້ນສິ້ນສຸດລົງໃນວັນເສົາຜ່ານມາວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຖືກບອກວ່າ ມີການພົບປະກັນເຊັ່ນນັ້ນລະຫວ່າງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີເໜືອ,"
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານ ມາກຄ໌ ແລມເບີດ (Mark Lambert), ຫົວໜ້າຫ້ອງການດ້ານວຽກງານເກົາຫລີຢູ່ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຫ້າມແຜ່ຜາຍອາວຸດນິວເຄລຍ ທີ່ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນ ທີ່ນະຄອນຫລວງມົສກູນັ້ນ.
ທ່ານ ໂຈ ໂຈລ ຊູ (Jo Chol Su), ຫົວໜ້າກົມທະວີບອາເມຣິກາເໜືອຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫລີເໜືອ ເປັນຜູ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນມາຈາກພຽງຢາງ.
ທ່ານ ລີ ໂດ ຮູນ (Lee Do-hoon), ຫົວໜ້ານັກເຈລະຈາດ້ານນິວເຄລຍຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນັ້ນເຊັ່ນກັນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປມີການພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າຈາກເກົາຫລີເໜືອ ນອກເໜືອໄປກວ່າການຖາມສະບາຍດີກັນເທົ່ານັ້ນ. ຍັງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອີກປະມານ 250 ຄົນທີ່ມາຈາກ 40 ປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີດັ່ງກ່າວ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນທຸກປີໂດຍສູນສຶກສາດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຣັດເຊຍ ຫລື CENESS ເພື່ອສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບບັນຫາອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ໃນໂລກ, ຊຶ່ງລວມທັງການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງແຫລມເກົາຫລີອີກດ້ວຍ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄຳປາໄສຂອງເກົາຫລີເໜືອນັ້ນ, ທ່ານຄັນທຣີແມນ (Countryman) ເວົ້າວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍິນອັນໃດໃໝ່ເລີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄຳເກົ່າຈາກຜູ້ກ່າວຄຳປາໄສກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ, ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ທົ່ວໂລກ. ກ່ຽວກັບເນື້ອແທ້ຂອງການຮັກຫອມສັນຕິບພາບຂອງ DPRK" —ຊື່ທາງການຂອງເກົາຫລີເໜືອໃນພາສາອັງກິດ ແມ່ນ Democratic People's Republic of Korea ຊຶ່ງແປວ່າ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເກົາຫລີ.
ການພົບປະກັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ ການເຈລະຈາກັນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາຢູ່ ຍ້ອນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປະນິປະນອມກັນໄດ້ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນໃນການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະການຍົກເລີກການລົງໂທດເກີດຂຶ້ນພ້ອມໆກັນ.
ວໍຊິງຕັນໄດ້ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນຈຸດຢືນຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບຮັກສາການລົງໂທດຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ ຈົນກວ່າວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວເອົາບາດກ້າວເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ໃນຂະນະທີ່ພຽງຢາງກໍໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ໃຫ້ສະຫະລັດ ຜ່ອນຜົນການລົງໂທດກ່ອນ.