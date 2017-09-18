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ພາສາຕ່າງໆ
ເອເຊຍ

ເກົາຫລີເໜືອ ເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງ ທີ່ເປັນພັນທະມິດ ຈົນຕາແຈ

North Korea Pushing Longtime Ally Beijing Into Corner
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ລິງໂດຍກົງ

ໃນ​ຂະນະທີ່ການ​ອະພິປາຍ​ ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ​ ​ໃນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກ່ຽວ​ກັບວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ
ຮອບ​ຫລ້າ​ສຸດຕໍ່​ເກົາຫລີ​ເໜືອອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເຂັ້ມງວດ​ພຽງພໍ ​ແຕ່ຄວາມ​ອົດທົນ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ
ຕໍ່​ພັນທະ​ມິດທີ່​ມີ​ມາເປັນ​ເວ ລາ​ດົນ​ນານ​ແລະເພື່ອນ​ບ້ານ​ຄອມ​ມິ​ວນິສຂອງ​ຈີນດັ່ງກ່າວ​
ແມ່ນ​ມີ​ໜ້ອຍລົງ . ນັກ​ຂ່າວວີ​ໂອ​ເອ Bill Ide ​ມີລາຍ​ງານເລື້ອງ​ນີ້ຈາກ​ປັກ​ກິ່ງ ຊຶ່ງ​
ກິ່ງ​ສະຫວັນ ມີ​ລາຍ​ລະອຽດ ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ລິງໂດຍກົງ

ປ້າຍ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ເກົາຫລີ ​ລຽນ​ຢູ່ຕາມຖະໜົນນອກ​ສະຖານທູດ​ເກົາ ຫຼີເໜືອ ​ໃນ​ນະຄອນ
​ຫລວງ​ປັກ​ກິ່ງ ຂອງ​ຈີນ ບ່ອນມີ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່ສ້າງ ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ກຳລັງ​ດຳ​ເນີນຢູ່​ນັ້ນ. ຈີນ
ຊຶ່ງເປັນ​ຜູ້ນຶ່ງ ທີ່​ໃຫ້ການ​ໜູນ​ຫລັງ​ໃຫຍ່​ສຸດມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານຕໍ່ພຽງ​ຢາງ ​ແຕ່ການ
ເອົາ​ມາດ​ຕະ ການຂອງ​ຈີນ ກຳລັງ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມ​ສຳ​ພັນດັ່ງກ່າວ​ແລະ​ພາ​ໃຫ້ມີ
ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ໃນ​ໝູ່​ປະຊາຊົນ​ຊົນ.

ນາງ Song ນັກ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ອັນ​ຕະລາຍ. ທັງ​ໝົດນີ້ກຳລັງ
​ເກີດ​ຢູ່ໃນ​ປະ​ເທດ​ໃກ້ຄຽງ. ​ເປັນປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານທີ່ ​ທີ່​ໃກ້ຄຽງ​ຫຼາຍ. ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​
ພວມ​ທຳ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ແລະ​ພັດທະນາອາ ວຸດ​ນິວ​ເຄລຍມາເປັນ​ເວລາ​ນານ ​ແລະປະ
ຊາ​ຄົມສາກົນເກຶອບທັງ​ໝົດ ພາກັນ​ຄັດ​ຄ້ານ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ດັ່ງກ່າວແລະ​ເກົາ
ຫຼີ​ເໜືອ​ກໍ​ຍັງ​ສືບ ​ຕໍ່​ໂດຍ​ບໍ່​ເອົາຫົວຊາ.”

​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ເຖິງ​ແມ່ນຈີນ​ໄດ້ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂດຍທັງ​ໝົດແບບ “ບໍ່​ເຫັນ​ແກ່​ໂຕ” ​ເພື່ອ
ຊ່ວຍ​ເກົາຫລີເໜືອ ​ແຕ່ພຽງ​ຢາງ ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງຫຼາຍ ​ເພື່ອ​ທົດ​ແທນ​ປັກ​ກິ່ງ ເປັນ​ທີ່ຈະ
ແຈ້ງ ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ໝົດ.

