ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ກ່າວຕ້ອງຕິສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວເຖິ່ງພຽງຢາງໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ສະໜັບສະໜຸນການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍກ່າວວ່າ ບົດລາຍງານນີ້ເປັນແບບຢ່າງ “ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນປໍລະປັກ” ຂອງວໍຊິງຕັນ ທີ່ເປັນການຈຳກັດໂອກາດເພື່ອການເຈລະຈາ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ໄດ້ພິມອອກເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2018 ຂອງປະເທດທີ່ພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບົດລາຍງານນີ້ ກໍໄດ້ຫລຸດຜ່ອນການຕຳໜິຂອງຕົນລົງຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນນັ້ນ ຊຶ່ງຕົນໄດ້ກ່າວໄປວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ກຳນົດຄືນໃໝ່ທີ່ວ່າໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ເປັນປະເທດທີ່ສະໜັບສະໜຸນການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນປີ 2017.
ກະຊວງການຕ່າງປເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ພໍໃຈກັບບົດລາຍດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວວ່າ ເປັນ “ການເກາະຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ທີ່ມີແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເມືອງ” ອີງຕາມຖະແຫລງການ ຈາກອົງການສູນກາງຂ່າວຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA.
ຖະແຫລງການ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ອັນນີ້ ພິສູດໃຫ້ເຫັນອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ສະຫະລັດ ໝົກມຸ່ນໃນພຶດຕິກຳທີ່ໜ້າລັງກຽດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ອັນເປັນການສະແຫວງຫານະໂຍບາຍເປັນປໍລະປັກຢູ່ສະເໝີໃນໄລຍະຫຼັງ.”
ເກົາຫຼີເໜືອ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ຍ່າງອອກຈາກ ການເຈລະຈານິວເຄລຍ ລະດັບປະຕິບັດງານ ໂດຍຖິ້ມໂທດໃສ່ສະຫະລັດ ທີ່ບໍ່ຍິນຍອມຮັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງຕົນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ຕົນຈຶ່ງໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ສືບຕໍ່ໂຄງການນິວເຄລຍ ຫຼື ການຈະທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ.
ຖະແຫລງການທີ່ອອກໃນວັນອັງຄານ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນເປັນການ “ດູຖູກ” ທີ່ສະຫະລັດ ຈະນຳອອກເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ ການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ “ບໍ່ໄປບໍ່ມາ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວໂດຍໃຊ້ອັກສອນຫຍໍ້ທີ່ເປັນທາງການ ສຳລັບປະເທດ ວ່າ “ຊ່ອງທາງຂອງການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ສປປ
ເກົາຫຼີ ແລະ ສະຫະລັດ ແມ່ນແຄບເຂົ້າຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ຍ້ອນທ່າທີແບບນັ້ນແລະ ຈຸດຢືນຂອງສະຫະລັດ.”
ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ຖືກກຳນົດ ໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ສະໜັບສະໜຸນການ ກໍ່ການຮ້າຍ ໃນປີ 1988 ຫຼັງຈາກທີ່ ປະເທດດັ່ງກ່າວໄປມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການວາງລະເບີດ ຕໍ່ເຮືອບິນໂດຍສານຂອງສາຍການບິນເກົາຫຼີ ໃນປີກ່ອນນັ້ນ. ສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນເກົາຫຼີເໜືອ ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ ໃນປີ 2008 ໃນລະຫວ່າງ ທີ່ມີການເຈລະຈາກັນ.
ໃນປີ 2017 ໃນເວລານັ້ນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ທ່ານເຣັກສ໌ ທີລເລີສັນ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ເປັນປະເທດສະໜັບສະໜຸນການກໍ່ການຮ້າຍຄືນອີກ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກຳລັງສູງຂຶ້ນນັ້ນ.