ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດເປັນຄັ້ງທີສອງໃນອາທິດນີ້ິ້ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣິສ ມີກຳນົດຢ້ຽມຢາມເຂດປອດທະຫານ ທີ່ແບ່ງແຍກເກົາຫຼີເໜືອອອກຈາກເກົາຫຼີໃຕ້.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ 2 ລູກ ໃນຕອນແລງຂອງວັນພຸດວານນີ້ ໄປສູ່ທະເລທາງແຄມຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ແຈ້ງໃຫ້ພວກນັກຂ່າວຊາບ. ນອກນັ້ນ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນຍັງລາຍງານວ່າ ການຍິງດັ່ງກ່າວອາດເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຫຼາຍໄປກວ່ານີ້.
ການຍິງດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ 3 ຫຼັງຈາກເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້. ໃນປີນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄປແລ້ວ 34 ລູກ ຊຶ່ງມີຈຳນວນສູງເປັນປະຫວັດການ.
ການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟເທື່ອຫຼ້າສຸດຂອງພຽງຢາງ ຊຶ່ງເບິ່ງແລ້ວແມ່ນມີທ່າທາງວ່າເປັນການທ້າທາຍເກາະຜິດ ກໍຍ້ອນມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດພວມກະກຽມການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເຂດປອດທະຫານຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີແຮຣິສ.
ທ່ານນາງແຮຣິສເດີນທາງໄປໂຕກຽວເພື່ອສົ່ງສະການມື້ລາງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ. ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 2 ຝ່າຍກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະອອສເຕຣເລຍ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດ ທ່ານນາງແຮຣິສ ໄດ້ປະນາມການທົດລອງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອທີ່ມີຂຶ້ນໃນວັນອາທິດ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ມັນເປັນ “ມັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະລະເມີດມະຕິສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍໆຂໍ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບການຍິງຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງພຽງຢາງ. ແຕ່ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການໄປຢ້ຽມຢາມເຂດປອດທະຫານຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີແຮຣິສ ແມ່ນໝາຍເຖິງການສົ່ງສັນຍານໃນການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງສະຫະລັດທີ່ຈະປົກປ້ອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ່າວທີ່ສຳຄັນທີ່ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວເຖິງໃນການໄປຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ກໍຄືການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນການປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມີການປຶກສາຫາລືຫຼາຍໆຢ່າງກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະການນຳເອົາຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ມາເປັນພາກປະຕິບັດໂຕຈິງ ຊຶ່ງພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ມັນເປັນສັນຍາອັນແຮງກ້າສຳລັບສິ່ງນັ້ນ.”
ໃນຂະນະຢູ່ທີ່ໂຊລ ທ່ານນາງແຮຣິສຍັງຈະໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຢຸນ ຊຸກ ໂຢລ ຜູ້ນຳຫົວອະນຸລັກນິຍົມທີ່ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃນເດືອນພຶດສະພາ. ທ່ານຢຸນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະຫຍາຍການເປັນພັນທະມິດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກັບສະຫະລັດ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືເພີ້ມຂຶ້ນໃນດ້ານແສນຍານຸພາບທາງທະຫານລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີໃຕ້.
ການສະແດງດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນທັງໃນດ້ານຄວາມຖີ່ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງທ່າມກາງທີ່ມີການທຳນາຍວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຈະທຳການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍຄັ້ງທີ 7 ໃນໄວໆນີ້.