ສະ​ຫະ​ລັດ​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ນຳ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໄຊ​ຊະ​ນະໃນການ​ຕໍ່​ສູ້ ​ຕ້ານໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ ໂດຍສັ່ງ​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​ມາດ​ຕະ​ການຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ສຸດ ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ໃຊ້ໃນ​ເດືອນພຶດສະ​ພາ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອ​ຍ​ເຕີ ທີ່​ອ້າງສື່ມວນ​ຊົນ​ທາງ​ການ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້​ນີ້.

​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ເປີດເຜີຍ​ວ່າມີການຢືນ​ຢັນກ່ຽວ​ກັບ​ການຕິດ​ແປດ​ຂອງ​ໄວ​ຣັ​ສຫລາຍ​ປານ​ໃດ ​ທີ່ຕົນໄດ້​ ພົບ​ເຫັນ. ​ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 29 ກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ມີລາຍ​ງານ​ວ່າບໍ່ ​ມີກໍ​ລະ​ນີສົງ​ໄສ​ໃໝ່ ໃນ​ອັນທີ່ ອົງ​ການ​ຊ່ວ​ຍ​ເຫລືອ​ສາ​ກົນ​ກ່າວ​ວ່າ ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການກວດ​ແມ່ນ​ມີ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ.

​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ການ​ຍົກ​ເລີກມາດ​ຕະ​ການ ຕໍ່ຕ້​ານການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຈຳ​ກັດ ທ່ານ​ກິມ ກ່າວ​ວ່າ ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ ຕ້ອງ​ຮັກ​ສາ “ການ​ຕໍ່​ຕ້ານການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ ແລະ​ຂຸ້ນ​ຂ້ຽວ​ໃນ​ການປະ​ຕິ​ບັດ​ງານປ້ອງ​ກັນການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ ຈົນ​ກວ່າ​ວິ​ກິດ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຢູ່​ທົ່ວໂລກ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ” ​ອິງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ ​ຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວ​ສູນ​ກາງ KCNA.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຖິງ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດຜະ​ເດັດ​ການ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ ໄດ້​ໃຊ້​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ ສັງ​ຄົມ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ ການ​ປະ​ກາດ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ຂອງ​ຕົນ​ອາດ​ເປັນພຽງ​ການ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ຈາກການ​ປິດຊາຍ​ແດນນັ້ນ​ຄືນ​ມາ ແລະການ​ຈຳ​ກັດ​ອື່ນໆ.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ອາດ​ຈະເປັນ​ການ​ແຜ້ວທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອທຳ​ການທົດ​ລອງ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2017 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ອັດ​ຕາ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ ມີ​ຢູ່ 74 ຄົນ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ ​ເ​ລື້ອງ “ມະ​ຫັດ​ສະ​ຈັນ ທີ່​ບໍ່ເຄີຍ​ມີ​ ມາ​ກ່ອນ” ​ປຽບ​ທຽບ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ທີ່ ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ KCNA ໄດ້​ລາຍ​ ງານ ໂດຍ​ອ້າງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆ.

North Korean leader Kim Jong Un declared victory in the battle against the novel coronavirus, ordering a lifting of maximum anti-epidemic measures imposed in May, state media said on Thursday.

North Korea has not revealed how many confirmed infections of the virus it has found, but since July 29, it has reported no new suspected cases with what international aid organizations say are limited testing capabilities.

While lifting the maximum anti-pandemic measures, Kim said North Korea must maintain a "steel-strong anti-epidemic barrier and intensifying the anti-epidemic work until the end of the global health crisis," according to a report by state news agency KCNA.

Analysts said that although the authoritarian North has used the pandemic to tighten social controls, its victory declaration could be a prelude to restoring trade hampered by border lockdowns and other restrictions.

Observers have also said it may clear the way for the North to conduct a nuclear weapon test for the first time since 2017.