ທ່າ​ທີ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ຈີນ ​ກ່ຽວ​ກັບເກົາຫລີ​ເໜືອ ແມ່ນມີ​ຢູ່ສາມ​ຢ່າງຄື ບໍ່​ເຮັດສົງຄາມ ບໍ່​ໃຊ້
​ນິວ​ເຄລຍ ແລະ​ບໍ່ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ທຸ່ນ​ທ່ຽງ​.

​ບັນດາ​ນັກວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ແຕ່ໃນເມື່ອເກົາຫລີ​ເໜືອ ໄດ້ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ​ແລະ​ລູກ​ສອນ​
ໄຟ​ຂ້າມ​ທະວີ​ບຊໍ້າ​ແລ້ວ​ຊໍ້າ​ອີກ ​ພ້ອມ​ທັງ​ການ​ທົດ​ລອງ​ນິວ ​ເຄລຍ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ ປັກ​ກິ່ງ​
ກໍ​ບໍ່ມີ​ທາ​ງ​ຫຍັງ​ຫລາຍ ​ນອກຈາກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ປະຊາ​ຄົ​ມສາກົນ ​ເພື່ອ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວຕ່າງໆ
ທີ່​ອາ​ດຈະ​ກໍ່​ໃຫ້ຄວາມ​ບໍ່​ທຸ່ນທ່ຽງກໍ​ໄດ້. ການໜັບສະໜູນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ ​ທີ່​
ເຄັ່ງ​ຄັດ​ກວ່າ​ເກົ່າ ກຳລັງເພີ້​ມຂຶ້ນ​ຢູ່​ຈີນ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ຍັງ​ມີຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ ກ່ຽວ​ກັບປະສິດ
ທິ​ຜົນຂອງ​ການ​ລົງ​ໂທດ ທີ່ວ່າ Kim Jong Un ​ທຳ​ຈິງ​ ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ໄວ້ຫຼືບໍ່.

ທ່ານ Yang ນັກວິສະວະກອນ​ບຳນານ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ສະໜັບ ສະໜູນ​ການ​ລົງ​
ໂທດ ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ດັ່ງກ່າວ​ບໍ່ມີ​ຜົນ​ກະທົບຫຍັງຫຼາຍຕໍ່​ປະຊາຊົນ​ເກົາຫລີ​
ເໜືອ​. ​ແຕ່ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ພວກ​ຜູ້ນຳຄວນໜັກ​ກວ່າທຳ​ມະ​ດາ.”

ທ່ານ Wang ນາຍ​ໝໍ ກ່າວ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ສຸດ​ ກໍ​ຄື​ທຸກໆ​ໃຫ້​ຄົນ ນັ່ງລົງ ແລະ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ. ​
ແລະຂ້າ​ພະເຈົ້າຄິດ​ວ່າ ຈີນ​ຄວນ​ຫລີ້ນ​ບົດບາດ ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ຜູ້ໄກ່​ເກ່ຍ.”

ການ​ສົນທະນາ​ກັບເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ໄດ້ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ​ເປັນ​ເວ ລາ​ເກືອ​ບທົດ​
ສະ​ວັດ. ບັນດາ​ນັກວິ​ເຄາະ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສະຫະລັດອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ
ການ​ໃຫ້​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີການ​ຂາຍນໍ້າມັນ ທັງ​ໝົດ ​ແຕ່ການ​ຕັດລົງ 30 ​ເປີ​ເຊັນ ກໍ​ຈະເປັນຜົນ
​ກະທົບ ​ທີ່​ສຳຄັນ ​ແລະ​ອາດ​ພຽງພໍ ​ທີ່​ຈະຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ພຽງ​ຢາງ​ພິຈາລະນາ​ວ່າ ຕົນ​ຄວນ​ເຂົ້າ​
ພົວພັນ​ຄືນ​ໃໝ່ຫຼືບໍ່.

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